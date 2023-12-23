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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Парма
3:1
Конец матча
Тернана
0'
0:1
8' Гол
Раймондо Антонио
1:1
10' Гол
Ман Деннис
14' Желтая карточка
Лабойко Якуб
2:1
52' Гол
Сиприен Вилан
3:1
55' Гол
Бернабе Адриан
69' Желтая карточка
Фавазули Костантино
88' Желтая карточка
Маргинеан Юлиус
90'+6
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
9
Шарпантье
Габриэль
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
66
Пююхтя
Никлас
25
Лабойко
Якуб
10
Фалетти
Сесар
28
Ди
Стефано
Филиппо
9
Раймондо
Антонио
Парма
4-2-3-1
Тернана
3-4-1-2

История личных встреч

Парма
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:3
СB
2:3
СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 7 (1) 0.39
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.39
Бернабе Адриан 4 0.22
Шарпантье Габриэль 3 0.17
Партипило Антони 3 0.17
Чолак Антонио-Мирко 3 0.17
Бонни Анж-Йоан 2 0.11
Эрнани Азеведо 1 0.06
Эстевес Науэль 1 0.06
Михэйлэ Валентин 1 0.06
Сиприен Вилан 1 0.06
Чиркати Алессандро 1 0.06
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.39
Касасола Тиаго 4 0.22
Ди Стефано Филиппо 3 0.17
Диаките Салим 2 0.11
Фалетти Сесар 1 (1) 0.06
Луперини Грегорио 1 0.06
Lorenzo Lucchesi 1 0.06
Дионизи Федерико 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Челли Алессандро III 1 0.06
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Чиркати Алессандро 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Партипило Антони 2 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Камара Дрисса 2 0
Болог Ботонд 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 6 0
Фалетти Сесар 5 0
Луперини Грегорио 5 0
Диаките Салим 5 0
Капуано Марко 2 1
Де Бур Кес 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Раймондо Антонио 3 0
Фавазули Костантино 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Тернана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
9
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тернана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
7
Парма
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Тернана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
28%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
28%
3
20%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
25%
3
18%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

34
23
13 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
8
24%
4
17%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
9
26%
3
13%
46-60
4
12%
6
26%
61-75
8
24%
6
26%
76-90

Пропущено

18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
3
17%
4
16%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1
Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3
Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1
Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1

Результаты матчей

Парма
Тернана

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Парма
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
7
3
1.5
2
7
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
4
5
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
13
5
1.5
6
12
4
14
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 1:2 18 7 3 8 22 - 23 24
11.
Бари
 0:0 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 0:0 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 1:0 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 1:2 18 5 5 8 24 - 25 20
15.
Реджана
 2:1 18 4 8 6 19 - 23 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 0:1 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 2:1 18 3 4 11 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 1:2 9 4 0 5 11 - 11 12
10.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 0:0 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 0:1 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 1:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 1:2 9 2 3 4 12 - 12 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 2:1 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 2:1 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 1:2 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 1:2 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 2:1 9 3 2 4 10 - 12 11
13.
Пиза
 1:0 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 0:0 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 2:1 10 2 2 6 8 - 19 8
20.
Асколи
 0:1 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Специя Николау Димитрис 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Лабойко Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Бернабе Адриан сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
    • 8'
      Niccolo Corrado сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Раймондо Антонио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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