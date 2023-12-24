Тур: 18. Стадион: Конья Бююкшехир.
2:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаКарими Али
47' Желтая карточкаБаязит Билал
1:0
50' ПенальтиЧикалеши Сокол
2:0
63' ПенальтиЧикалеши Сокол
76' Желтая карточкаЙылмаз Картал
77' Желтая карточкаЮлгюн Огулджан
90' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
90'+9
Ход матча
40'
47'
50'
1:0
63'
2:0
76'
77'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Коньяспор
Кайсериспор
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.36
Среднее время на гол
83
66
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.54
Среднее время на гол
78
167
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.11
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
81
93
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|8 (5)
|0.47
|Хауберт Гильерме
|2
|0.12
|Мурич Роберт
|2
|0.12
|Андреасен Лука
|2
|0.12
|Морено Марлос
|1
|0.06
|Огюз Ахмет
|1
|0.06
|Чикылдэу Александру
|1
|0.06
|Язгылы Угурджан
|1
|0.06
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.65
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.18
|Баокен Стефан
|2
|0.12
|Кеман Оливье
|2
|0.12
|Кардозу Мигел
|1
|0.06
|Мане Карлуш
|1
|0.06
|Карими Али II
|1
|0.06
|Узодимма Энтони
|1
|0.06
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|3
|1
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Кальво Франсиско
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Карими Али II
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Кайсериспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
3
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кайсериспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
11
Коньяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 4
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
5
26%
5
23%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
19%
6
27%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Бейоглу Йени 3:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1
Кайсериспор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2
Результаты матчей
Коньяспор
Кайсериспор
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
413
710
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6