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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Венеция
2:2
Конец матча
Лекко
0'
0:1
21' Пенальти
Лепоре Франко
42' Желтая карточка
Йонсен Деннис
1:1
57' Гол
Йонсен Деннис
2:1
60' Гол
Тессманн Таннер
63' Желтая карточка
Лемменс Матс
2:2
71' Гол
Ионице Артур
87' Желтая карточка
Эусепи Умберто
90' Желтая карточка
Тессманн Таннер
90' Вторая желтая карточка
Лемменс Матс
90'+9

Ход матча

21'
0:1
Лепоре Франко
42'
Йонсен Деннис
 
57'
Йонсен Деннис
(Тессманн Таннер)
1:1
58'
 
Luca Giudici
Лепоре Франко
60'
Тессманн Таннер
(Андерсен Магнус II)
2:1
63'
 
Лемменс Матс
64'
Похьянпало Йоэль
Гюткьяр Кристиан
 
64'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Пьерини Николас
 
71'
2:2
Ионице Артур
(Новакович Андрия)
73'
 
Giorgio Galli
Ионице Артур
74'
Бьярксон Бьярки Стейнн
Лелла Нунцио
 
81'
Дембеле Али
Андерсен Магнус
 
83'
 
Дельи Инноченти Дуччо
Крочата Джованни
83'
 
Эусепи Умберто
Новакович Андрия
83'
 
Matteo Battistini
Бузо Николо
87'
 
Эусепи Умберто
90'
Тессманн Таннер
 
90'
 
Лемменс Матс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 576 Количество передач 376
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
24
Лелла
Нунцио
10
Пьерини
Николас
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Йонсен
Деннис
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
21
Крочата
Джованни
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Венеция
4-3-3
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.33
Пьерини Николас 5 0.28
Тессманн Таннер 4 0.22
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.22
Йонсен Деннис 3 0.17
Бузио Джанлука 2 0.11
Альтаре Джорджо 2 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.06
Дембеле Али 1 0.06
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 5 0.28
Ионице Артур 3 0.17
Лепоре Франко 2 (1) 0.11
Новакович Андрия 2 0.11
Alessandro Caporale 1 0.06
Крочата Джованни 1 0.06
Эусепи Умберто 1 0.06
Alessandro Bianconi 1 0.06
Mattia Tordini 1 0.06
Серсанти Алессандро 1 0.06
Lorenzo Di Stefano 0 0
Luca Giudici 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Йонсен Деннис 3 0
Тессманн Таннер 3 0
Оливьери Марко 1 1
Бузио Джанлука 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 7 0
Серсанти Алессандро 6 0
Лемменс Матс 4 1
Alessandro Caporale 4 0
Дельи Инноченти Дуччо 4 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0

Результаты матчей

Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лекко
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
4
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

9
4
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Лекко
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 13
1
5%
1
13%
1-15
4
20%
3
38%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
6
67%
2
20%
76-90

Пропущено

4
15
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
75%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

29
18
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
1
3%
1
6%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
8
28%
3
17%
76-90

Пропущено

18
28
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
6
33%
8
29%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
22%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3
Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0
Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2

Результаты матчей

Венеция
Лекко

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Венеция
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
5
1.5
3
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
10
8
1.5
6
12
5
13
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Лемменс Матс получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 94'
    Таннер Тессманн получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Эусепи Умберто получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Николо Бузо уходит с поля. Matteo Battistini выходит вместо него
  • 83'
    Новакович Андрия уходит с поля. Эусепи Умберто выходит вместо него
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    • 63'
      Лемменс Матс получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Андерсен Магнус II сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Таннер Тессманн бьет в цель!
    • 58'
      Лепоре Франко уходит с поля. Luca Giudici выходит вместо него
    • 57'
      Таннер Тессманн сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Йонсен Деннис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Йонсен Деннис получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Лепоре Франко из команды Лекко забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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