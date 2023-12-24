Тур: 18. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
2:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолАкинтола Дэвид
32' Желтая карточкаБильсель Эге
2:0
45' ГолАкбаба Эмре
58' Желтая карточкаМишю Эдуар
68' Желтая карточкаАйдоган Тайфун
80' Желтая карточкаБалчи Бюньямин
2:1
85' ГолЕшильюрт Эрдоган
88' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
2:1
90' Не забитый пенальтиБукса Адам
90' Желтая карточкаНани Луиш
90'+7
Ход матча
1'
1:0
32'
45'
2:0
58'
68'
76'
80'
85'
2:1
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
32
Эрдоган
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
56
Бараси
Юсуф
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
19
Акьоль
Уфук
70
Бильсель
Эге
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
19 Капы МустафаПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
-
87 Osman Kaynak
-
95 Caner Kaban
-
Главный тренер: Serkan Damla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Harun Toprak
-
Главный тренер: Тральян Жуан
История личных встреч
Адана Демирспор
Антальяспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Среднее время на гол
72
360
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.47
|Акбаба Эмре
|4
|0.24
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.24
|Балотелли Марио
|3
|0.18
|Беланда Юнес
|3
|0.18
|Акинтола Дэвид
|2
|0.12
|Нани Луиш
|1
|0.06
|Ндиайе Чериф
|1
|0.06
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.06
|Гравильон Эндрю
|1
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.06
|Бараси Юсуф
|1
|0.06
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|8 (1)
|0.47
|Джехезкель Сагив
|5
|0.29
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.12
|Ларссон Сэм
|2
|0.12
|Шарич Дарио
|2
|0.12
|Вурал Гюрай
|1
|0.06
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.06
|Сари Вейсел
|1
|0.06
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.06
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Мишю Эдуар
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|1
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Сари Вейсел
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|3
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
7
10
Адана Демирспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
14%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Забито
30
23
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
10%
5
22%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
4
13%
6
26%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
7
23%
4
17%
76-90
Пропущено
23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
7
30%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1
Антальяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Антальяспор
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
98
710
512
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6