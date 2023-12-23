Тур: 18. Стадион: Джованни Цини.
Ход матча
16'
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Кремонезе
Модена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.5
|Раванелли Лука
|3
|0.17
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.11
|Окереке Давид
|2
|0.11
|Коллоколо Микеле
|2
|0.11
|Васкес Франко
|1
|0.06
|Серникола Леонардо
|1
|0.06
|Пикель Шарль
|1
|0.06
|Дзанимачча Лука
|1
|0.06
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.17
|Стриццоло Лука
|3
|0.17
|Фальчинелли Диего
|2
|0.11
|Заро Джованни
|2
|0.11
|Edoardo Duca
|2
|0.11
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.11
|Тремолада Лука
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Бонфанти Николас
|1
|0.06
|Fabio Abiuso
|1
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Пикель Шарль
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гиебр Абдул
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
4
Кремонезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
13
8
Кремонезе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
7
30%
5
28%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1
Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1
Результаты матчей
Кремонезе
Модена
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
710
512
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|6
|2
|33 - 17
|36
|2.
|0:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|3.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|23 - 13
|32
|4.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 19
|32
|5.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|6.
|0:1
|18
|9
|4
|5
|20 - 18
|31
|7.
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|8.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|18 - 18
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|1:0
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|16.
|1:1
|18
|4
|6
|8
|22 - 24
|18
|17.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|18.
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|19.
|0:1
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 11
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 7
|15
|7.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|0:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|16.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|18.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7