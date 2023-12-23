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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Комо
0:1
Первый тайм: 27'
Палермо

Ход матча

17'
0:1
Ди Франческо Федерико
(Гомес Клаудио)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Палермо
5.30
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Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
4
Солини
Маттео
84
Кассандро
Томмазо
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
3
Сала
Марко
8
Базелли
Даниэле
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Комо
3-4-3
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Комо
Палермо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.28
Иоанну Николас 3 0.17
Верди Симоне 2 (2) 0.11
Барба Федерико 2 0.11
Одентал Кас 2 0.11
Габриеллони Алессандро 2 0.11
Беллемо Алессандро 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06
Черри Альберто 1 0.06
Да Кунья Лукас 1 0.06
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.39
Манкузо Леонардо 3 0.17
Штулац Лео 3 0.17
Сегре Джакопо 3 0.17
Инсинье Роберто 2 0.11
Лучиони Фабио 2 0.11
Хендерсон Лиам 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Солери Эдоардо 1 0.06
Кулибали Мамаду 1 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.06
Валенте Никола 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Базелли Даниэле 3 1
Курто Марко 4 0
Да Кунья Лукас 4 0
Барба Федерико 2 1
Габриеллони Алессандро 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Брунори Маттео 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Палермо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
11
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
27%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

20
26
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
30%
4
15%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
4
20%
3
12%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
25%
11
42%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
6
33%
31-45
6
35%
4
22%
46-60
5
29%
29%
3
17%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0
Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3

Результаты матчей

Комо
Палермо

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Комо
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
8
9
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 18 10 6 2 33 - 17 36
2.
Венеция
 0:1 18 10 3 5 27 - 17 33
3.
Кремонезе
 1:0 18 9 5 4 23 - 13 32
4.
Читтаделла
 1:0 18 9 5 4 22 - 19 32
5.
Палермо
 1:0 18 9 4 5 27 - 18 31
6.
Комо
 0:1 18 9 4 5 20 - 18 31
7.
Катанзаро
 17 9 3 5 26 - 20 30
8.
Модена
 0:1 18 7 6 5 18 - 18 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Лекко
 1:0 18 5 4 9 17 - 26 19
15.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
16.
Тернана
 1:1 18 4 6 8 22 - 24 18
17.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
18.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
19.
Специя
 0:1 18 3 7 8 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 10 6 2 2 14 - 11 20
2.
Парма
 1:1 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Венеция
 0:1 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Комо
 0:1 9 5 2 2 11 - 9 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Кремонезе
 1:0 10 4 3 3 10 - 7 15
7.
Модена
 0:1 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 1:0 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 1:0 8 2 1 5 10 - 15 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 0:1 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:0 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Кремонезе
 1:0 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Парма
 1:1 8 5 1 2 17 - 9 16
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 0:1 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 0:1 9 3 4 2 9 - 8 13
8.
Читтаделла
 1:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Лекко
 1:0 10 3 3 4 7 - 11 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
13.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 14 - 16 9
16.
Специя
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
18.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
19.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Парма Ман Деннис 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Гомес Клаудио сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Комо.
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Комо
Ничья
Палермо
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