Тур: 18. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
4:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
1:0
15' ГолКаррьеро Джузеппе
42' Желтая карточкаFederico Giraudo
51' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
59' Желтая карточкаНиколау Димитрис
1:1
61' ГолМоро Лука
75' Желтая карточкаХристов Петко
2:1
75' ГолFilippo Pittarello
78' Красная карточкаЛука Д'Анджело
79' Желтая карточкаПьетра Никколо
3:1
81' ГолFilippo Pittarello
4:1
86' ГолМаистрелло Томми
90'+7
Ход матча
15'
42'
51'
59'
61'
1:1
75'
75'
78'
79'
81'
86'
4:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
347 Количество передач 362
-
49 Владение мячом, % 51
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Rachid Kouda
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Читтаделла
Специя
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
125%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.88
Среднее время на гол
180
102
Всего голов
4
13
Голов в среднем за матч
0.5
1.63
Среднее время на гол
180
55
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
180
72
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filippo Pittarello
|4
|0.22
|Кассано Клаудио
|3
|0.17
|Вита Алессио
|3
|0.17
|Пандольфи Лука
|3
|0.17
|Маистрелло Томми
|3
|0.17
|Andrea Magrassi
|2
|0.11
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.11
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Паван Никола
|1
|0.06
|Francesco Amatucci
|1
|0.06
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|3
|0.17
|Реца Аркадиуш
|2
|0.11
|Эспозито Франческо
|2
|0.11
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.11
|Rachid Kouda
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Христов Петко
|1
|0.06
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Бертола Николо
|1
|0.06
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|8
|0
|Сальви Алессандро
|6
|0
|Кариссони Лоренцо
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Stefano Negro
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|6
|1
|Журковски Шимон
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Пьетра Никколо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Специя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Специя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
2
Читтаделла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Специя
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
5
28%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
6
33%
1
8%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
3
16%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
6
23%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
9
35%
4
25%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
26%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
3
16%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1
Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Специя
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
35
64
17
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
64
17
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
99
711
513
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|35 - 17
|38
|2.
|18
|10
|4
|4
|29 - 18
|34
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|18
|9
|5
|4
|25 - 20
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|23 - 20
|32
|6.
|18
|9
|3
|6
|28 - 23
|30
|7.
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|8.
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|18
|6
|7
|5
|20 - 18
|25
|10.
|1:2
|18
|7
|3
|8
|22 - 23
|24
|11.
|0:0
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|18 - 19
|21
|13.
|1:0
|18
|5
|6
|7
|17 - 20
|21
|14.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|24 - 25
|20
|15.
|2:1
|18
|4
|8
|6
|19 - 23
|20
|16.
|18
|4
|5
|9
|22 - 26
|17
|17.
|18
|4
|5
|9
|18 - 28
|17
|18.
|0:1
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|19.
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|20.
|2:1
|18
|3
|4
|11
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|10.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|13.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|17.
|2:1
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|1:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|14.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|2:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 6