Тур: 18. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:0
Второй тайм: 52'
0'
10' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
1:0
16' ГолКаррьеро Джузеппе
42' Желтая карточкаFederico Giraudo
51' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
Ход матча
16'
42'
51'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Читтаделла
Специя
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
125%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.88
Среднее время на гол
180
102
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.5
1.63
Среднее время на гол
180
55
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассано Клаудио
|3
|0.17
|Пандольфи Лука
|3
|0.17
|Вита Алессио
|3
|0.17
|Filippo Pittarello
|2
|0.11
|Маистрелло Томми
|2
|0.11
|Andrea Magrassi
|2
|0.11
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.11
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Паван Никола
|1
|0.06
|Francesco Amatucci
|1
|0.06
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.11
|Моро Лука
|2
|0.11
|Эспозито Франческо
|2
|0.11
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.11
|Rachid Kouda
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Христов Петко
|1
|0.06
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Бертола Николо
|1
|0.06
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|8
|0
|Сальви Алессандро
|6
|0
|Кариссони Лоренцо
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Stefano Negro
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Журковски Шимон
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Элия Сальваторе
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Специя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
2
Читтаделла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
29%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
4
27%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
28%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
6
29%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Специя
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
89
611
512
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|6
|2
|33 - 17
|36
|2.
|0:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|3.
|4:0
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 19
|32
|5.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|21 - 18
|32
|6.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 20
|31
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|27 - 19
|29
|8.
|0:4
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|17 - 16
|23
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|1:0
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|16.
|1:1
|18
|4
|6
|8
|22 - 24
|18
|17.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|18.
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|19.
|0:1
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 11
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|5.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|4:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|0:4
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|1:1
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|0:4
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|16.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|18.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7