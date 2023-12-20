Тур: 17. Стадион: Кадир Хас.
3:4
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЮндер Дженгиз
36' Желтая карточкаКарими Али
0:2
40' ГолБачуайи Миши
1:2
45' ГолКеман Оливье
1:3
50' ГолБачуайи Миши
2:3
56' ПенальтиТиам Маме
57' Желтая карточкаДжику Александер
3:3
73' ГолКардозу Мигел
3:4
79' ПенальтиБачуайи Миши
87' Желтая карточкаОстерволде Джейден
90' Желтая карточкаХоссейни Маджид
90' Желтая карточкаФред Сантос
90' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
90' Красная карточкаФред Сантос
90' Вторая желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
90'+11
Ход матча
8'
0:1
36'
40'
0:2
45'
1:2
50'
1:3
56'
2:3
57'
73'
3:3
79'
3:4
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 2
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кайсериспор
Фенербахче
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
40 матчей
22.5%
20%
57.5%
9 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
15%
40%
45%
6 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
0.79
1.1
Среднее время на гол
114
82
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
2.24
1.42
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.69
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.19
|Баокен Стефан
|2
|0.13
|Кеман Оливье
|2
|0.13
|Кардозу Мигел
|1
|0.06
|Мане Карлуш
|1
|0.06
|Карими Али II
|1
|0.06
|Узодимма Энтони
|1
|0.06
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|13
|0.81
|Шиманьски Себастьян
|8
|0.5
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.44
|Кавечи Ирфан
|6
|0.38
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.19
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.13
|Юндер Дженгиз
|1
|0.06
|Кинг Джошуа
|1
|0.06
|Джику Александер
|1
|0.06
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Саздаджи Гекхан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Фред Сантос
|3
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
0
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фенербахче
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
23
Кайсериспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Фенербахче
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
25
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
3
38%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
22
42
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
9%
8
19%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
5
23%
7
17%
31-45
4
18%
6
14%
46-60
5
23%
9
21%
61-75
5
23%
9
21%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
5
25%
5
31%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Фенербахче
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
53
16
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
79
133
313
88
115
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|1:0 Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|16.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6