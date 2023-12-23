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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Кремонезе
4:0
Конец матча
Модена
0'
1:0
16' Гол
Коллоколо Микеле
21' Желтая карточка
Гиебр Абдул
2:0
29' Гол
Пикель Шарль
3:0
31' Гол
Гильоне Паоло
32' Желтая карточка
Раванелли Лука
4:0
38' Гол
Пикель Шарль
45' Желтая карточка
Пикель Шарль
90'+5
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
18
Гильоне
Паоло
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
99
Shady
Oukhadda
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
8
Гиебр
Абдул
30
Kleis
Bozhanaj
32
Стриццоло
Лука
Кремонезе
3-5-2
Модена
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Модена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.5
Пикель Шарль 3 0.17
Коллоколо Микеле 3 0.17
Раванелли Лука 3 0.17
Кастаньетти Микеле 2 0.11
Окереке Давид 2 0.11
Васкес Франко 1 0.06
Серникола Леонардо 1 0.06
Гильоне Паоло 1 0.06
Дзанимачча Лука 1 0.06
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.17
Стриццоло Лука 3 0.17
Фальчинелли Диего 2 0.11
Заро Джованни 2 0.11
Edoardo Duca 2 0.11
Kleis Bozhanaj 2 0.11
Тремолада Лука 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Бонфанти Николас 1 0.06
Fabio Abiuso 1 0.06
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Пикель Шарль 5 0
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Раванелли Лука 2 1
Кастаньетти Микеле 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Майер Жан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Понси Фабио 3 0
Секулин Андреа 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Edoardo Duca 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Кристиан Каус 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
4
Кремонезе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

13
8
Кремонезе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Модена
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
14%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
3
33%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

27
18
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
7%
4
22%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
2
7%
5
28%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
7
26%
5
28%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0
Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1
Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1

Результаты матчей

Кремонезе
Модена

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
3
6
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
5
13
4
14
2.5
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
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