Тур: 17. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаАссомбалонга Бритт
28' Желтая карточкаЧифтпынар Садик
45' Желтая карточкаВурал Гюрай
58' Желтая карточкаФалл Мамаду
90'+8
Ход матча
28'
45'
58'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
77
Бютюки
Зюмер
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
-
12 Kagan Arican
-
Главный тренер: Joao Tralhao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
26 Йылдыз МуратВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
История личных встреч
Антальяспор
Касымпаша
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.83
Среднее время на гол
56
49
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.83
0.92
Среднее время на гол
49
98
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.71
1.38
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.5
|Джехезкель Сагив
|5
|0.31
|Ларссон Сэм
|2
|0.13
|Шарич Дарио
|2
|0.13
|Вурал Гюрай
|1
|0.06
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.06
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.06
|Сари Вейсел
|1
|0.06
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.06
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|9 (2)
|0.56
|Фалл Мамаду
|5
|0.31
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.25
|Да Кошта Нуну
|2
|0.13
|Винк Клаудио
|2
|0.13
|Гомис Ирон
|1
|0.06
|Омеруо Кеннет
|1
|0.06
|Нгой Жульен
|1
|0.06
|Озчан Ясин
|1
|0.06
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|1
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Сари Вейсел
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
6
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Касымпаша
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
13
Антальяспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Касымпаша
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
3
18%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
5
29%
29%
6
19%
31-45
3
18%
6
19%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
3
18%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0
Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1
Результаты матчей
Антальяспор
Касымпаша
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
0:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
53
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
35
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
79
88
313
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 20
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 17
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|15 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 21
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 27
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 15
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|17 - 27
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6