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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Второй тайм: 90+'
Касымпаша
0'
26' Желтая карточка
Ассомбалонга Бритт
28' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
45' Желтая карточка
Вурал Гюрай
58' Желтая карточка
Фалл Мамаду

Ход матча

26'
Ассомбалонга Бритт
 
28'
 
Чифтпынар Садик
45'
Вурал Гюрай
 
58'
 
Фалл Мамаду
60'
Озтюрк Бахадыр
Сари Вейсел
 
69'
Ларссон Сэм
Джехезкель Сагив
 
69'
Балчи Бюньямин
Бютюки Зюмер
 
71'
 
Нгой Жульен
Озчан Ясин
79'
Ван де Стрек Сандер
Сафури Рамиз
 
79'
Бильсель Эге
Ешильюрт Эрдоган
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
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Антальяспор
Ничья
Касымпаша
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Все Коэффициенты
23
Дадакдениз
Атаберк
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
8
Шарич
Дарио
18
Калузиньски
Якуб
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
97
Ассомбалонга
Бритт
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
5
Чифтпынар
Садик
4
Омеруо
Кеннет
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
7
Фалл
Мамаду
18
Да
Кошта
Нуну
Антальяспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Касымпаша

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

24 матча

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:1
С
0:2
С
2:4
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
1:2
С
2:3
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.83

Среднее время на гол

56
49

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Среднее время на гол

49
98

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.71
1.38

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 8 (1) 0.5
Джехезкель Сагив 5 0.31
Ларссон Сэм 2 0.13
Шарич Дарио 2 0.13
Вурал Гюрай 1 0.06
Ешильюрт Эрдоган 1 0.06
Ван де Стрек Сандер 1 0.06
Сари Вейсел 1 0.06
Ассомбалонга Бритт 1 0.06
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.56
Фалл Мамаду 5 0.31
Бен Уаннес Мортада 4 0.25
Да Кошта Нуну 2 0.13
Винк Клаудио 2 0.13
Гомис Ирон 1 0.06
Омеруо Кеннет 1 0.06
Нгой Жульен 1 0.06
Озчан Ясин 1 0.06
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 1
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Сари Вейсел 3 0
Джехезкель Сагив 3 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Фалл Мамаду 2 0
Гомис Ирон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
6
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
13
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Касымпаша
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
31
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
5
29%
29%
6
19%
31-45
3
18%
6
19%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
3
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1

Результаты матчей

Антальяспор
Касымпаша

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 16 8 5 3 24 - 18 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 29 - 20 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 16 6 6 4 22 - 17 24
8.
Ризеспор
 Заявка 15 6 4 5 15 - 20 22
9.
Касымпаша
 0:0 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 6 5 21 - 21 18
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
13.
Сивасспор
 Заявка 16 4 6 6 19 - 27 18
14.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 15 17
15.
Газиантеп
 Заявка 16 5 1 10 17 - 27 16
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Коньяспор
 Заявка 15 3 5 7 15 - 21 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Антальяспор
 0:0 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Антальяспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
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Антальяспор
Ничья
Касымпаша
8.20
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