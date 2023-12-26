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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Лекко
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
33' Желтая карточка
Emanuele Pecorino
41' Желтая карточка
Лепоре Франко
45' Желтая карточка
Matteo Battistini
0:1
52' Пенальти
Казираги Даниэль
53' Желтая карточка
Марроне Лука
56' Желтая карточка
Раути Никола
59' Желтая карточка
Петерс Дауда
1:1
63' Гол
Новакович Андрия
65' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
2:1
75' Гол
Новакович Андрия
79' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
90'+6

Ход матча

33'
 
Emanuele Pecorino
41'
Лепоре Франко
 
45'
Matteo Battistini
 
46'
Марроне Лука
Цельяк Ведран
 
52'
0:1
Казираги Даниэль
53'
Марроне Лука
 
56'
 
Раути Никола
57'
Дельи Инноченти Дуччо
Lorenzo Di Stefano
 
59'
 
Петерс Дауда
63'
Новакович Андрия
(Ионице Артур)
1:1
65'
Серсанти Алессандро
 
70'
 
Silvio Merkaj
Раути Никола
70'
 
Киерво Риккардо
Лунетта Габриэль
75'
Новакович Андрия
(Дельи Инноченти Дуччо)
2:1
77'
Luca Giudici
Matteo Battistini
 
79'
Дельи Инноченти Дуччо
 
81'
 
Lorenzo Lonardi
Петерс Дауда
85'
Davide Guglielmotti
Лепоре Франко
 
86'
Giorgio Galli
Бузо Николо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 373 Количество передач 375
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Мельграти
Рикардо
2
Цельяк
Ведран
13
Matteo
Battistini
6
Alessandro
Bianconi
32
Лепоре
Франко
21
Крочата
Джованни
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
73
Lorenzo
Di
Stefano
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
5
Винетот
Кевин
30
Джорджини
Андреа
24
Simone
Davi
8
Лунетта
Габриэль
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
9
Emanuele
Pecorino
Лекко
4-3-3
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Лекко
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СC
1:1
СC
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 5 0.26
Новакович Андрия 4 0.21
Ионице Артур 3 0.16
Лепоре Франко 2 (1) 0.11
Alessandro Caporale 1 0.05
Крочата Джованни 1 0.05
Эусепи Умберто 1 0.05
Alessandro Bianconi 1 0.05
Mattia Tordini 1 0.05
Серсанти Алессандро 1 0.05
Lorenzo Di Stefano 0 0
Luca Giudici 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 11 (8) 0.58
Одогву Рафаэль 4 0.21
Silvio Merkaj 3 0.16
Emanuele Pecorino 2 0.11
Тайт Фабиан 1 0.05
Раути Никола 1 0.05
Киерво Риккардо 1 0.05
Мазиелло Андреа 1 0.05
Винетот Кевин 1 0.05
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 7 0
Серсанти Алессандро 7 0
Лемменс Матс 4 1
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Alessandro Caporale 4 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Лепоре Франко 2 0
Matteo Battistini 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 6 0
Simone Davi 5 0
Петерс Дауда 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Казираги Даниэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Emanuele Pecorino 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Раути Никола 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Лекко
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Зюйдтироль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

7
10
Лекко
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
6
38%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
1
13%
6
46%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
5%
2
8%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
6
30%
4
16%
61-75
3
15%
9
36%
76-90

Пропущено

29
29
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
10%
5
17%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
9
31%
5
17%
46-60
5
17%
6
21%
61-75
6
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лекко
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0
Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1

Результаты матчей

Лекко
Зюйдтироль

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Лекко
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
7
12
2
17
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Matteo Battistini получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Лепоре Франко получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Emanuele Pecorino получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лекко 2:1 Зюйдтироль онлайн

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