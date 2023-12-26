Тур: 19. Стадион: Stadio Rigamonti Ceppi.
2:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаEmanuele Pecorino
41' Желтая карточкаЛепоре Франко
45' Желтая карточкаMatteo Battistini
0:1
52' ПенальтиКазираги Даниэль
53' Желтая карточкаМарроне Лука
56' Желтая карточкаРаути Никола
59' Желтая карточкаПетерс Дауда
1:1
63' ГолНовакович Андрия
65' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
2:1
75' ГолНовакович Андрия
79' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
90'+6
Ход матча
41'
52'
0:1
53'
56'
59'
63'
1:1
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
373 Количество передач 375
-
50 Владение мячом, % 50
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
-
12 Luca Bonadeo
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Лекко
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|5
|0.26
|Новакович Андрия
|4
|0.21
|Ионице Артур
|3
|0.16
|Лепоре Франко
|2 (1)
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.05
|Крочата Джованни
|1
|0.05
|Эусепи Умберто
|1
|0.05
|Alessandro Bianconi
|1
|0.05
|Mattia Tordini
|1
|0.05
|Серсанти Алессандро
|1
|0.05
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|11 (8)
|0.58
|Одогву Рафаэль
|4
|0.21
|Silvio Merkaj
|3
|0.16
|Emanuele Pecorino
|2
|0.11
|Тайт Фабиан
|1
|0.05
|Раути Никола
|1
|0.05
|Киерво Риккардо
|1
|0.05
|Мазиелло Андреа
|1
|0.05
|Винетот Кевин
|1
|0.05
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|7
|0
|Серсанти Алессандро
|7
|0
|Лемменс Матс
|4
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Лепоре Франко
|2
|0
|Matteo Battistini
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Казираги Даниэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Emanuele Pecorino
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Раути Никола
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Лекко
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
7
10
Лекко
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
6
38%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
5%
2
8%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
6
30%
4
16%
61-75
3
15%
9
36%
76-90
Пропущено
29
29
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
10%
5
17%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
9
31%
5
17%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
6
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лекко
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0
Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Результаты матчей
Лекко
Зюйдтироль
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Лекко
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
45
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
712
712
217
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8