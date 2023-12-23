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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Бари
0:0
Конец матча
Козенца
0'
12' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
16' Желтая карточка
Риччи Джакомо
31' Желтая карточка
Бенали Ахмед
36' Желтая карточка
Флоренци Альдо
48' Желтая карточка
Насти Марко
58' Желтая карточка
Baldovino Cimino
69' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
81' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
90' Вторая желтая карточка
Прашелик Матеуш
90'+5

Ход матча

12'
Ди Чезаре Валерио
 
16'
Риччи Джакомо
 
31'
Бенали Ахмед
 
36'
 
Флоренци Альдо
46'
 
Вока Идриз
Флоренци Альдо
46'
Жужек Жан
Ди Чезаре Валерио
 
48'
Насти Марко
 
56'
 
Кало Джакомо
Дзуккон Федерико
56'
 
Baldovino Cimino
Рисполи Андреа
58'
 
Baldovino Cimino
69'
Сибилли Джузеппе
 
74'
 
Сгарби Филиппо
Фонтанаросса Алессандро
75'
Араму Маттиа
Ismail Achik
 
76'
Белломо Никола
Майта Маттиа
 
81'
 
Прашелик Матеуш
83'
Акампора Дженнаро
Эджума Малком
 
84'
Менез Жереми
Насти Марко
 
84'
 
Valerio Crespi
Тутино Дженнаро
90'
 
Прашелик Матеуш

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 420 Количество передач 360
  • 55 Владение мячом, % 45
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
23
Викари
Франческо
6
Ди
Чезаре
Валерио
31
Риччи
Джакомо
24
Эджума
Малком
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
11
Ismail
Achik
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
1
Микай
Алессандро
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
34
Флоренци
Альдо
27
Pietro
Martino
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
Бари
4-3-3
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Бари
Козенца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 5 (1) 0.28
Насти Марко 3 0.17
Куцупиас Илиас 2 0.11
Ди Чезаре Валерио 2 0.11
Дьяв Давиде 2 0.11
Викари Франческо 1 0.06
Ismail Achik 1 0.06
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.06
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 (2) 0.22
Маццокки Симоне 3 0.17
Вока Идриз 3 0.17
Форте Франческо 2 0.11
Вентури Майкл 2 0.11
Маррас Мануэль 1 0.06
Канотто Луиджи 1 0.06
Ариоли Алессандро 1 0.06
Massimo Zilli 1 0.06
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 9 1
Сибилли Джузеппе 6 0
Насти Марко 6 0
Риччи Джакомо 5 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Майта Маттиа 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Бренно 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Ismail Achik 2 0
Менез Жереми 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прашелик Матеуш 6 1
Д'Орацио Томмазо 7 0
Вентури Майкл 6 0
Флоренци Альдо 5 0
Кало Джакомо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Фонтанаросса Алессандро 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1
Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
11
Бари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
33%
5
50%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
3
17%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
4
22%
6
32%
61-75
6
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3
ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1
Козенца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0
Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2

Результаты матчей

Бари
Козенца

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Бари
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
4
14
1.5
5
13
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 25 - 26 20
15.
Реджана
 18 4 8 6 20 - 24 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 18 3 4 11 15 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 10 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
ФералпиСало Davide Balestrero 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Риччи Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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