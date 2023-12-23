Тур: 18. Стадион: Эннио Тардини.
Ход матча
8'
10'
1:1
14'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Парма
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|7 (1)
|0.39
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.39
|Бернабе Адриан
|3
|0.17
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.17
|Партипило Антони
|3
|0.17
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.17
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.11
|Эрнани Азеведо
|1
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.06
|Чиркати Алессандро
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.39
|Касасола Тиаго
|4
|0.22
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.17
|Диаките Салим
|2
|0.11
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.06
|Луперини Грегорио
|1
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.06
|Дионизи Федерико
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Челли Алессандро III
|1
|0.06
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|6
|0
|Фалетти Сесар
|5
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Диаките Салим
|5
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Де Бур Кес
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Раймондо Антонио
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
8
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
7
Парма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Тернана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
31
22
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
7
23%
3
14%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
4
13%
6
27%
61-75
8
26%
6
27%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
12%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1
Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3
Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1
Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1
Результаты матчей
Парма
Тернана
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Парма
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
125
611
314
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|6
|2
|33 - 17
|36
|2.
|0:1
|18
|10
|3
|5
|27 - 17
|33
|3.
|4:0
|18
|9
|5
|4
|26 - 13
|32
|4.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 19
|32
|5.
|1:1
|18
|9
|5
|4
|21 - 18
|32
|6.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|26 - 20
|31
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|27 - 19
|29
|8.
|0:4
|18
|7
|6
|5
|18 - 21
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|17 - 16
|23
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|1:0
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|16.
|1:1
|18
|4
|6
|8
|22 - 24
|18
|17.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|18.
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|19.
|0:1
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 11
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|18 - 13
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|5.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|4:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|0:4
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|1:1
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|9.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|11.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|1:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|0:4
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|16.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|17.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|18.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7