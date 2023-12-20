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Тур: 17. Стадион: .
Кайсериспор
1:3
Второй тайм: 55'
Фенербахче
0'
0:1
8' Гол
Юндер Дженгиз
36' Желтая карточка
Карими Али
0:2
40' Гол
Бачуайи Миши
1:2
45' Гол
Кеман Оливье
1:3
50' Гол
Бачуайи Миши

Ход матча

8'
0:1
Юндер Дженгиз
(Фред Сантос)
36'
Карими Али
 
40'
0:2
Бачуайи Миши
(Юндер Дженгиз)
45'
Кеман Оливье
1:2
50'
1:3
Бачуайи Миши

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
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Кайсериспор
Ничья
Фенербахче
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25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
33
Калдырым
Хасан
Али
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Кеман
Оливье
7
Кардозу
Мигел
9
Тиам
Маме
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
Кайсериспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Фенербахче

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

40 матчей

22.5%
20%
57.5%
9 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

15%
40%
45%
6 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

К
4:1
С
1:2
С
2:0
С
0:4
К
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
2:0
К
0:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:5
С
3:3
К
3:0
К
0:3
С
4:1
С
3:3
С
1:0
К
1:0
С
0:1
К
1:1
КТ
1:2
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:4
С
2:1
К
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

0.79
1.1

Среднее время на гол

114
82

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

2.24
1.42

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 10 (3) 0.63
Боа Морте Аилтон 3 0.19
Баокен Стефан 2 0.13
Кеман Оливье 2 0.13
Мане Карлуш 1 0.06
Карими Али II 1 0.06
Узодимма Энтони 1 0.06
Кардозу Мигел 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 13 0.81
Шиманьски Себастьян 8 0.5
Тадич Душан 7 (5) 0.44
Кавечи Ирфан 6 0.38
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.13
Юндер Дженгиз 1 0.06
Бачуайи Миши 1 0.06
Кинг Джошуа 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Карими Али II 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Акайдин Самет 4 0
Кавечи Ирфан 3 0
Креспо Мигель 3 0
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фенербахче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
23
Кайсериспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Фенербахче
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
25
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
3
38%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

19
38
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
2
11%
7
18%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
4
21%
6
16%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
4
21%
9
24%
61-75
5
26%
8
21%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
4
25%
4
31%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
1
7
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
12
3
2
13
2.5
7
8
1
14
3.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3:1 Заявка 16 14 1 1 43 - 12 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 1:3 Заявка 16 8 5 3 22 - 17 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 3:1 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 1:3 Заявка 9 5 3 1 12 - 6 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3:1 Заявка 8 7 1 0 17 - 2 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 1:3 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Г О О О О Л - Бачуайи Миши бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фенербахче
99.30
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5.80
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5.60
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