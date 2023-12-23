Тур: 18. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
0:1
21' ПенальтиЛепоре Франко
42' Желтая карточкаЙонсен Деннис
1:1
57' ГолЙонсен Деннис
2:1
60' ГолТессманн Таннер
63' Желтая карточкаЛемменс Матс
2:2
71' ГолИонице Артур
87' Желтая карточкаЭусепи Умберто
90' Желтая карточкаТессманн Таннер
90' Вторая желтая карточкаЛемменс Матс
90'+9
Ход матча
21'
0:1
42'
57'
1:1
60'
63'
71'
2:2
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
576 Количество передач 376
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
24
Лелла
Нунцио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяр Кристиан
|6 (1)
|0.33
|Пьерини Николас
|5
|0.28
|Тессманн Таннер
|4
|0.22
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.22
|Йонсен Деннис
|3
|0.17
|Бузио Джанлука
|2
|0.11
|Альтаре Джорджо
|2
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.06
|Дембеле Али
|1
|0.06
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|5
|0.28
|Ионице Артур
|3
|0.17
|Лепоре Франко
|2 (1)
|0.11
|Новакович Андрия
|2
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.06
|Крочата Джованни
|1
|0.06
|Эусепи Умберто
|1
|0.06
|Alessandro Bianconi
|1
|0.06
|Mattia Tordini
|1
|0.06
|Серсанти Алессандро
|1
|0.06
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Йонсен Деннис
|3
|0
|Тессманн Таннер
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|7
|0
|Серсанти Алессандро
|6
|0
|Лемменс Матс
|4
|1
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лекко
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
4
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
9
4
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Лекко
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 13
1
5%
1
13%
1-15
4
20%
3
38%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
2
25%
61-75
2
10%
1
13%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
6
67%
2
20%
76-90
Пропущено
4
15
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
75%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Забито
29
18
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
1
3%
1
6%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
3
10%
4
22%
61-75
8
28%
3
17%
76-90
Пропущено
18
28
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
6
33%
8
29%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
22%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3
Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0
Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2
Результаты матчей
Венеция
Лекко
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Венеция
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
35
37
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
55
35
37
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
108
612
513
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|35 - 17
|38
|2.
|18
|10
|4
|4
|29 - 18
|34
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|18
|9
|5
|4
|25 - 20
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|7.
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|18
|6
|7
|5
|20 - 18
|25
|10.
|1:2
|18
|7
|3
|8
|22 - 23
|24
|11.
|0:0
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 19
|21
|13.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|14.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|24 - 25
|20
|15.
|2:1
|18
|4
|8
|6
|19 - 23
|20
|16.
|18
|4
|5
|9
|22 - 26
|17
|17.
|18
|4
|5
|9
|18 - 28
|17
|18.
|0:1
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|19.
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|20.
|2:1
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|13.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|2:1
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 6