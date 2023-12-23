Тур: 18. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
0:1
17' ГолДи Франческо Федерико
41' Желтая карточкаСала Марко
1:1
46' ГолКутроне Патрик
48' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
53' Желтая карточкаIvan Marconi
2:1
58' ГолГабриеллони Алессандро
2:2
63' ГолСегре Джакопо
66' Желтая карточкаКутроне Патрик
67' Желтая карточкаКурто Марко
81' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
2:3
82' ГолГравес Симон
90' Красная карточкаIvan Marconi
3:3
90' ПенальтиВерди Симоне
90'+9
Ход матча
17'
41'
46'
1:1
48'
53'
58'
63'
2:2
66'
67'
81'
82'
2:3
90'
90'
3:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
394 Количество передач 433
-
48 Владение мячом, % 52
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Diego Ronco
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Комо
Палермо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|6
|0.33
|Иоанну Николас
|3
|0.17
|Верди Симоне
|3 (3)
|0.17
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.17
|Барба Федерико
|2
|0.11
|Одентал Кас
|2
|0.11
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
|Черри Альберто
|1
|0.06
|Да Кунья Лукас
|1
|0.06
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.39
|Сегре Джакопо
|4
|0.22
|Манкузо Леонардо
|3
|0.17
|Штулац Лео
|3
|0.17
|Инсинье Роберто
|2
|0.11
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.11
|Лучиони Фабио
|2
|0.11
|Хендерсон Лиам
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Солери Эдоардо
|1
|0.06
|Кулибали Мамаду
|1
|0.06
|Гравес Симон
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Барба Федерико
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Палермо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
7
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
11
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
36%
6
38%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
23
29
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
26%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
6
26%
3
10%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
26%
12
41%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
6
29%
31-45
6
30%
6
29%
46-60
6
30%
3
14%
61-75
2
10%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0
Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3
Результаты матчей
Комо
Палермо
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Комо
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
18
54
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
612
99
216
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|35 - 17
|38
|2.
|18
|10
|4
|4
|29 - 18
|34
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|18
|9
|5
|4
|25 - 20
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|7.
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|18
|6
|7
|5
|20 - 18
|25
|10.
|1:2
|18
|7
|3
|8
|22 - 23
|24
|11.
|0:0
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 19
|21
|13.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|14.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|24 - 25
|20
|15.
|2:1
|18
|4
|8
|6
|19 - 23
|20
|16.
|18
|4
|5
|9
|22 - 26
|17
|17.
|18
|4
|5
|9
|18 - 28
|17
|18.
|0:1
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|19.
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|20.
|2:1
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|13.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|2:1
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 6