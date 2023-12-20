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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
12' Желтая карточка
Роден Маркус
26' Желтая карточка
Зиеш Хаким
1:0
40' Гол
Актюркоглу Мухаммед
45' Желтая карточка
Мендеш Райан
69' Желтая карточка
Торрейра Лукас
73' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
85' Желтая карточка
Паолетти Флавио
90'+6
19
Гювенч
Гюнай
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
23
Билгин
Эмре
3
Весели
Фредерик
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
20
Мендеш
Райан
6
Роден
Маркус
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
15
Ласанья
Кевин
Галатасарай
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Фатих Карагюмрюк

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 12 (4) 0.75
Актюркоглу Мухаммед 5 0.31
Заха Уилфрид 5 0.31
Мертенс Дрис 2 0.13
Зиеш Хаким 2 0.13
Бакамбу Седрик 1 0.06
Оливейра Сержиу 1 0.06
Бардакчи Абдулкерим 1 0.06
Санчес Давинсон 1 0.06
Боэ Саша 1 0.06
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Тете 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.25
Келес Джан 2 0.13
Эйссерик Валентин 2 0.13
Мендеш Райан 2 0.13
Дурсун Сердар 2 0.13
Роден Маркус 1 0.06
Стураро Стефано 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Сангаре Назим 1 0.06
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Боэ Саша 3 0
Йылмаз Барыш 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Тете 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Райан 4 0
Чеккерини Федерико 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Фегули Софьян 3 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Бираски Давиде 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дурсун Салих 2 0
Весели Фредерик 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фатих Карагюмрюк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
5
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фатих Карагюмрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
8
Галатасарай
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Фатих Карагюмрюк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

19
6
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
1
17%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
5
26%
2
33%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
33%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
4
57%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

31
17
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
6%
2
12%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
7
23%
5
29%
29%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
5
16%
6
35%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
5
50%
3
19%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1

Результаты матчей

Галатасарай
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
7.
Антальяспор
 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мендеш Райан получил желтую карточку от судьи
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