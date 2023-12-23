  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Комо
3:3
Конец матча
Палермо
0'
0:1
17' Гол
Ди Франческо Федерико
41' Желтая карточка
Сала Марко
1:1
46' Гол
Кутроне Патрик
48' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
53' Желтая карточка
Ivan Marconi
2:1
58' Гол
Габриеллони Алессандро
2:2
63' Гол
Сегре Джакопо
66' Желтая карточка
Кутроне Патрик
67' Желтая карточка
Курто Марко
81' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
2:3
82' Гол
Гравес Симон
90' Красная карточка
Ivan Marconi
3:3
90' Пенальти
Верди Симоне
90'+9

Ход матча

17'
0:1
Ди Франческо Федерико
(Гомес Клаудио)
41'
Сала Марко
 
46'
 
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
46'
Габриеллони Алессандро
Базелли Даниэле
 
46'
Чаджиа Мутир
Кассандро Томмазо
 
46'
Кутроне Патрик
(Курто Марко)
1:1
48'
 
Неделчару Ионуц
53'
 
Ivan Marconi
58'
Габриеллони Алессандро
(Курто Марко)
2:1
63'
2:2
Сегре Джакопо
(Брунори Маттео)
66'
Кутроне Патрик
 
67'
Курто Марко
 
69'
 
Ди Мариано Франческо
Ди Франческо Федерико
70'
 
Aljosa Vasic
Хендерсон Лиам
78'
 
Штулац Лео
Гомес Клаудио
81'
Да Кунья Лукас
 
82'
2:3
Гравес Симон
(Штулац Лео)
86'
Черри Альберто
Кутроне Патрик
 
86'
Верди Симоне
Да Кунья Лукас
 
86'
 
Матею Алеш
Инсинье Роберто
90'
 
Ivan Marconi
90'
Верди Симоне
3:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 394 Количество передач 433
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
4
Солини
Маттео
84
Кассандро
Томмазо
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
3
Сала
Марко
8
Базелли
Даниэле
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
Комо
3-4-3
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Комо
Палермо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 6 0.33
Иоанну Николас 3 0.17
Верди Симоне 3 (3) 0.17
Габриеллони Алессандро 3 0.17
Барба Федерико 2 0.11
Одентал Кас 2 0.11
Беллемо Алессандро 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06
Черри Альберто 1 0.06
Да Кунья Лукас 1 0.06
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.39
Сегре Джакопо 4 0.22
Манкузо Леонардо 3 0.17
Штулац Лео 3 0.17
Инсинье Роберто 2 0.11
Ди Франческо Федерико 2 0.11
Лучиони Фабио 2 0.11
Хендерсон Лиам 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Солери Эдоардо 1 0.06
Кулибали Мамаду 1 0.06
Гравес Симон 1 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.06
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Барба Федерико 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Сала Марко 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Брунори Маттео 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Палермо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
7
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Палермо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
11
Комо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Палермо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

14
16
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
3
21%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
36%
6
38%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
26%
4
14%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
6
26%
3
10%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
26%
12
41%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
6
29%
31-45
6
30%
6
29%
46-60
6
30%
3
14%
61-75
2
10%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0
Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1
Палермо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3

Результаты матчей

Комо
Палермо

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Комо
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
9
9
2
16
2.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Кутроне Патрик бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сала Марко получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Гомес Клаудио сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комо 3:3 Палермо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     