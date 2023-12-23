Тур: 18. Стадион: Джованни Цини.
0'
1:0
16' ГолКоллоколо Микеле
21' Желтая карточкаГиебр Абдул
2:0
29' ГолПикель Шарль
3:0
31' ГолГильоне Паоло
32' Желтая карточкаРаванелли Лука
4:0
38' ГолПикель Шарль
45' Желтая карточкаПикель Шарль
90'+5
Ход матча
16'
21'
29'
2:0
31'
3:0
32'
38'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
496 Количество передач 331
-
60 Владение мячом, % 40
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Кремонезе
Модена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.5
|Пикель Шарль
|3
|0.17
|Коллоколо Микеле
|3
|0.17
|Раванелли Лука
|3
|0.17
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.11
|Окереке Давид
|2
|0.11
|Васкес Франко
|1
|0.06
|Серникола Леонардо
|1
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.06
|Дзанимачча Лука
|1
|0.06
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.17
|Стриццоло Лука
|3
|0.17
|Фальчинелли Диего
|2
|0.11
|Заро Джованни
|2
|0.11
|Edoardo Duca
|2
|0.11
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.11
|Тремолада Лука
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Бонфанти Николас
|1
|0.06
|Fabio Abiuso
|1
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Пикель Шарль
|5
|0
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Раванелли Лука
|2
|1
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
4
Кремонезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
13
8
Кремонезе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Модена
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
14%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
44%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
27
18
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
7%
4
22%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
2
7%
5
28%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
7
26%
5
28%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1
Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1
Результаты матчей
Кремонезе
Модена
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
36
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
810
513
414
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|35 - 17
|38
|2.
|18
|10
|4
|4
|29 - 18
|34
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|18
|9
|5
|4
|25 - 20
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|7.
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|18
|6
|7
|5
|20 - 18
|25
|10.
|1:2
|18
|7
|3
|8
|22 - 23
|24
|11.
|0:0
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 19
|21
|13.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|14.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|24 - 25
|20
|15.
|2:1
|18
|4
|8
|6
|19 - 23
|20
|16.
|18
|4
|5
|9
|22 - 26
|17
|17.
|18
|4
|5
|9
|18 - 28
|17
|18.
|0:1
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|19.
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|20.
|2:1
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|13.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|2:1
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 6