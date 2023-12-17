Тур: 14. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Василица Янку
0'
0:1
20' ГолАфонсо Клейтон Мишель
0:2
23' ГолДиас Тиаго
29' Желтая карточкаЛанга Бруну
1:2
45' ГолАлвес Даниэль
52' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
1:3
82' ГолАфонсо Клейтон Мишель
90'+5
Ход матча
20'
23'
0:2
29'
45'
1:2
52'
69'
82'
90'
3
Ногейра
77
Коррея
Жоау
11
Сома
Юки
16
Бени
77
Диас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
-
Главный тренер: Pedro Moreira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шавиш
Каса Пия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|8 (2)
|0.57
|Алвес Даниэль
|2
|0.14
|Виктор Пауло
|1
|0.07
|Круз Сандру
|1
|0.07
|Коррея Жоау
|1
|0.07
|Ланга Бруну
|1
|0.07
|Соуза Бернардо
|1
|0.07
|Пинью Педро
|1
|0.07
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|5
|0.36
|Кастро Пабло
|2
|0.14
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.07
|Диас Тиаго
|1
|0.07
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.07
|Жушту Самуэл
|1
|0.07
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.07
|Андраде Фернандо
|1 (1)
|0.07
|Сома Юки
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|6
|0
|Ланга Бруну
|4
|1
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Витория Стивен
|2
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Родригеш Бруну
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|5
|1
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Кардозо Фелиппе
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Каса Пия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
3
Шавиш
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Каса Пия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
2
2
Шавиш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Каса Пия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
22
5
14 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
7
32%
1
20%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
9%
1
20%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
3
14%
1
20%
76-90
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
5
38%
76-90
Пропущено
38
17
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
9
24%
3
18%
1-15
8
21%
1
6%
16-30
5
13%
2
12%
31-45
4
11%
3
18%
46-60
4
11%
4
24%
61-75
8
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0
Каса Пия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0
Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0
Результаты матчей
Шавиш
Каса Пия
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
59
212
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|9.
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|25 - 23
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Шавиш 1:3 Каса Пия
Исход игры
Шавиш
35.1% (39)
Ничья
55% (61)
Каса Пия
9.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
20.72% (23)
Меньше
79.28% (88)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.5% (55)
1:0 Шавиш
20.7% (23)
2:1 Шавиш
12.6% (14)
1:2 Каса Пия
6.3% (7)
0:0 Ничья
4.5% (5)
0:1 Каса Пия
3.6% (4)
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