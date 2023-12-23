Тур: 18. Стадион: Луиджи Феррарис.
1:2
Второй тайм: 51'
0'
3' Желтая карточкаЧеппители Лука
0:1
13' ГолFederico Bergonzi
15' Желтая карточкаВерре Валерио
0:2
22' ГолБутич Карло
1:2
27' ГолЭспозито Себастьяно
32' Красная карточкаКасами Пайтим
42' Желтая карточкаБутич Карло
Ход матча
13'
15'
22'
0:2
27'
32'
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Hugo Buyla
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Сампдория
ФералпиСало
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.28
|Эспозито Себастьяно
|4
|0.22
|Депаоли Фабио
|3
|0.17
|Педрола Эстанис
|3
|0.17
|Касами Пайтим
|2
|0.11
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.11
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|Simone Giordano
|1
|0.06
|Гонсалес Факундо
|1
|0.06
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.11
|Davide Balestrero
|2
|0.11
|Бутич Карло
|2
|0.11
|Феличи Маттиа
|1
|0.06
|Federico Bergonzi
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Зеннаро Маттиа
|1
|0.06
|Компаньон Маттиа
|1
|0.06
|Курфалидис Христос
|1
|0.06
|Mattia Tonetto
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|7
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Ла Гумина Антонино
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Гонсалес Факундо
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|7
|0
|Davide Balestrero
|7
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Зеннаро Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
ФералпиСало
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ФералпиСало
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
9
4
Сампдория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
ФералпиСало
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
4
57%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
50%
2
14%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
5
24%
4
33%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
19%
2
17%
76-90
Пропущено
21
31
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
2
10%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
8
38%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1
Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4
Результаты матчей
Сампдория
ФералпиСало
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сампдория
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
98
611
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|35 - 17
|38
|2.
|18
|10
|4
|4
|29 - 18
|34
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|18
|9
|5
|4
|25 - 20
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|7.
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|18
|6
|7
|5
|20 - 18
|25
|10.
|1:2
|18
|7
|3
|8
|22 - 23
|24
|11.
|0:0
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 19
|21
|13.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|14.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|24 - 25
|20
|15.
|2:1
|18
|4
|8
|6
|19 - 23
|20
|16.
|18
|4
|5
|9
|22 - 26
|17
|17.
|18
|4
|5
|9
|18 - 28
|17
|18.
|0:1
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|19.
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|20.
|2:1
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|13.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|2:1
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 6