Тур: 19. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
1' Желтая карточкаКанделари Пьетро
7' Желтая карточкаМаньино Лука
27' Желтая карточкаRachid Kouda
45' Желтая карточкаEdoardo Duca
0:1
64' ПенальтиПалумбо Антонио
66' Желтая карточкаКоттали Маттео
1:1
90' ГолГелашвили Ива
90'+7
Ход матча
7'
27'
45'
64'
0:1
66'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 422
-
51 Владение мячом, % 49
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Специя
Модена
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
1.83
0.2
Среднее время на гол
49
450
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
141
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|3
|0.16
|Реца Аркадиуш
|2
|0.11
|Эспозито Франческо
|2
|0.11
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.11
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Rachid Kouda
|1
|0.05
|Христов Петко
|1
|0.05
|Антонуччи Мирко
|1
|0.05
|Гелашвили Ива
|1
|0.05
|Бертола Николо
|1
|0.05
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.16
|Стриццоло Лука
|3
|0.16
|Фальчинелли Диего
|2
|0.11
|Палумбо Антонио
|2 (1)
|0.11
|Заро Джованни
|2
|0.11
|Edoardo Duca
|2
|0.11
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.11
|Тремолада Лука
|1
|0.05
|Бонфанти Николас
|1
|0.05
|Fabio Abiuso
|1
|0.05
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|6
|1
|Журковски Шимон
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Rachid Kouda
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Пьетра Никколо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Edoardo Duca
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
Результаты матчей
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Специя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
9
8
Специя
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Модена
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
5% (1)
68% (13)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
80%
4
40%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
3
33%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
19
10
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
6%
4
21%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
26
22
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
8
31%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1
Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0
Результаты матчей
Специя
Модена
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Специя
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
514
514
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8