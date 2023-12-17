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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Шавиш
1:3
Конец матча
Каса Пия
0'
0:1
20' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
0:2
23' Гол
Диас Тиаго
29' Желтая карточка
Ланга Бруну
1:2
45' Гол
Алвес Даниэль
52' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
1:3
82' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
90'+5
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
3
Ногейра
77
Коррея
Жоау
8
Педру
Жоау
II
28
Нвакали
Келечи
5
Ланга
Бруну
99
Алвес
Даниэль
23
Эрнандес
Эктор
II
7
Соуза
Бернардо
33
Батишта
Рикарду
72
Ларрасабаль
Гаиска
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
8
Нето Анжело
16
Бени
77
Диас
Тиаго
30
Кардозо
Фелиппе
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
Шавиш
3-4-3
Каса Пия
4-4-2

История личных встреч

Шавиш
Каса Пия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ЛП2
4:1
ЛП2
1:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:2
КЛ
0:1
ПВЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 8 (2) 0.57
Алвес Даниэль 2 0.14
Виктор Пауло 1 0.07
Круз Сандру 1 0.07
Коррея Жоау 1 0.07
Ланга Бруну 1 0.07
Соуза Бернардо 1 0.07
Пинью Педро 1 0.07
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 5 0.36
Кастро Пабло 2 0.14
Ларрасабаль Гаиска 1 0.07
Диас Тиаго 1 0.07
Кардозо Фелиппе 1 0.07
Жушту Самуэл 1 0.07
Годвин Савиур 1 (1) 0.07
Андраде Фернандо 1 (1) 0.07
Сома Юки 0 0
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 6 0
Ланга Бруну 4 1
Рибейру Рубен 3 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Витория Стивен 2 0
Коррея Жоау 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Родригеш Бруну 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 5 1
Нето Анжело 5 0
Бени 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Кардозо Фелиппе 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Морейра Педру 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Шавиш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Каса Пия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
3
Шавиш
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Каса Пия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

2
2
Шавиш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Каса Пия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

22
5
14 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
7
32%
1
20%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
1
20%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
3
14%
1
20%
76-90

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90

Пропущено

38
17
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
9
24%
3
18%
1-15
8
21%
1
6%
16-30
5
13%
2
12%
31-45
4
11%
3
18%
46-60
4
11%
4
24%
61-75
8
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0
Каса Пия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0
Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0

Результаты матчей

Шавиш
Каса Пия

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
2
12
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
9.
Эшторил
 1:0 Заявка 14 5 1 8 25 - 23 16
10.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
11.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
12.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Эшторил
 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Эшторил
 1:0 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
16.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Нвакали Келечи сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 111
    Шавиш 35.1% (39)
    X 55% (61)
    Каса Пия 9.9% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шавиш 1:3 Каса Пия онлайн

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    Прогнозы на матч Шавиш 1:3 Каса Пия

    Исход игры
    Шавиш
    35.1% (39)
    Ничья
    55% (61)
    Каса Пия
    9.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.72% (23)
    Меньше
    79.28% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.5% (55)
    1:0 Шавиш
    20.7% (23)
    2:1 Шавиш
    12.6% (14)
    1:2 Каса Пия
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    0:1 Каса Пия
    3.6% (4)
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