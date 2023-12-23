Тур: 18. Стадион: Луиджи Феррарис.
2:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаЧеппители Лука
0:1
13' ГолFederico Bergonzi
15' Желтая карточкаВерре Валерио
0:2
22' ГолБутич Карло
1:2
27' ГолЭспозито Себастьяно
32' Красная карточкаКасами Пайтим
42' Желтая карточкаБутич Карло
52' Желтая карточкаDavide Balestrero
2:2
54' ГолМурру Никола
60' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
71' Желтая карточкаКурфалидис Христос
2:3
81' ГолЗеннаро Маттиа
90'+8
Ход матча
13'
15'
22'
0:2
27'
32'
42'
54'
2:2
60'
81'
2:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
380 Количество передач 341
-
52 Владение мячом, % 48
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Hugo Buyla
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Сампдория
ФералпиСало
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.28
|Эспозито Себастьяно
|4
|0.22
|Депаоли Фабио
|3
|0.17
|Педрола Эстанис
|3
|0.17
|Касами Пайтим
|2
|0.11
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.11
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|Simone Giordano
|1
|0.06
|Мурру Никола
|1
|0.06
|Гонсалес Факундо
|1
|0.06
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.11
|Davide Balestrero
|2
|0.11
|Бутич Карло
|2
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.11
|Феличи Маттиа
|1
|0.06
|Federico Bergonzi
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Компаньон Маттиа
|1
|0.06
|Курфалидис Христос
|1
|0.06
|Mattia Tonetto
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|7
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Ла Гумина Антонино
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Гонсалес Факундо
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|8
|0
|Чеппители Лука
|7
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Зеннаро Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Курфалидис Христос
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ФералпиСало
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ФералпиСало
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
9
4
Сампдория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
ФералпиСало
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
50%
2
14%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
9%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
6
26%
4
27%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Пропущено
24
33
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
13%
5
15%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
5
21%
6
18%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
9
38%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1
Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4
Результаты матчей
Сампдория
ФералпиСало
Точный счет
1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сампдория
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
45
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
711
315
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|10 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6