Тур: 17. Стадион: Кадир Хас.
1:3
Второй тайм: 55'
0'
0:1
8' ГолЮндер Дженгиз
36' Желтая карточкаКарими Али
0:2
40' ГолБачуайи Миши
1:2
45' ГолКеман Оливье
1:3
50' ГолБачуайи Миши
Ход матча
8'
0:1
36'
40'
0:2
45'
1:2
50'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кайсериспор
Фенербахче
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
40 матчей
22.5%
20%
57.5%
9 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
15%
40%
45%
6 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
0.79
1.1
Среднее время на гол
114
82
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
2.24
1.42
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|10 (3)
|0.63
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.19
|Баокен Стефан
|2
|0.13
|Кеман Оливье
|2
|0.13
|Мане Карлуш
|1
|0.06
|Карими Али II
|1
|0.06
|Узодимма Энтони
|1
|0.06
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|13
|0.81
|Шиманьски Себастьян
|8
|0.5
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.44
|Кавечи Ирфан
|6
|0.38
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.13
|Юндер Дженгиз
|1
|0.06
|Бачуайи Миши
|1
|0.06
|Кинг Джошуа
|1
|0.06
|Джику Александер
|1
|0.06
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фенербахче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
23
Кайсериспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Фенербахче
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
25
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
3
38%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
19
38
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
2
11%
7
18%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
4
21%
6
16%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
4
21%
9
24%
61-75
5
26%
8
21%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
4
25%
4
31%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
43
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
69
123
213
78
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|16
|14
|1
|1
|43 - 12
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|1:3 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 17
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|3:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|1:3 Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|1:3 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6