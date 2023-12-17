Тур: 14. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Нарсису Андре
5:2
Конец матча
0'
1:0
23' ГолМаракас
2:0
25' ГолДе Соуза Силва Мадсон
38' Желтая карточкаКамачу Жоау
2:1
40' ГолДжаспер Силвестер
47' Желтая карточкаКошта Гонсалу
56' Желтая карточкаРелвас Филипе
2:2
74' ГолРелвас Филипе
76' Желтая карточкаВаллиссон
3:2
84' ГолЛуис Андре
4:2
89' ГолКодисанг Кобамело
5:2
90' ГолАйяс Матеус
90'+7
Ход матча
23'
1:0
25'
38'
40'
2:1
47'
56'
69'
74'
2:2
76'
78'
84'
3:2
89'
90'
5:2
76
Пинто
Денис
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
27
Гуга
25
Нонока
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Пинто ДенисЗащитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
-
17 ДэвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Морейренсе
Портимоненсе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.57
Среднее время на гол
65
157
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.43
|Камачу Жоау
|3
|0.21
|Де Соуза Силва Мадсон
|3
|0.21
|Алан Осорио
|2
|0.14
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.07
|Сильва Фабиано
|1
|0.07
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.07
|Марсело Феррейра
|1
|0.07
|Айяс Матеус
|1
|0.07
|Маракас
|1
|0.07
|Франко Гонсало
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.29
|Варела Хелио
|4
|0.29
|Каррильо Рони
|3
|0.21
|Энрике Педро VI
|2
|0.14
|Джаспер Силвестер
|1
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.07
|Релвас Филипе
|1
|0.07
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|3
|0
|Алан Осорио
|3
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Камачу Жоау
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|6
|0
|Карлинос
|5
|0
|Алемао
|5
|0
|Кошта Гонсалу
|3
|1
|Релвас Филипе
|4
|0
|Гуга
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Варела Хелио
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Энрике Педро VI
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Каррильо Рони
|0
|1
|Кассама Мидана
|0
|1
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
9
5
Морейренсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Портимоненсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
3
43%
1
5%
61-75
2
29%
8
40%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
10%
4
21%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
38%
5
26%
76-90
Пропущено
12
29
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
1
8%
5
17%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
5
42%
2
7%
61-75
3
25%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0
Результаты матчей
Морейренсе
Портимоненсе
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
410
212
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|9.
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|25 - 23
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Морейренсе 5:2 Портимоненсе
Исход игры
Морейренсе
81.1% (90)
Ничья
16.2% (18)
Портимоненсе
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (26)
Меньше
76.58% (85)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
53.2% (59)
2:1 Морейренсе
22.5% (25)
1:1 Ничья
15.3% (17)
2:0 Морейренсе
5.4% (6)
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