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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Морейренсе
2:1
Второй тайм: 48'
Портимоненсе
0'
1:0
23' Гол
Маракас
2:0
25' Гол
Де Соуза Силва Мадсон
38' Желтая карточка
Камачу Жоау
2:1
40' Гол
Джаспер Силвестер
47' Желтая карточка
Кошта Гонсалу

Ход матча

23'
Маракас
(Луис Андре V)
1:0
25'
Де Соуза Силва Мадсон
(Луис Андре V)
2:0
38'
Камачу Жоау
 
40'
2:1
Джаспер Силвестер
(Карлинос)
46'
 
Эштрела Паулу
Паулиньо Жозе
47'
 
Кошта Гонсалу
Прогнозы 111
Морейренсе 81.1% (90)
X 16.2% (18)
Портимоненсе 2.7% (3)
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Морейренсе
Ничья
Портимоненсе
4.90
5.80
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Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
18
Амадор
Педру
8
Валлиссон
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
12
Силвестре
Винисиус
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
25
Нонока
13
Денер
Клементе
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
9
Паулиньо
Жозе
Морейренсе
4-2-3-1
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Портимоненсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПВЛ
3:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0
КЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.57

Среднее время на гол

65
157

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 5 (1) 0.36
Камачу Жоау 3 0.21
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.21
Алан Осорио 2 0.14
Сильва Фабиано 1 0.07
Марсело Феррейра 1 0.07
Фримпонг Годфрид 1 0.07
Маракас 1 0.07
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.29
Варела Хелио 4 0.29
Каррильо Рони 3 0.21
Энрике Педро VI 2 0.14
Джаспер Силвестер 1 0.07
Денер Клементе 1 0.07
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Валлиссон 2 1
Луис Андре V 3 0
Алан Осорио 3 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 1 0
Камачу Жоау 1 0
Понк Карлуш 1 0
Рамос Рубен 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 6 0
Карлинос 5 0
Алемао 5 0
Кошта Гонсалу 2 1
Гуга 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Релвас Филипе 3 0
Варела Хелио 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Энрике Педро VI 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Портимоненсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
5
Морейренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Портимоненсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
2
40%
5
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
13%
4
24%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
24
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
1
10%
5
21%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
10%
6
25%
46-60
4
40%
2
8%
61-75
3
30%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0

Результаты матчей

Морейренсе
Портимоненсе

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Каса Пия
 2:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 1:2 Заявка 14 4 3 7 15 - 29 15
13.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 1:2 Заявка 14 3 1 10 16 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 2:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 1:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 1:2 Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
17.
Каса Пия
 2:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 2:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 2:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 1:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 1:2 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Кошта Гонсалу получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Тактическая замена. Паулиньо Жозе уходит с поля и его заменяет Эштрела Паулу
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Карлинос сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О О Л - Sylvester Jasper из команды Портимоненсе легко посылает мяч в пустые ворота правой! Sylvester Jasper легко с этим справился!
  • 38'
    Камачу Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Луис Андре V сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Де Соуза Силва Мадсон забивает с левой ноги!
  • 23'
    Луис Андре V сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Маракас забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Морейренсе 81.1% (90)
X 16.2% (18)
Портимоненсе 2.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Портимоненсе
4.90
5.80
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Прогнозы на матч Морейренсе 2:1 Портимоненсе

Исход игры
Морейренсе
81.1% (90)
Ничья
16.2% (18)
Портимоненсе
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
53.2% (59)
2:1 Морейренсе
22.5% (25)
1:1 Ничья
15.3% (17)
2:0 Морейренсе
5.4% (6)
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