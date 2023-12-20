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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Кайсериспор
3:4
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
8' Гол
Юндер Дженгиз
36' Желтая карточка
Карими Али
0:2
40' Гол
Бачуайи Миши
1:2
45' Гол
Кеман Оливье
1:3
50' Гол
Бачуайи Миши
2:3
56' Пенальти
Тиам Маме
57' Желтая карточка
Джику Александер
3:3
73' Гол
Кардозу Мигел
3:4
79' Пенальти
Бачуайи Миши
87' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90' Желтая карточка
Хоссейни Маджид
90' Желтая карточка
Фред Сантос
90' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
90' Красная карточка
Фред Сантос
90' Вторая желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
90'+11

Ход матча

8'
0:1
Юндер Дженгиз
(Фред Сантос)
36'
Карими Али
 
40'
0:2
Бачуайи Миши
(Юндер Дженгиз)
45'
Кеман Оливье
1:2
50'
1:3
Бачуайи Миши
56'
Тиам Маме
2:3
57'
 
Джику Александер
72'
 
Кавечи Ирфан
Юндер Дженгиз
73'
 
Кинг Джошуа
Тадич Душан
73'
Кардозу Мигел
(Тиам Маме)
3:3
79'
3:4
Бачуайи Миши
79'
Мане Карлуш
Кардозу Мигел
 
79'
Баокен Стефан
Боа Морте Аилтон
 
80'
Дживелек Рамазан
Карими Али
 
81'
 
Остерволде Джейден
Азиз Сердар
87'
 
Остерволде Джейден
89'
 
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
90'
 
Найир Умут
Бачуайи Миши
90'
Хоссейни Маджид
 
90'
 
Фред Сантос
90'
 
Яндаш Мерт Хакан
90'
 
Фред Сантос
90'
 
Яндаш Мерт Хакан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 2
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
33
Калдырым
Хасан
Али
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Кеман
Оливье
7
Кардозу
Мигел
9
Тиам
Маме
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
Кайсериспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Фенербахче

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

40 матчей

22.5%
20%
57.5%
9 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

15%
40%
45%
6 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

К
4:1
С
1:2
С
2:0
С
0:4
К
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
2:0
К
0:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:5
С
3:3
К
3:0
К
0:3
С
4:1
С
3:3
С
1:0
К
1:0
С
0:1
К
1:1
КТ
1:2
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:4
С
2:1
К
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

0.79
1.1

Среднее время на гол

114
82

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

2.24
1.42

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.69
Боа Морте Аилтон 3 0.19
Баокен Стефан 2 0.13
Кеман Оливье 2 0.13
Кардозу Мигел 1 0.06
Мане Карлуш 1 0.06
Карими Али II 1 0.06
Узодимма Энтони 1 0.06
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 13 0.81
Шиманьски Себастьян 8 0.5
Тадич Душан 7 (5) 0.44
Кавечи Ирфан 6 0.38
Бачуайи Миши 3 (1) 0.19
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.13
Юндер Дженгиз 1 0.06
Кинг Джошуа 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Карими Али II 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Фред Сантос 3 1
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Акайдин Самет 4 0
Кавечи Ирфан 3 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Фенербахче
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
0
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фенербахче
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
23
Кайсериспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Фенербахче
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
25
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
3
12%
31-45
3
38%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
4
31%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

22
42
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
9%
8
19%
1-15
1
5%
3
7%
16-30
5
23%
7
17%
31-45
4
18%
6
14%
46-60
5
23%
9
21%
61-75
5
23%
9
21%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
5
25%
5
31%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Фенербахче

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
2
7
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
5
3
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
13
3
3
13
2.5
8
8
1
15
3.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 0:0 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Антальяспор
 0:0 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Кеман Оливье бьет в цель!
    • 40'
      Юндер Дженгиз сделал результативную передачу.
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