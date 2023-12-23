Тур: 18. Стадион: Сан Никола.
0'
12' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
16' Желтая карточкаРиччи Джакомо
31' Желтая карточкаБенали Ахмед
36' Желтая карточкаФлоренци Альдо
48' Желтая карточкаНасти Марко
58' Желтая карточкаBaldovino Cimino
69' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
81' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
90' Вторая желтая карточкаПрашелик Матеуш
90'+5
Ход матча
16'
31'
36'
48'
58'
69'
81'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
420 Количество передач 360
-
55 Владение мячом, % 45
22
Бренно
11
Ismail
Achik
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ismail AchikНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Араму МаттиаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Бари
Козенца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|5 (1)
|0.28
|Насти Марко
|3
|0.17
|Куцупиас Илиас
|2
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.11
|Дьяв Давиде
|2
|0.11
|Викари Франческо
|1
|0.06
|Ismail Achik
|1
|0.06
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.06
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4 (2)
|0.22
|Маццокки Симоне
|3
|0.17
|Вока Идриз
|3
|0.17
|Форте Франческо
|2
|0.11
|Вентури Майкл
|2
|0.11
|Маррас Мануэль
|1
|0.06
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|Ариоли Алессандро
|1
|0.06
|Massimo Zilli
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|9
|1
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Насти Марко
|6
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Майта Маттиа
|2
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прашелик Матеуш
|6
|1
|Д'Орацио Томмазо
|7
|0
|Вентури Майкл
|6
|0
|Флоренци Альдо
|5
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
1
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
9
11
Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
5
50%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
4
22%
6
32%
61-75
6
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3
ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0
Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2
Результаты матчей
Бари
Козенца
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Бари
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
117
414
513
117
216
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|10 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6