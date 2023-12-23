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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Парма
1:1
Второй тайм: 51'
Тернана
0'
0:1
8' Гол
Раймондо Антонио
1:1
10' Гол
Ман Деннис
14' Желтая карточка
Лабойко Якуб

Ход матча

8'
0:1
Раймондо Антонио
(Коррадо Никколо)
10'
Ман Деннис
(Бернабе Адриан)
1:1
14'
 
Лабойко Якуб
46'
Кулибали Войо
Ди Кьяра Джанлука
 
46'
Сиприен Вилан
Зом Симон
 
46'
 
Мантовани Валерио
Лабойко Якуб

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
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Парма
Ничья
Тернана
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Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
9
Шарпантье
Габриэль
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
66
Пююхтя
Никлас
25
Лабойко
Якуб
10
Фалетти
Сесар
28
Ди
Стефано
Филиппо
9
Раймондо
Антонио
Парма
4-2-3-1
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Парма
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:3
СB
2:3
СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 7 (1) 0.39
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.39
Бернабе Адриан 3 0.17
Шарпантье Габриэль 3 0.17
Партипило Антони 3 0.17
Чолак Антонио-Мирко 3 0.17
Бонни Анж-Йоан 2 0.11
Эрнани Азеведо 1 0.06
Эстевес Науэль 1 0.06
Михэйлэ Валентин 1 0.06
Чиркати Алессандро 1 0.06
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.39
Касасола Тиаго 4 0.22
Ди Стефано Филиппо 3 0.17
Диаките Салим 2 0.11
Фалетти Сесар 1 (1) 0.06
Луперини Грегорио 1 0.06
Lorenzo Lucchesi 1 0.06
Дионизи Федерико 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Челли Алессандро III 1 0.06
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Чиркати Алессандро 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Партипило Антони 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 6 0
Фалетти Сесар 5 0
Луперини Грегорио 5 0
Диаките Салим 5 0
Капуано Марко 2 1
Де Бур Кес 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Раймондо Антонио 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
8
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
7
Парма
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Тернана
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
2
14%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

31
22
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
7
23%
3
14%
1-15
2
6%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
4
13%
6
27%
61-75
8
26%
6
27%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
12%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1
Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3
Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1
Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1

Результаты матчей

Парма
Тернана

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Парма
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
12
5
1.5
6
11
3
14
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 18 10 6 2 33 - 17 36
2.
Венеция
 0:1 18 10 3 5 27 - 17 33
3.
Кремонезе
 4:0 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 1:0 18 9 5 4 22 - 19 32
5.
Комо
 1:1 18 9 5 4 21 - 18 32
6.
Катанзаро
 0:0 18 9 4 5 26 - 20 31
7.
Палермо
 1:1 18 8 5 5 27 - 19 29
8.
Модена
 0:4 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 0:0 18 5 8 5 17 - 16 23
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Лекко
 1:0 18 5 4 9 17 - 26 19
15.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
16.
Тернана
 1:1 18 4 6 8 22 - 24 18
17.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
18.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
19.
Специя
 0:1 18 3 7 8 14 - 23 16
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 1:0 10 6 2 2 14 - 11 20
2.
Парма
 1:1 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Венеция
 0:1 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Комо
 1:1 9 5 3 1 12 - 9 18
5.
Катанзаро
 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Кремонезе
 4:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 0:4 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 1:1 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 0:0 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 1:0 8 2 1 5 10 - 15 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 0:1 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 4:0 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 1:1 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 1:1 9 4 4 1 14 - 8 16
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:0 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 1:1 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 0:4 9 3 4 2 9 - 11 13
8.
Читтаделла
 1:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Лекко
 1:0 10 3 3 4 7 - 11 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
13.
Брешия
 0:0 9 2 5 2 8 - 7 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Тернана
 1:1 9 2 3 4 14 - 16 9
16.
Специя
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
18.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
19.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Парма Ман Деннис 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Лабойко Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Бернабе Адриан сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
  • 8'
    Niccolo Corrado сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Раймондо Антонио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Тернана
1.85
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5.90
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6.10
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Тернана
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