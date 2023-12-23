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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Пиза
1:0
Конец матча
Асколи
0'
10' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
15' Желтая карточка
Морео Стефано
1:0
44' Гол
Млакар Ян
45' Желтая карточка
Караччоло Антонио
55' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
66' Желтая карточка
Джоване Самуэль
69' Желтая карточка
Кваранта Данило
76' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
81' Желтая карточка
Патрицио Масини
90'+6

Ход матча

10'
Д'Аллесандро Марко
 
15'
Морео Стефано
 
44'
Млакар Ян
(Валоти Матиа)
1:0
45'
Караччоло Антонио
 
55'
Барбьери Томмазо
 
62'
 
Simon D'Uffizi
Гнаоре Эдди
66'
 
Джоване Самуэль
69'
Пиччинини Габриэле
Валоти Матиа
 
69'
 
Кваранта Данило
76'
Пиччинини Габриэле
 
77'
 
Манцари Джакомо
Фаласко Никола
77'
 
Yehiya Maiga Silvestri
Джоване Самуэль
77'
 
Kevin Haveri
Родригес Пабло
80'
Мазуччи Гаэтано
Д'Аллесандро Марко
 
80'
Херманнссон Хьёртур
Морео Стефано
 
81'
 
Патрицио Масини
89'
 
Миллико Винченцо
Байейе Брайан
89'
Туре Идрисса
Млакар Ян
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 598 Количество передач 337
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
16
Надь
Адам
44
Велозу
Мигель
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
40
Байейе
Брайан
73
Патрицио
Масини
5
Гнаоре
Эдди
8
Джоване
Самуэль
54
Фаласко
Никола
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
Пиза
4-2-3-1
Асколи
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Асколи

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СB
2:1
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.28
0.89

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
101

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 6 (2) 0.33
Млакар Ян 1 0.06
Трамони Лисандру 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Эштевеш Томаш 1 0.06
Пиччинини Габриэле 1 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Морео Стефано 1 0.06
Марин Мариус 1 0.06
Трамони Маттео 1 0.06
Канестрелли Симоне 1 0.06
Alesandro Arena 1 0.06
Велозу Мигель 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 7 (2) 0.39
Родригес Пабло 2 0.11
Несторовски Илья 2 0.11
Манцари Джакомо 1 0.06
Беллучи Джузеппе 1 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.06
Кваранта Данило 1 0.06
Калигара Фабрицио 1 0.06
Патрицио Масини 1 0.06
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 1
Леверб Максим 4 1
Канестрелли Симоне 5 0
Барбьери Томмазо 3 1
Трамони Лисандру 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Морео Стефано 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Пиччинини Габриэле 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Караччоло Антонио 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Alesandro Arena 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 6 1
Фаласко Никола 4 1
Ди Таккио Франческо 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Джоване Самуэль 5 0
Несторовски Илья 4 0
Кваранта Данило 2 1
Боттегин Эрик 3 0
Родригес Пабло 3 0
Патрицио Масини 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Форте Франческо 1 1
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Мендеш Педру 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0

Результаты матчей

Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Асколи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

5
7
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Асколи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
40%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
22%
4
24%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
18%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
26%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
7
29%
29%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1
Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2

Результаты матчей

Пиза
Асколи

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пиза
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 25 - 26 20
15.
Реджана
 18 4 8 6 20 - 24 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 18 3 4 11 15 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 10 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
ФералпиСало Davide Balestrero 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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