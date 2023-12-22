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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 16.
Кармиотисса
3:4
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
3' Гол
Абдураими Бешарт
26' Желтая карточка
Дариква Тендайи
0:2
38' Гол
Маркеш Педру
1:2
39' Гол
Думбия Абубакар
41' Желтая карточка
Неофуту Андреас III
53' Желтая карточка
Кукалаш Ставрош
54' Желтая карточка
Абдураими Бешарт
69' Желтая карточка
Ковачевич Боян
73' Желтая карточка
Giorgios Malekkides
73' Желтая карточка
Лукили Карим
1:3
74' Гол
Giorgios Malekkides
2:3
84' Пенальти
Думбия Абубакар
3:3
87' Гол
Росси Карим
89' Желтая карточка
Перец Элиэль
3:4
90' Гол
Перец Элиэль
90' Желтая карточка
Пантели Стилианос
90'+10
Кармиотисса
Аполлон

История личных встреч

Кармиотисса
Аполлон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ТМС
4:0
К
2:1
К
1:5
ПД
3:0
ПД
0:6

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.17

Среднее время на гол

120
77

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2.33
3.25

Среднее время на гол

38
27

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.7
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
45

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 6 0.38
Росси Карим 3 0.19
Думбия Абубакар 3 (1) 0.19
Сук Йоэй 2 (1) 0.13
Фор Наварон 2 (1) 0.13
Лукили Карим 1 0.06
Кукалаш Ставрош 1 0.06
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 6 0.38
Вальбуэна Матьё 4 (1) 0.25
Абдураими Бешарт 2 0.13
Крменчик Михал 2 0.13
Юрчевич Марио 2 0.13
Перец Элиэль 2 (1) 0.13
Костаче Ионуц 1 0.06
Дариква Тендайи 1 0.06
Сагаль Анхело 1 0.06
Giorgios Malekkides 1 0.06
Экполо Годсвилл 1 0.06

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукалаш Ставрош 7 0
Ковачевич Боян 5 1
Малоне Дион 4 1
Сук Йоэй 4 0
Думбия Абубакар 4 0
Лукили Карим 4 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Пантели Стилианос 3 0
Росси Карим 2 0
Неофуту Андреас III 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Фор Наварон 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 5 0
Кириаку Хараламбос 2 1
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Коль Исраэль 3 0
Перец Элиэль 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Шполярич Данило 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
4
Кармиотисса
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

1
8
Кармиотисса
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аполлон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
33%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
6
30%
2
25%
16-30
3
15%
4
50%
31-45
5
25%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
1
13%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
6%
5
25%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
7
44%
6
30%
76-90

Пропущено

31
15
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
6%
1
7%
1-15
8
26%
2
13%
16-30
3
10%
6
40%
31-45
8
26%
2
13%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
5
16%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2
Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1

Результаты матчей

Кармиотисса
Аполлон

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 11 2 2 28 - 8 35
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
4.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
5.
Пафос
 15 9 2 4 29 - 10 29
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 16 7 4 5 25 - 17 25
8.
Неа Саламина
 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
АЕЛ Лимасол
 15 6 1 8 18 - 25 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 16 2 4 10 19 - 35 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
3.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 8 3 1 4 8 - 8 10
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 11 - 5 16
3.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
4.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
АЕЛ Лимасол
 8 2 0 6 7 - 13 6
10.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
11.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 7
Весь список
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