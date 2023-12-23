  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Читтаделла
1:0
Второй тайм: 52'
Специя
0'
10' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
1:0
16' Гол
Каррьеро Джузеппе
42' Желтая карточка
Federico Giraudo
51' Желтая карточка
Элия Сальваторе

Ход матча

10'
Кариссони Лоренцо
 
16'
Каррьеро Джузеппе
(Пандольфи Лука)
1:0
40'
Анжели Маттео
Stefano Negro
 
42'
Federico Giraudo
 
46'
 
Rachid Kouda
Бертола Николо
51'
 
Элия Сальваторе

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Специя
1.98
5.40
Реклама, fon.bet
4.30
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
98
Federico
Giraudo
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
5
Мастрантонио
Валерио
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
15
Пьетра
Никколо
25
Бандинелли
Филиппо
29
Кассата
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
9
Эспозито
Франческо
24
Моро
Лука
Читтаделла
4-3-2-1
Специя
3-4-3

История личных встреч

Читтаделла
Специя

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
125%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.88

Среднее время на гол

180
102

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.5
1.63

Среднее время на гол

180
55

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассано Клаудио 3 0.17
Пандольфи Лука 3 0.17
Вита Алессио 3 0.17
Filippo Pittarello 2 0.11
Маистрелло Томми 2 0.11
Andrea Magrassi 2 0.11
Каррьеро Джузеппе 2 0.11
Кариссони Лоренцо 1 0.06
Сальви Алессандро 1 0.06
Бранка Симоне 1 0.06
Паван Никола 1 0.06
Francesco Amatucci 1 0.06
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.11
Моро Лука 2 0.11
Эспозито Франческо 2 0.11
Верде Даниэле 2 (1) 0.11
Rachid Kouda 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Христов Петко 1 0.06
Антонуччи Мирко 1 0.06
Бертола Николо 1 0.06
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 8 0
Сальви Алессандро 6 0
Кариссони Лоренцо 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Stefano Negro 1 0
Паван Никола 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Журковски Шимон 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Элия Сальваторе 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
7
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Специя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
2
Читтаделла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
4
29%
1
9%
1-15
3
21%
3
27%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
4
27%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
28%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
3
17%
6
29%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Специя

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 18 10 6 2 33 - 17 36
2.
Венеция
 0:1 18 10 3 5 27 - 17 33
3.
Кремонезе
 4:0 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 1:0 18 9 5 4 22 - 19 32
5.
Комо
 1:1 18 9 5 4 21 - 18 32
6.
Катанзаро
 0:0 18 9 4 5 26 - 20 31
7.
Палермо
 1:1 18 8 5 5 27 - 19 29
8.
Модена
 0:4 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 0:0 18 5 8 5 17 - 16 23
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Лекко
 1:0 18 5 4 9 17 - 26 19
15.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
16.
Тернана
 1:1 18 4 6 8 22 - 24 18
17.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
18.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
19.
Специя
 0:1 18 3 7 8 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 10 6 2 2 14 - 11 20
2.
Парма
 1:1 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Венеция
 0:1 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Комо
 1:1 9 5 3 1 12 - 9 18
5.
Катанзаро
 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Кремонезе
 4:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 0:4 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 1:1 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 0:0 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 1:0 8 2 1 5 10 - 15 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 0:1 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 4:0 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 1:1 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 1:1 9 4 4 1 14 - 8 16
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:0 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 1:1 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 0:4 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Читтаделла
 1:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Лекко
 1:0 10 3 3 4 7 - 11 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
13.
Брешия
 0:0 9 2 5 2 8 - 7 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 14 - 16 9
16.
Специя
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
18.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
19.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Парма Ман Деннис 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Элия Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бертола Николо уходит с поля. Rachid Kouda выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Federico Giraudo получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Stefano Negro уходит с поля. Анжели Маттео выходит вместо него
  • 16'
    Пандольфи Лука сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Специя
1.98
5.40
Реклама, fon.bet
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 1:0 Специя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Читтаделла
Специя
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 