  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Адана Демирспор
2:1
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
1' Гол
Акинтола Дэвид
32' Желтая карточка
Бильсель Эге
2:0
45' Гол
Акбаба Эмре
58' Желтая карточка
Мишю Эдуар
68' Желтая карточка
Айдоган Тайфун
80' Желтая карточка
Балчи Бюньямин
2:1
85' Гол
Ешильюрт Эрдоган
88' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
2:1
90' Не забитый пенальти
Букса Адам
90' Желтая карточка
Нани Луиш
90'+7

Ход матча

1'
Акинтола Дэвид
(Сари Юсуф)
1:0
32'
 
Бильсель Эге
39'
Зенели Арбер
Сари Юсуф
 
45'
Акбаба Эмре
(Зенели Арбер)
2:0
46'
 
Сафури Рамиз
Бильсель Эге
46'
 
Ларссон Сэм
Бютюки Зюмер
58'
Мишю Эдуар
 
63'
 
Милошевич Дени
Акьоль Уфук
65'
Айдоган Тайфун
Мишю Эдуар
 
68'
Айдоган Тайфун
 
76'
Нани Луиш
Бараси Юсуф
 
80'
 
Балчи Бюньямин
82'
 
Озтюрк Бахадыр
Балчи Бюньямин
82'
 
Узун Эмре
Ван де Стрек Сандер
85'
2:1
Ешильюрт Эрдоган
88'
Стамбули Бенжамен
 
90'
2:1
Букса Адам
90'
Нани Луиш
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
32
Эрдоган
Юсуф
90
Стамбули
Бенжамен
20
Мишю
Эдуар
7
Сари
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
11
Акинтола
Дэвид
56
Бараси
Юсуф
23
Дадакдениз
Атаберк
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
17
Ешильюрт
Эрдоган
19
Акьоль
Уфук
18
Калузиньски
Якуб
70
Бильсель
Эге
22
Ван
де
Стрек
Сандер
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
Адана Демирспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Антальяспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
0:0
С
1:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.47
Акбаба Эмре 4 0.24
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.24
Балотелли Марио 3 0.18
Беланда Юнес 3 0.18
Акинтола Дэвид 2 0.12
Нани Луиш 1 0.06
Ндиайе Чериф 1 0.06
Стамбули Бенжамен 1 0.06
Гравильон Эндрю 1 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.06
Бараси Юсуф 1 0.06
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 8 (1) 0.47
Джехезкель Сагив 5 0.29
Ешильюрт Эрдоган 2 0.12
Ларссон Сэм 2 0.12
Шарич Дарио 2 0.12
Вурал Гюрай 1 0.06
Ван де Стрек Сандер 1 0.06
Сари Вейсел 1 0.06
Ассомбалонга Бритт 1 0.06
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Айдоган Тайфун 3 0
Нани Луиш 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Мишю Эдуар 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 1
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Сари Вейсел 3 0
Джехезкель Сагив 3 0
Шарич Дарио 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Антальяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Антальяспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

7
10
Адана Демирспор
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Антальяспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
14%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Забито

30
23
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
10%
5
22%
1-15
6
20%
3
13%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
4
13%
6
26%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
7
23%
4
17%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
7
30%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1
Антальяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Антальяспор

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
7
10
5
12
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
6.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
7.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
12.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
15.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Бютюки Зюмер уходит с поля. Ларссон Сэм выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Адана Демирспор 2:1 Антальяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный