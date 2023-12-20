Тур: 17. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаРоден Маркус
26' Желтая карточкаЗиеш Хаким
1:0
40' ГолАктюркоглу Мухаммед
45' Желтая карточкаМендеш Райан
69' Желтая карточкаТоррейра Лукас
73' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
85' Желтая карточкаПаолетти Флавио
90'+6
Ход матча
12'
26'
40'
45'
69'
71'
73'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
19
Гювенч
Гюнай
93
Боэ
Саша
53
Йылмаз
Барыш
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Жанкат ИлмазВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
17 Онур СамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
История личных встреч
Галатасарай
Фатих Карагюмрюк
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|12 (4)
|0.75
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.31
|Заха Уилфрид
|5
|0.31
|Мертенс Дрис
|2
|0.13
|Зиеш Хаким
|2
|0.13
|Бакамбу Седрик
|1
|0.06
|Оливейра Сержиу
|1
|0.06
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.06
|Санчес Давинсон
|1
|0.06
|Боэ Саша
|1
|0.06
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Тете
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.25
|Келес Джан
|2
|0.13
|Эйссерик Валентин
|2
|0.13
|Мендеш Райан
|2
|0.13
|Дурсун Сердар
|2
|0.13
|Роден Маркус
|1
|0.06
|Стураро Стефано
|1
|0.06
|Чеккерини Федерико
|1
|0.06
|Сангаре Назим
|1
|0.06
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Торрейра Лукас
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Боэ Саша
|3
|0
|Йылмаз Барыш
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Райан
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Фегули Софьян
|3
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фатих Карагюмрюк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
5
Галатасарай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фатих Карагюмрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
8
Галатасарай
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Фатих Карагюмрюк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
19
6
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
1
17%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
5
26%
2
33%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
2
33%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
4
57%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
31
17
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
6%
2
12%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
7
23%
5
29%
29%
31-45
5
16%
4
24%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
5
16%
6
35%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
5
50%
3
19%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1
Результаты матчей
Галатасарай
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
115
511
412
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6