Тур: 18. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
93
Боэ
Саша
53
Йылмаз
Барыш
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фенербахче
Галатасарай
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
40 матчей
37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
10 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
12 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.16
0.76
Среднее время на гол
77
118
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.14
0.63
Среднее время на гол
78
142
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.15
0.7
Тотал матчей
2.5
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
78
128
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|13
|0.81
|Шиманьски Себастьян
|8
|0.5
|Тадич Душан
|7 (5)
|0.44
|Кавечи Ирфан
|6
|0.38
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.19
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.13
|Юндер Дженгиз
|1
|0.06
|Кинг Джошуа
|1
|0.06
|Джику Александер
|1
|0.06
|Фред Сантос
|0
|0
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|12 (4)
|0.75
|Актюркоглу Мухаммед
|5
|0.31
|Заха Уилфрид
|5
|0.31
|Мертенс Дрис
|2
|0.13
|Зиеш Хаким
|2
|0.13
|Бакамбу Седрик
|1
|0.06
|Оливейра Сержиу
|1
|0.06
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.06
|Санчес Давинсон
|1
|0.06
|Боэ Саша
|1
|0.06
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Тете
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Фред Сантос
|3
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Джику Александер
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Торрейра Лукас
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Боэ Саша
|3
|0
|Йылмаз Барыш
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
1
Фенербахче
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
17
19
Фенербахче
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Галатасарай
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
20%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
6
24%
4
33%
61-75
4
16%
2
17%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
18%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
42
31
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
1 Не забивали 1
8
19%
2
6%
1-15
3
7%
6
19%
16-30
7
17%
7
23%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
9
21%
5
16%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
5
31%
5
50%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Фенербахче
Галатасарай
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
44
35
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
133
115
88
412
610
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|32 - 9
|43
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|5.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 31
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 22
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|21 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|20 - 27
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 22
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|16.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 24
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 26
|15
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 38
|13
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|18.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 17
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 14
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|10 - 15
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче - Галатасарай
Исход игры
Фенербахче
55.9% (81)
Ничья
26.9% (39)
Галатасарай
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (77)
Меньше
31.25% (35)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
33.8% (49)
1:1 Ничья
13.1% (19)
2:2 Ничья
9.7% (14)
1:0 Фенербахче
8.3% (12)
1:2 Галатасарай
5.5% (8)
0:1 Галатасарай
2.1% (3)
3:2 Фенербахче
1.4% (2)
2:3 Галатасарай
1.4% (2)
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