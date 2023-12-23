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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Первый тайм: 26'
Модена
0'
1:0
16' Гол
Коллоколо Микеле
21' Желтая карточка
Гиебр Абдул

Ход матча

16'
Коллоколо Микеле
(Васкес Франко)
1:0
21'
 
Гиебр Абдул

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
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Ничья
Модена
2.04
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Все Коэффициенты
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
18
Гильоне
Паоло
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
99
Shady
Oukhadda
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
8
Гиебр
Абдул
30
Kleis
Bozhanaj
32
Стриццоло
Лука
Кремонезе
3-5-2
Модена
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Модена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.5
Раванелли Лука 3 0.17
Кастаньетти Микеле 2 0.11
Окереке Давид 2 0.11
Коллоколо Микеле 2 0.11
Васкес Франко 1 0.06
Серникола Леонардо 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Дзанимачча Лука 1 0.06
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.17
Стриццоло Лука 3 0.17
Фальчинелли Диего 2 0.11
Заро Джованни 2 0.11
Edoardo Duca 2 0.11
Kleis Bozhanaj 2 0.11
Тремолада Лука 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Бонфанти Николас 1 0.06
Fabio Abiuso 1 0.06
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Пикель Шарль 4 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Майер Жан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Понси Фабио 3 0
Секулин Андреа 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гиебр Абдул 2 0
Edoardo Duca 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Кристиан Каус 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
4
Кремонезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

13
8
Кремонезе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Модена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
7
30%
5
28%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
2
12%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
2
17%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1
Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1

Результаты матчей

Кремонезе
Модена

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 18 10 6 2 33 - 17 36
2.
Венеция
 0:1 18 10 3 5 27 - 17 33
3.
Кремонезе
 1:0 18 9 5 4 23 - 13 32
4.
Читтаделла
 1:0 18 9 5 4 22 - 19 32
5.
Палермо
 1:0 18 9 4 5 27 - 18 31
6.
Комо
 0:1 18 9 4 5 20 - 18 31
7.
Катанзаро
 17 9 3 5 26 - 20 30
8.
Модена
 0:1 18 7 6 5 18 - 18 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Лекко
 1:0 18 5 4 9 17 - 26 19
15.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
16.
Тернана
 1:1 18 4 6 8 22 - 24 18
17.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
18.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
19.
Специя
 0:1 18 3 7 8 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 10 6 2 2 14 - 11 20
2.
Парма
 1:1 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Венеция
 0:1 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Комо
 0:1 9 5 2 2 11 - 9 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Кремонезе
 1:0 10 4 3 3 10 - 7 15
7.
Модена
 0:1 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 1:0 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 1:0 8 2 1 5 10 - 15 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 0:1 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:0 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Кремонезе
 1:0 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Парма
 1:1 8 5 1 2 17 - 9 16
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 0:1 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 0:1 9 3 4 2 9 - 8 13
8.
Читтаделла
 1:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Лекко
 1:0 10 3 3 4 7 - 11 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
13.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 14 - 16 9
16.
Специя
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
18.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
19.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Парма Ман Деннис 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
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Кремонезе
Ничья
Модена
2.04
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5.00
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8.70
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