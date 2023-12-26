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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Сампдория
1:1
Конец матча
Бари
0'
28' Желтая карточка
Майта Маттиа
45' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
54' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
72' Желтая карточка
Эджума Малком
0:1
79' Гол
Сибилли Джузеппе
1:1
90' Гол
Эспозито Себастьяно
90' Желтая карточка
Менез Жереми
90' Вторая желтая карточка
Менез Жереми
90'+8

Ход матча

28'
 
Майта Маттиа
45'
 
Ди Чезаре Валерио
54'
Гонсалес Факундо
 
64'
 
Менез Жереми
Насти Марко
70'
Ла Гумина Антонино
Де Лука Мануэль
 
70'
Стоянович Петар
Верре Валерио
 
72'
 
Эджума Малком
75'
 
Акампора Дженнаро
Эджума Малком
75'
 
Дорваль Мехди
Ismail Achik
79'
0:1
Сибилли Джузеппе
(Менез Жереми)
84'
Нтанда-Лукиса Самуэль
Бенедетти Леонардо
 
87'
 
Белломо Никола
Сибилли Джузеппе
89'
Аскилдсен Кристоффер
Simone Giordano
 
90'
Эспозито Себастьяно
(Депаоли Фабио)
1:1
90'
 
Менез Жереми
90'
 
Менез Жереми

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 390 Количество передач 297
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
21
Simone
Giordano
7
Эспозито
Себастьяно
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
22
Бренно
5
Матино
Эммануэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
24
Эджума
Малком
8
Бенали
Ахмед
4
Майта
Маттиа
11
Ismail
Achik
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
Сампдория
4-5-1
Бари
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Бари

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.26
Эспозито Себастьяно 5 0.26
Депаоли Фабио 3 0.16
Педрола Эстанис 3 0.16
Касами Пайтим 2 0.11
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.11
Де Лука Мануэль 1 0.05
Simone Giordano 1 0.05
Мурру Никола 1 0.05
Гонсалес Факундо 1 0.05
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 6 (1) 0.32
Насти Марко 3 0.16
Куцупиас Илиас 2 0.11
Ди Чезаре Валерио 2 0.11
Дьяв Давиде 2 0.11
Викари Франческо 1 0.05
Ismail Achik 1 0.05
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.05
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 7 0
Депаоли Фабио 6 0
Гонсалес Факундо 5 0
Касами Пайтим 3 1
Ла Гумина Антонино 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 10 1
Сибилли Джузеппе 6 0
Насти Марко 6 0
Риччи Джакомо 5 0
Майта Маттиа 3 1
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Менез Жереми 2 1
Бенали Ахмед 3 0
Бренно 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Ismail Achik 2 0
Эджума Малком 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
8
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
8
Сампдория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Бари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
4
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
50%
4
44%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
6
25%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
10
40%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1
Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0
Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0

Результаты матчей

Сампдория
Бари

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
5.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
6.
Палермо
 19 9 5 5 32 - 23 32
7.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 19 4 11 4 18 - 20 23
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
9.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Майта Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сампдория 1:1 Бари онлайн

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