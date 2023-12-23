Тур: 18. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Diego Ronco
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Комо
Палермо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.28
|Иоанну Николас
|3
|0.17
|Верди Симоне
|2 (2)
|0.11
|Барба Федерико
|2
|0.11
|Одентал Кас
|2
|0.11
|Габриеллони Алессандро
|2
|0.11
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
|Черри Альберто
|1
|0.06
|Да Кунья Лукас
|1
|0.06
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.39
|Манкузо Леонардо
|3
|0.17
|Штулац Лео
|3
|0.17
|Сегре Джакопо
|3
|0.17
|Инсинье Роберто
|2
|0.11
|Лучиони Фабио
|2
|0.11
|Хендерсон Лиам
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Солери Эдоардо
|1
|0.06
|Кулибали Мамаду
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Да Кунья Лукас
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Палермо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
11
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
27%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
20
26
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
30%
4
15%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
3
12%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
25%
11
42%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
6
33%
31-45
6
35%
4
22%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0
Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3
Результаты матчей
Комо
Палермо
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Комо
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
44
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
18
44
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
512
89
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|6
|2
|33 - 17
|36
|2.
|0:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|3.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|23 - 13
|32
|4.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 19
|32
|5.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|27 - 18
|31
|6.
|0:1
|18
|9
|4
|5
|20 - 18
|31
|7.
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|8.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|18 - 18
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|1:0
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|16.
|1:1
|18
|4
|6
|8
|22 - 24
|18
|17.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|18.
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|19.
|0:1
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 11
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 7
|15
|7.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|0:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|16.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|18.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7