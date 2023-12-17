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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Морейренсе
5:2
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
23' Гол
Маракас
2:0
25' Гол
Де Соуза Силва Мадсон
38' Желтая карточка
Камачу Жоау
2:1
40' Гол
Джаспер Силвестер
47' Желтая карточка
Кошта Гонсалу
56' Желтая карточка
Релвас Филипе
2:2
74' Гол
Релвас Филипе
76' Желтая карточка
Валлиссон
3:2
84' Гол
Луис Андре
4:2
89' Гол
Кодисанг Кобамело
5:2
90' Гол
Айяс Матеус
90'+7

Ход матча

23'
Маракас
(Луис Андре V)
1:0
25'
Де Соуза Силва Мадсон
(Луис Андре V)
2:0
38'
Камачу Жоау
 
40'
2:1
Джаспер Силвестер
(Карлинос)
46'
 
Эштрела Паулу
Паулиньо Жозе
47'
 
Кошта Гонсалу
56'
 
Релвас Филипе
65'
Кодисанг Кобамело
Камачу Жоау
 
69'
 
Зиньо
Денер Клементе
69'
 
Аморим Рилдо
Джаспер Силвестер
74'
2:2
Релвас Филипе
(Кошта Гонсалу)
76'
Валлиссон
 
78'
Антониссе Джереми
Де Соуза Силва Мадсон
 
78'
Рамос Рубен
Валлиссон
 
79'
Фримпонг Годфрид
Амадор Педру
 
81'
 
Сек Мустафа
Варела Хелио
84'
Луис Андре
(Кодисанг Кобамело)
3:2
89'
Кодисанг Кобамело
(Фримпонг Годфрид)
4:2
90'
Айяс Матеус
Алан Осорио
 
90'
Айяс Матеус
(Кодисанг Кобамело)
5:2
Прогнозы 111
Морейренсе 81.1% (90)
X 16.2% (18)
Портимоненсе 2.7% (3)
Все прогнозы
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
18
Амадор
Педру
8
Валлиссон
80
Офори
Лоуренс
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
9
Луис
Андре
V
12
Силвестре
Винисиус
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
18
Кошта
Гонсалу
25
Нонока
13
Денер
Клементе
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
9
Паулиньо
Жозе
Морейренсе
4-2-3-1
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Портимоненсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПВЛ
3:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0
КЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.57

Среднее время на гол

65
157

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.43
Камачу Жоау 3 0.21
Де Соуза Силва Мадсон 3 0.21
Алан Осорио 2 0.14
Кодисанг Кобамело 1 0.07
Сильва Фабиано 1 0.07
Фримпонг Годфрид 1 0.07
Марсело Феррейра 1 0.07
Айяс Матеус 1 0.07
Маракас 1 0.07
Франко Гонсало 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.29
Варела Хелио 4 0.29
Каррильо Рони 3 0.21
Энрике Педро VI 2 0.14
Джаспер Силвестер 1 0.07
Денер Клементе 1 0.07
Релвас Филипе 1 0.07
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 3 0
Алан Осорио 3 0
Сильва Фабиано 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 1 0
Камачу Жоау 1 0
Понк Карлуш 1 0
Рамос Рубен 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 6 0
Карлинос 5 0
Алемао 5 0
Кошта Гонсалу 3 1
Релвас Филипе 4 0
Гуга 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Варела Хелио 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Сек Мустафа 2 0
Энрике Педро VI 2 0
Формига Игор 2 0
Каррильо Рони 0 1
Кассама Мидана 0 1
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
5
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Портимоненсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
2
29%
8
40%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
10%
4
21%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
38%
5
26%
76-90

Пропущено

12
29
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
1
8%
5
17%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
5
42%
2
7%
61-75
3
25%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0

Результаты матчей

Морейренсе
Портимоненсе

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
9.
Эшторил
 1:0 Заявка 14 5 1 8 25 - 23 16
10.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
11.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
12.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Эшторил
 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Эшторил
 1:0 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
16.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Карлинос сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О О Л - Sylvester Jasper из команды Портимоненсе легко посылает мяч в пустые ворота правой! Sylvester Jasper легко с этим справился!
    Прогнозы 111
    Морейренсе 81.1% (90)
    X 16.2% (18)
    Портимоненсе 2.7% (3)
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    Где смотреть матч Морейренсе 5:2 Портимоненсе онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 5:2 Портимоненсе

    Исход игры
    Морейренсе
    81.1% (90)
    Ничья
    16.2% (18)
    Портимоненсе
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.42% (26)
    Меньше
    76.58% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    38.74% (43)
    Нет
    61.26% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    53.2% (59)
    2:1 Морейренсе
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    2:0 Морейренсе
    5.4% (6)
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