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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Сампдория
2:3
Конец матча
ФералпиСало
0'
3' Желтая карточка
Чеппители Лука
0:1
13' Гол
Federico Bergonzi
15' Желтая карточка
Верре Валерио
0:2
22' Гол
Бутич Карло
1:2
27' Гол
Эспозито Себастьяно
32' Красная карточка
Касами Пайтим
42' Желтая карточка
Бутич Карло
52' Желтая карточка
Davide Balestrero
2:2
54' Гол
Мурру Никола
60' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
71' Желтая карточка
Курфалидис Христос
2:3
81' Гол
Зеннаро Маттиа
90'+8
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
21
Simone
Giordano
7
Эспозито
Себастьяно
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Сампдория
4-3-2-1
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
ФералпиСало

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.28
Эспозито Себастьяно 4 0.22
Депаоли Фабио 3 0.17
Педрола Эстанис 3 0.17
Касами Пайтим 2 0.11
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.11
Де Лука Мануэль 1 0.06
Simone Giordano 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Гонсалес Факундо 1 0.06
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.11
Davide Balestrero 2 0.11
Бутич Карло 2 0.11
Зеннаро Маттиа 2 0.11
Феличи Маттиа 1 0.06
Federico Bergonzi 1 0.06
Сау Марко 1 0.06
Компаньон Маттиа 1 0.06
Курфалидис Христос 1 0.06
Mattia Tonetto 1 0.06
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 7 0
Депаоли Фабио 6 0
Касами Пайтим 3 1
Ла Гумина Антонино 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Гонсалес Факундо 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 8 0
Чеппители Лука 7 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 4 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Ла Мантия Андреа 2 0
Бутич Карло 2 0
Зеннаро Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ФералпиСало
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
ФералпиСало
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

9
4
Сампдория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
ФералпиСало
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
50%
2
14%
76-90

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
9%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
6
26%
4
27%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
13%
5
15%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
5
21%
6
18%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
1
4%
4
12%
61-75
9
38%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1
Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1
ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4

Результаты матчей

Сампдория
ФералпиСало

Точный счет

1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сампдория
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
10
8
7
11
1.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 25 - 26 20
15.
Реджана
 18 4 8 6 20 - 24 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 18 3 4 11 15 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 10 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
ФералпиСало Davide Balestrero 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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