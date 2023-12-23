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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Венеция
0:1
Первый тайм: 33'
Лекко
0'
0:1
20' Пенальти
Лепоре Франко

Ход матча

20'
0:1
Лепоре Франко

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Лекко
2.75
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Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
24
Лелла
Нунцио
10
Пьерини
Николас
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Йонсен
Деннис
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
21
Крочата
Джованни
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Венеция
4-3-3
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.33
Пьерини Николас 5 0.28
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.22
Тессманн Таннер 3 0.17
Йонсен Деннис 2 0.11
Бузио Джанлука 2 0.11
Альтаре Джорджо 2 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.06
Дембеле Али 1 0.06
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 5 0.28
Ионице Артур 2 0.11
Новакович Андрия 2 0.11
Лепоре Франко 1 0.06
Alessandro Caporale 1 0.06
Крочата Джованни 1 0.06
Эусепи Умберто 1 0.06
Alessandro Bianconi 1 0.06
Mattia Tordini 1 0.06
Серсанти Алессандро 1 0.06
Lorenzo Di Stefano 0 0
Luca Giudici 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Оливьери Марко 1 1
Йонсен Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 7 0
Серсанти Алессандро 6 0
Alessandro Caporale 4 0
Дельи Инноченти Дуччо 4 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Лемменс Матс 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0

Результаты матчей

Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лекко
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
2
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

9
4
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Лекко
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
1
6%
1
17%
1-15
4
22%
2
33%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
2
11%
1
17%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
6
67%
2
20%
76-90

Пропущено

4
15
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
75%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
1
4%
1
6%
1-15
5
19%
4
25%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
30%
30%
3
19%
76-90

Пропущено

16
26
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
6
38%
6
23%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
4
25%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3
Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0
Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2

Результаты матчей

Венеция
Лекко

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Венеция
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
9
8
9
8
1.5
5
12
5
12
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 18 10 6 2 33 - 17 36
2.
Венеция
 0:1 18 10 3 5 27 - 17 33
3.
Кремонезе
 2:0 18 9 5 4 24 - 13 32
4.
Читтаделла
 1:0 18 9 5 4 22 - 19 32
5.
Палермо
 1:0 18 9 4 5 27 - 18 31
6.
Комо
 0:1 18 9 4 5 20 - 18 31
7.
Катанзаро
 17 9 3 5 26 - 20 30
8.
Модена
 0:2 18 7 6 5 18 - 19 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Лекко
 1:0 18 5 4 9 17 - 26 19
15.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
16.
Тернана
 1:1 18 4 6 8 22 - 24 18
17.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
18.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
19.
Специя
 0:1 18 3 7 8 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 10 6 2 2 14 - 11 20
2.
Парма
 1:1 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Венеция
 0:1 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Комо
 0:1 9 5 2 2 11 - 9 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Кремонезе
 2:0 10 4 3 3 11 - 7 15
7.
Модена
 0:2 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 1:0 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 1:0 8 2 1 5 10 - 15 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 0:1 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:0 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Кремонезе
 2:0 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Парма
 1:1 8 5 1 2 17 - 9 16
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 0:1 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 0:2 9 3 4 2 9 - 9 13
8.
Читтаделла
 1:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Лекко
 1:0 10 3 3 4 7 - 11 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
13.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 14 - 16 9
16.
Специя
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
18.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
19.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Парма Ман Деннис 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Г О О О О Л - Лепоре Франко из команды Лекко забивает с точки!
  • Судья начинает матч
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Венеция
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