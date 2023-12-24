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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Коньяспор
2:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
40' Желтая карточка
Карими Али
47' Желтая карточка
Баязит Билал
1:0
50' Пенальти
Чикалеши Сокол
2:0
63' Пенальти
Чикалеши Сокол
76' Желтая карточка
Йылмаз Картал
77' Желтая карточка
Юлгюн Огулджан
90' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
90'+9

Ход матча

40'
 
Карими Али
47'
 
Баязит Билал
50'
Чикалеши Сокол
1:0
59'
 
Баокен Стефан
Боа Морте Аилтон
63'
Чикалеши Сокол
2:0
72'
 
Мане Карлуш
Дживелек Рамазан
76'
 
Йылмаз Картал
77'
Юлгюн Огулджан
 
81'
Оливейра Нелсон
Чикалеши Сокол
 
82'
Н'Зонзи Стивен
Чикылдэу Александру
 
85'
 
Озбек Мехмет
Йылмаз Картал
88'
Караель Джебраил
Андреасен Лука
 
88'
Субаши Ясир
Морено Марлос
 
90'
Рак Нико
Язгылы Угурджан
 
90'
 
Саздаджи Гекхан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
61
Бернардони
Поль
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
33
Калдырым
Хасан
Али
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
28
Дживелек
Рамазан
9
Тиам
Маме
Коньяспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Кайсериспор

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
К
0:1
К
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.36

Среднее время на гол

83
66

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.54

Среднее время на гол

78
167

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.11
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

81
93

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 8 (5) 0.47
Хауберт Гильерме 2 0.12
Мурич Роберт 2 0.12
Андреасен Лука 2 0.12
Морено Марлос 1 0.06
Огюз Ахмет 1 0.06
Чикылдэу Александру 1 0.06
Язгылы Угурджан 1 0.06
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.65
Боа Морте Аилтон 3 0.18
Баокен Стефан 2 0.12
Кеман Оливье 2 0.12
Кардозу Мигел 1 0.06
Мане Карлуш 1 0.06
Карими Али II 1 0.06
Узодимма Энтони 1 0.06
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 3 1
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 2 1
Кальво Франсиско 3 0
Чикалеши Сокол 2 0
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Андреасен Лука 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Саздаджи Гекхан 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Карими Али II 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Баязит Билал 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Ака Яу 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Кайсериспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
3
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кайсериспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
11
Коньяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
38%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1
Кайсериспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2

Результаты матчей

Коньяспор
Кайсериспор

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
6.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
7.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
12.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
15.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Чикалеши Сокол из команды Коньяспор забивает с точки!
    • 47'
      Баязит Билал получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Карими Али II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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