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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Читтаделла
4:1
Конец матча
Специя
0'
10' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
1:0
15' Гол
Каррьеро Джузеппе
42' Желтая карточка
Federico Giraudo
51' Желтая карточка
Элия Сальваторе
59' Желтая карточка
Николау Димитрис
1:1
61' Гол
Моро Лука
75' Желтая карточка
Христов Петко
2:1
75' Гол
Filippo Pittarello
78' Красная карточка
Лука Д'Анджело
79' Желтая карточка
Пьетра Никколо
3:1
81' Гол
Filippo Pittarello
4:1
86' Гол
Маистрелло Томми
90'+7
36
Кастари
Элхан
98
Federico
Giraudo
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
5
Мастрантонио
Валерио
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
1
Зут
Йерун
77
Бертола
Николо
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
15
Пьетра
Никколо
25
Бандинелли
Филиппо
29
Кассата
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
9
Эспозито
Франческо
24
Моро
Лука
Читтаделла
4-3-2-1
Специя
3-4-3

История личных встреч

Читтаделла
Специя

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
125%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.88

Среднее время на гол

180
102

Всего голов

4
13

Голов в среднем за матч

0.5
1.63

Среднее время на гол

180
55

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

180
72

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filippo Pittarello 4 0.22
Кассано Клаудио 3 0.17
Вита Алессио 3 0.17
Пандольфи Лука 3 0.17
Маистрелло Томми 3 0.17
Andrea Magrassi 2 0.11
Каррьеро Джузеппе 2 0.11
Кариссони Лоренцо 1 0.06
Сальви Алессандро 1 0.06
Бранка Симоне 1 0.06
Паван Никола 1 0.06
Francesco Amatucci 1 0.06
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 3 0.17
Реца Аркадиуш 2 0.11
Эспозито Франческо 2 0.11
Верде Даниэле 2 (1) 0.11
Rachid Kouda 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Христов Петко 1 0.06
Антонуччи Мирко 1 0.06
Бертола Николо 1 0.06
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 8 0
Сальви Алессандро 6 0
Кариссони Лоренцо 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Stefano Negro 1 0
Паван Никола 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 6 1
Журковски Шимон 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Христов Петко 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Пьетра Никколо 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Специя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
2
Читтаделла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Специя
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
5
28%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
3
16%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
6
23%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
9
35%
4
25%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
26%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
3
16%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Специя

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
5
6
4
1.5
1
7
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
9
9
7
11
1.5
5
13
2
16
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Federico Giraudo получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Stefano Negro уходит с поля. Анжели Маттео выходит вместо него
    • 15'
      Пандольфи Лука сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Читтаделла 4:1 Специя онлайн

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