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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Фенербахче
 
Позже
Галатасарай
Прогнозы 144
Фенербахче 55.6% (80)
X 27.1% (39)
Галатасарай 17.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Галатасарай
3.75
3.76
3.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
24
Остерволде
Джейден
6
Джику
Александер
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
17
Кавечи
Ирфан
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Фенербахче
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Галатасарай

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

40 матчей

37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
10 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
12 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
СТ
0:0
С
1:0
С
2:0
СТ
1:0
С
2:1
С
2:1
СТ
3:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2
С
0:0
ТМС
1:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
1:0
К
2:1
К
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.16
0.76

Среднее время на гол

77
118

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
142

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.15
0.7

Тотал матчей

2.5
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

78
128

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 13 0.81
Шиманьски Себастьян 8 0.5
Тадич Душан 7 (5) 0.44
Кавечи Ирфан 6 0.38
Бачуайи Миши 3 (1) 0.19
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.13
Юндер Дженгиз 1 0.06
Кинг Джошуа 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 12 (4) 0.75
Актюркоглу Мухаммед 5 0.31
Заха Уилфрид 5 0.31
Мертенс Дрис 2 0.13
Зиеш Хаким 2 0.13
Бакамбу Седрик 1 0.06
Оливейра Сержиу 1 0.06
Бардакчи Абдулкерим 1 0.06
Санчес Давинсон 1 0.06
Боэ Саша 1 0.06
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Тете 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Фред Сантос 3 1
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Акайдин Самет 4 0
Кавечи Ирфан 3 0
Джику Александер 3 0
Креспо Мигель 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Яндаш Мерт Хакан 1 1
Джеко Эдин 2 0
Тадич Душан 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Боэ Саша 3 0
Йылмаз Барыш 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Тете 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
1
Фенербахче
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

17
19
Фенербахче
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Галатасарай
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

25
12
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
5
20%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
6
24%
4
33%
61-75
4
16%
2
17%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
33%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
18%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
5
29%
29%
3
16%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

42
31
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
1 Не забивали 1
8
19%
2
6%
1-15
3
7%
6
19%
16-30
7
17%
7
23%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
9
21%
5
16%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
5
31%
5
50%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1
Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Фенербахче
Галатасарай

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
4
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
2.5
Больше Меньше
3
5
4
4
3.5
2
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
4
4
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
13
3
1.5
11
5
8
8
2.5
4
12
6
10
3.5
2
14
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 14 1 1 44 - 14 43
2.
Галатасарай
 Заявка 16 14 1 1 32 - 9 43
3.
Кайсериспор
 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
5.
Адана Демирспор
 Заявка 17 7 6 4 31 - 22 27
6.
Бешикташ
 Заявка 16 8 2 6 23 - 22 26
7.
Ризеспор
 Заявка 16 7 4 5 20 - 21 25
8.
Антальяспор
 Заявка 17 6 6 5 23 - 19 24
9.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 27 - 31 22
10.
Сивасспор
 Заявка 17 5 6 6 20 - 27 21
11.
Хатайспор
 Заявка 16 4 7 5 24 - 22 19
12.
Анкарагюджю
 Заявка 16 4 7 5 21 - 21 19
13.
Газиантеп
 Заявка 17 6 1 10 20 - 27 19
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 17 5 4 8 19 - 22 19
15.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
16.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 5 7 15 - 24 17
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 17 4 5 8 18 - 18 17
18.
Самсунспор
 Заявка 16 4 3 9 18 - 26 15
19.
Пендикспор
 Заявка 16 3 4 9 17 - 38 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 2 12 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
4.
Кайсериспор
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
5.
Ризеспор
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7.
Бешикташ
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
8.
Антальяспор
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
11.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
13.
Самсунспор
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
15.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 5 2 9 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
20.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Сивасспор
 Заявка 9 4 1 4 12 - 17 13
4.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 18 - 14 11
5.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Касымпаша
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Ризеспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
13.
Пендикспор
 Заявка 9 2 2 5 11 - 21 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 9 1 4 4 9 - 10 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 5 3 10 - 15 5
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Сивасспор Харисис Харилаос 6
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче между "Фенербахче" и "Галатасараем". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
  • Обе команды к 18-му туру подошли с равным количеством очков. Но при этом "Фенербахче" опережает своего конкурента за счёт большего количества забитых мячей и лучшей разницы мячей. 
  • «Фенербахче» - фаворит встречи; «Канарейки» выиграли четыре матча кряду;
    «Львы» выиграли трижды  пяти встречах;
    Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 3:0 в пользу «львов».

    Прогноз и ставка на матч. 
  • Команды 24 раза играли между собой (+8=8-8) при разнице голов: 19:22. Нас ждёт невероятно интересное и принципиальное турецкой дерби!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 декабря 2023, осталось 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.8% пользователей.
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Прогнозы 144
Фенербахче 55.6% (80)
X 27.1% (39)
Галатасарай 17.4% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Галатасарай
3.75
3.76
3.28
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фенербахче - Галатасарай онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фенербахче - Галатасарай

Исход игры
Фенербахче
55.9% (81)
Ничья
26.9% (39)
Галатасарай
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (77)
Меньше
31.25% (35)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
33.8% (49)
1:1 Ничья
13.1% (19)
2:2 Ничья
9.7% (14)
1:0 Фенербахче
8.3% (12)
1:2 Галатасарай
5.5% (8)
0:1 Галатасарай
2.1% (3)
3:2 Фенербахче
1.4% (2)
2:3 Галатасарай
1.4% (2)
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