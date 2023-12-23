Тур: 18. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
10' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
15' Желтая карточкаМорео Стефано
1:0
44' ГолМлакар Ян
45' Желтая карточкаКараччоло Антонио
55' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
66' Желтая карточкаДжоване Самуэль
69' Желтая карточкаКваранта Данило
76' Желтая карточкаПиччинини Габриэле
81' Желтая карточкаПатрицио Масини
90'+6
Ход матча
15'
44'
1:0
55'
66'
69'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
598 Количество передач 337
-
63 Владение мячом, % 37
16
Надь
Адам
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
97 Danilo Amato
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Пиза
Асколи
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Среднее время на гол
67
115
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.28
0.89
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
101
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|6 (2)
|0.33
|Млакар Ян
|1
|0.06
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Эштевеш Томаш
|1
|0.06
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Морео Стефано
|1
|0.06
|Марин Мариус
|1
|0.06
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Канестрелли Симоне
|1
|0.06
|Alesandro Arena
|1
|0.06
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|7 (2)
|0.39
|Родригес Пабло
|2
|0.11
|Несторовски Илья
|2
|0.11
|Манцари Джакомо
|1
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.06
|Кваранта Данило
|1
|0.06
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Патрицио Масини
|1
|0.06
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|5
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|1
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Пиччинини Габриэле
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|4
|1
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Джоване Самуэль
|5
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Кваранта Данило
|2
|1
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Патрицио Масини
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Форте Франческо
|1
|1
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Асколи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Асколи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
5
7
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Асколи
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
40%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
50%
4
25%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
22%
4
24%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
3
18%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
26%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
7
29%
29%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
7
37%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1
Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2
Результаты матчей
Пиза
Асколи
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пиза
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
414
414
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|10 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6