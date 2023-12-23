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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Бари
0:0
Второй тайм: 54'
Козенца
0'
12' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
16' Желтая карточка
Риччи Джакомо
31' Желтая карточка
Бенали Ахмед
36' Желтая карточка
Флоренци Альдо
48' Желтая карточка
Ismail Achik

Ход матча

12'
Ди Чезаре Валерио
 
16'
Риччи Джакомо
 
31'
Бенали Ахмед
 
36'
 
Флоренци Альдо
46'
 
Вока Идриз
Флоренци Альдо
46'
Жужек Жан
Ди Чезаре Валерио
 
48'
Ismail Achik
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Козенца
2.75
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Все Коэффициенты
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
23
Викари
Франческо
6
Ди
Чезаре
Валерио
31
Риччи
Джакомо
24
Эджума
Малком
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
11
Ismail
Achik
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
1
Микай
Алессандро
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
34
Флоренци
Альдо
27
Pietro
Martino
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
Бари
4-3-3
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Бари
Козенца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 5 (1) 0.28
Насти Марко 3 0.17
Куцупиас Илиас 2 0.11
Ди Чезаре Валерио 2 0.11
Дьяв Давиде 2 0.11
Викари Франческо 1 0.06
Ismail Achik 1 0.06
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.06
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 (2) 0.22
Маццокки Симоне 3 0.17
Вока Идриз 3 0.17
Форте Франческо 2 0.11
Вентури Майкл 2 0.11
Маррас Мануэль 1 0.06
Канотто Луиджи 1 0.06
Ариоли Алессандро 1 0.06
Massimo Zilli 1 0.06
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 9 1
Риччи Джакомо 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Насти Марко 5 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Майта Маттиа 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Бренно 3 0
Ismail Achik 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Менез Жереми 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 7 0
Вентури Майкл 6 0
Прашелик Матеуш 5 0
Флоренци Альдо 5 0
Кало Джакомо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Фонтанаросса Алессандро 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Маццокки Симоне 2 0
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Baldovino Cimino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
11
Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
5
50%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
4
22%
6
32%
61-75
6
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3
ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0
Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2

Результаты матчей

Бари
Козенца

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Бари
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Ismail Achik получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ди Чезаре Валерио уходит с поля. Жужек Жан выходит вместо него
  • 46'
    Флоренци Альдо уходит с поля. Вока Идриз выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Козенца
2.75
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3.00
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4.50
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