Тур: 19. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
28' Желтая карточкаМайта Маттиа
45' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
54' Желтая карточкаГонсалес Факундо
72' Желтая карточкаЭджума Малком
0:1
79' ГолСибилли Джузеппе
1:1
90' ГолЭспозито Себастьяно
90' Желтая карточкаМенез Жереми
90' Вторая желтая карточкаМенез Жереми
90'+8
Ход матча
28'
54'
72'
79'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
390 Количество передач 297
-
57 Владение мячом, % 43
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
22
Бренно
11
Ismail
Achik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Hugo Buyla
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ismail AchikНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Бари
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.26
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.26
|Депаоли Фабио
|3
|0.16
|Педрола Эстанис
|3
|0.16
|Касами Пайтим
|2
|0.11
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.11
|Де Лука Мануэль
|1
|0.05
|Simone Giordano
|1
|0.05
|Мурру Никола
|1
|0.05
|Гонсалес Факундо
|1
|0.05
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|6 (1)
|0.32
|Насти Марко
|3
|0.16
|Куцупиас Илиас
|2
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.11
|Дьяв Давиде
|2
|0.11
|Викари Франческо
|1
|0.05
|Ismail Achik
|1
|0.05
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.05
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|7
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Гонсалес Факундо
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Ла Гумина Антонино
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|10
|1
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Насти Марко
|6
|0
|Риччи Джакомо
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
8
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
8
Сампдория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
15
16
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
4
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
50%
4
44%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
6
25%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
10
40%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1
Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0
Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0
Результаты матчей
Сампдория
Бари
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
712
415
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8