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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Зюйдтироль
2:3
Конец матча
Реджана
0'
0:1
2' Гол
Бьянко Алессандро
10' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
1:1
28' Гол
Мазиелло Андреа
32' Желтая карточка
Кабаши Элвис
36' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
1:2
52' Гол
Natan Girma
53' Красная карточка
Чигарини Лука
61' Желтая карточка
Казираги Даниэль
1:3
77' Гол
Гондо Седрик
2:3
81' Пенальти
Казираги Даниэль
86' Желтая карточка
Чиско Андреа
90' Желтая карточка
Барди Франческо
90'+6
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
11
Киерво
Риккардо
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
33
Silvio
Merkaj
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
25
Шиминьски
Пшемыслав
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
90
Портанова
Маноло
11
Гондо
Седрик
Зюйдтироль
4-4-2
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Реджана

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СC
1:0
СC
0:3
СC
2:1
СC
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ППД
1:2
ППД
1:1
ППД
3:0
ППД
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
98

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 10 (7) 0.56
Одогву Рафаэль 4 0.22
Silvio Merkaj 3 0.17
Emanuele Pecorino 2 0.11
Тайт Фабиан 1 0.06
Раути Никола 1 0.06
Киерво Риккардо 1 0.06
Мазиелло Андреа 1 0.06
Винетот Кевин 1 0.06
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 6 0
Simone Davi 5 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Казираги Даниэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Петерс Дауда 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 1
Портанова Маноло 4 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Реджана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
1
Зюйдтироль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Реджана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
3
Зюйдтироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Реджана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

15
4

Голы по времени матча

Забито

13
4
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
1
25%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
31%
2
10%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
6
30%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
21%
4
25%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Забито

24
8
7 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 12
2
8%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
4
17%
3
38%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
9
38%
3
38%
76-90

Пропущено

27
36
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
5
19%
9
25%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
5
19%
4
11%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
5
19%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2
Реджана
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1
Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Реджана

Точный счет

0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
1
8
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
5
13
4
14
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 11 5 2 35 - 17 38
2.
Венеция
 18 10 4 4 29 - 18 34
3.
Кремонезе
 18 9 5 4 26 - 13 32
4.
Читтаделла
 18 9 5 4 25 - 20 32
5.
Комо
 18 9 5 4 23 - 20 32
6.
Катанзаро
 18 9 3 6 28 - 23 30
7.
Палермо
 18 8 5 5 29 - 21 29
8.
Модена
 18 7 6 5 18 - 21 27
9.
Брешия
 18 6 7 5 20 - 18 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
12.
Козенца
 18 5 6 7 18 - 19 21
13.
Пиза
 18 5 6 7 17 - 20 21
14.
Зюйдтироль
 18 5 5 8 25 - 26 20
15.
Реджана
 18 4 8 6 20 - 24 20
16.
Тернана
 18 4 5 9 22 - 26 17
17.
Лекко
 18 4 5 9 18 - 28 17
18.
Асколи
 18 4 4 10 17 - 24 16
19.
Специя
 18 3 7 8 15 - 26 16
20.
ФералпиСало
 18 3 4 11 15 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
16.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
17.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
18.
Лекко
 8 2 1 5 10 - 15 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
8.
Модена
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 10 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 7 (3)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 8
ФералпиСало Davide Balestrero 8
Бьянко Алессандро 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
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    • 60'
      Портанова Маноло уходит с поля. Антист Жанис выходит вместо него
    • 53'
      УДАЛЕНИЕ! - Чигарини Лука увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 52'
      Фьямоцци Риккардо сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Natan Girma бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Зюйдтироль 2:3 Реджана онлайн

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