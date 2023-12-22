Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
0:1
10' ПенальтиНаби Адил
14' Желтая карточкаNicolai Skoglund
55' Желтая карточкаДионку Альфа
1:1
60' ГолБруну Гама
2:1
82' ГолТричковски Иван
90' Желтая карточкаМухаммед Муса
90'+6
Ход матча
10'
0:1
14'
55'
60'
1:1
82'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
АЕК Ларнака
Докса Катокопия
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
142.9%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
33 матча
69.7%
21.2%
9.1%
23 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.5%
42.4%
6.1%
17 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
42
Голов в среднем за матч
2.13
2.47
Среднее время на гол
42
36
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.59
0.75
Среднее время на гол
153
120
Всего голов
44
54
Голов в среднем за матч
1.33
1.64
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
55
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|11 (3)
|0.69
|Тричковски Иван
|4
|0.25
|Димерс Марк
|3
|0.19
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.13
|Понс Пере
|2
|0.13
|Бруну Гама
|1
|0.06
|Дьюрчо Адам
|1
|0.06
|Гарсия Анхель
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|2
|0.13
|Труич Никола
|1
|0.06
|Велковски Димитар
|1
|0.06
|Садик Берат
|1 (1)
|0.06
|Наби Адил
|1 (1)
|0.06
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Роберж Валентин
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Тонгья Франко
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Альсё Бриан
|6
|0
|Наби Адил
|4
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Evangelos Kyriakou
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Труич Никола
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Aleksa Puric
|2
|0
|Nicolai Skoglund
|2
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Докса Катокопия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
1
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Докса Катокопия
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
6
4
АЕК Ларнака
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Докса Катокопия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
21
1
11 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 15
3
14%
1
100%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
24
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
31%
2
8%
1-15
4
31%
4
17%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
21%
61-75
1
8%
8
33%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
40%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Забито
28
7
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 11
4
14%
1
14%
1-15
7
25%
3
43%
16-30
4
14%
2
29%
31-45
4
14%
1
14%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
39
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 16
4
22%
5
13%
1-15
6
33%
7
18%
16-30
1
6%
3
8%
31-45
3
17%
4
10%
46-60
1
6%
7
18%
61-75
3
17%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2
Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Докса Катокопия
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:5
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
26
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
610
88
214
511
214
214
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|7