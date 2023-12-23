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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Пиза
1:0
Второй тайм: 56'
Асколи
0'
10' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
15' Желтая карточка
Морео Стефано
1:0
44' Гол
Млакар Ян
45' Желтая карточка
Караччоло Антонио
55' Желтая карточка
Барбьери Томмазо

Ход матча

10'
Д'Аллесандро Марко
 
15'
Морео Стефано
 
44'
Млакар Ян
(Валоти Матиа)
1:0
45'
Караччоло Антонио
 
55'
Барбьери Томмазо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Асколи
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
16
Надь
Адам
44
Велозу
Мигель
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
40
Байейе
Брайан
73
Патрицио
Масини
5
Гнаоре
Эдди
8
Джоване
Самуэль
54
Фаласко
Никола
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
Пиза
4-2-3-1
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Асколи

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СB
2:1
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
0.89

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
101

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 6 (2) 0.33
Млакар Ян 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Эштевеш Томаш 1 0.06
Пиччинини Габриэле 1 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Морео Стефано 1 0.06
Марин Мариус 1 0.06
Трамони Маттео 1 0.06
Канестрелли Симоне 1 0.06
Alesandro Arena 1 0.06
Велозу Мигель 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 7 (2) 0.39
Родригес Пабло 2 0.11
Несторовски Илья 2 0.11
Манцари Джакомо 1 0.06
Беллучи Джузеппе 1 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.06
Кваранта Данило 1 0.06
Калигара Фабрицио 1 0.06
Патрицио Масини 1 0.06
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 1
Леверб Максим 4 1
Канестрелли Симоне 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Морео Стефано 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Пиччинини Габриэле 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Караччоло Антонио 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Alesandro Arena 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 4 1
Ди Таккио Франческо 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Несторовски Илья 4 0
Джоване Самуэль 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Родригес Пабло 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Форте Франческо 1 1
Кваранта Данило 1 1
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Патрицио Масини 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Мендеш Педру 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0

Результаты матчей

Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

5
7
Пиза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Асколи
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
40%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
4
24%
4
24%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
5
26%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
1
5%
7
30%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
7
37%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1
Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2

Результаты матчей

Пиза
Асколи

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пиза
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Tommaso Barbieri получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 10'
    Д'Аллесандро Марко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Пиза.
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Пиза
Ничья
Асколи
2.02
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4.35
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