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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 16.
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
0:1
10' Пенальти
Наби Адил
14' Желтая карточка
Nicolai Skoglund
55' Желтая карточка
Дионку Альфа
1:1
60' Гол
Бруну Гама
2:1
82' Гол
Тричковски Иван
90' Желтая карточка
Мухаммед Муса
90'+6
АЕК Ларнака
Докса Катокопия

История личных встреч

АЕК Ларнака
Докса Катокопия

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

33 матча

69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.5%
42.4%
6.1%
17 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:5
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:4
ПД
1:0
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:2
К
4:1
К
0:1
ПД
1:4
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

34
42

Голов в среднем за матч

2.13
2.47

Среднее время на гол

42
36

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.59
0.75

Среднее время на гол

153
120

Всего голов

44
54

Голов в среднем за матч

1.33
1.64

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 11 (3) 0.69
Тричковски Иван 4 0.25
Димерс Марк 3 0.19
Лопеш Рафаэл 2 0.13
Понс Пере 2 0.13
Бруну Гама 1 0.06
Дьюрчо Адам 1 0.06
Гарсия Анхель 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 2 0.13
Труич Никола 1 0.06
Велковски Димитар 1 0.06
Садик Берат 1 (1) 0.06
Наби Адил 1 (1) 0.06

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 5 0
Фран Соль 3 0
Густаву Луиш 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Роберж Валентин 2 0
Бруну Гама 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Тонгья Франко 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 6 0
Альсё Бриан 6 0
Наби Адил 4 0
Трайчевски Душко 4 0
Evangelos Kyriakou 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Труич Никола 1 1
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Aleksa Puric 2 0
Nicolai Skoglund 2 0
Сецерович Аднан 1 0
Велковски Димитар 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Докса Катокопия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
1
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Докса Катокопия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

6
4
АЕК Ларнака
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Докса Катокопия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

21
1
11 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 15
3
14%
1
100%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
24
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
31%
2
8%
1-15
4
31%
4
17%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
8
33%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
5
33%
76-90

Забито

28
7
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 11
4
14%
1
14%
1-15
7
25%
3
43%
16-30
4
14%
2
29%
31-45
4
14%
1
14%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
39
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 16
4
22%
5
13%
1-15
6
33%
7
18%
16-30
1
6%
3
8%
31-45
3
17%
4
10%
46-60
1
6%
7
18%
61-75
3
17%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Докса Катокопия

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:5
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
2
6
4
4
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
10
8
8
1.5
2
14
5
11
2.5
2
14
3.5
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 2 2 28 - 8 35
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
4.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
5.
Пафос
 15 9 2 4 29 - 10 29
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 16 7 4 5 25 - 17 25
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 15 6 1 8 18 - 25 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 16 2 4 10 19 - 35 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
3.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
4.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
10.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Nicolai Skoglund получил желтую карточку от судьи
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