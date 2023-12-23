Тур: 18. Стадион: Марко Друсо.
2:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолБьянко Алессандро
10' Желтая карточкаМазиелло Андреа
1:1
28' ГолМазиелло Андреа
32' Желтая карточкаКабаши Элвис
36' Желтая карточкаБьянко Алессандро
1:2
52' ГолNatan Girma
53' Красная карточкаЧигарини Лука
61' Желтая карточкаКазираги Даниэль
1:3
77' ГолГондо Седрик
2:3
81' ПенальтиКазираги Даниэль
86' Желтая карточкаЧиско Андреа
90' Желтая карточкаБарди Франческо
90'+6
Ход матча
2'
10'
28'
1:1
32'
52'
1:2
53'
61'
77'
1:3
81'
2:3
86'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
569 Количество передач 349
-
62 Владение мячом, % 38
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
23
Раути
Никола
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зюйдтироль
Реджана
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
98
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|10 (7)
|0.56
|Одогву Рафаэль
|4
|0.22
|Silvio Merkaj
|3
|0.17
|Emanuele Pecorino
|2
|0.11
|Тайт Фабиан
|1
|0.06
|Раути Никола
|1
|0.06
|Киерво Риккардо
|1
|0.06
|Мазиелло Андреа
|1
|0.06
|Винетот Кевин
|1
|0.06
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Казираги Даниэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|1
|Портанова Маноло
|4
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Реджана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
1
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
3
Зюйдтироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Реджана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
15
4
Голы по времени матча
Забито
13
4
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
1
25%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
6
30%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
21%
4
25%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Забито
24
8
7 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 12
2
8%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
3
38%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
9
38%
3
38%
76-90
Пропущено
27
36
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
5
19%
9
25%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
5
19%
4
11%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
5
19%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2
Реджана
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1
Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2
Результаты матчей
Зюйдтироль
Реджана
Точный счет
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
711
513
414
216
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|10 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|7 (3)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|8
|Бьянко Алессандро
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6