Тур: 16.
3:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолАбдураими Бешарт
26' Желтая карточкаДариква Тендайи
0:2
38' ГолМаркеш Педру
1:2
39' ГолДумбия Абубакар
41' Желтая карточкаНеофуту Андреас III
53' Желтая карточкаКукалаш Ставрош
54' Желтая карточкаАбдураими Бешарт
69' Желтая карточкаКовачевич Боян
73' Желтая карточкаGiorgios Malekkides
73' Желтая карточкаЛукили Карим
1:3
74' ГолGiorgios Malekkides
2:3
84' ПенальтиДумбия Абубакар
3:3
87' ГолРосси Карим
89' Желтая карточкаПерец Элиэль
3:4
90' ГолПерец Элиэль
90' Желтая карточкаПантели Стилианос
90'+10
Ход матча
3'
0:1
26'
38'
0:2
39'
1:2
53'
54'
69'
73'
74'
84'
2:3
87'
3:3
89'
90'
3:4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
-
11 Лукили КаримНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Кармиотисса
Аполлон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.17
Среднее время на гол
120
77
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2.33
3.25
Среднее время на гол
38
27
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.7
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
45
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|6
|0.38
|Росси Карим
|3
|0.19
|Думбия Абубакар
|3 (1)
|0.19
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.13
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.13
|Лукили Карим
|1
|0.06
|Кукалаш Ставрош
|1
|0.06
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|6
|0.38
|Вальбуэна Матьё
|4 (1)
|0.25
|Абдураими Бешарт
|2
|0.13
|Крменчик Михал
|2
|0.13
|Юрчевич Марио
|2
|0.13
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.13
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.06
|Сагаль Анхело
|1
|0.06
|Giorgios Malekkides
|1
|0.06
|Экполо Годсвилл
|1
|0.06
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукалаш Ставрош
|7
|0
|Ковачевич Боян
|5
|1
|Малоне Дион
|4
|1
|Сук Йоэй
|4
|0
|Думбия Абубакар
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Пантели Стилианос
|3
|0
|Росси Карим
|2
|0
|Неофуту Андреас III
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Фор Наварон
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|2
|1
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Перец Элиэль
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
4
Кармиотисса
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
1
8
Кармиотисса
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аполлон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
33%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
2
25%
16-30
3
15%
4
50%
31-45
5
25%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
1
13%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
6%
5
25%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
7
44%
6
30%
76-90
Пропущено
31
15
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
6%
1
7%
1-15
8
26%
2
13%
16-30
3
10%
6
40%
31-45
8
26%
2
13%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
5
16%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2
Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1
Результаты матчей
Кармиотисса
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
510
213
312
114
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|7