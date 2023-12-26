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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Специя
1:1
Конец матча
Модена
0'
1' Желтая карточка
Канделари Пьетро
7' Желтая карточка
Маньино Лука
27' Желтая карточка
Rachid Kouda
45' Желтая карточка
Edoardo Duca
0:1
64' Пенальти
Палумбо Антонио
66' Желтая карточка
Коттали Маттео
1:1
90' Гол
Гелашвили Ива
90'+7

Ход матча

1'
Канделари Пьетро
 
7'
 
Маньино Лука
27'
Rachid Kouda
 
45'
 
Edoardo Duca
46'
 
Джерли Фабио
Манкони Якопо
54'
Антонуччи Мирко
Канделари Пьетро
 
54'
 
Shady Oukhadda
Понси Фабио
64'
0:1
Палумбо Антонио
66'
 
Коттали Маттео
70'
 
Баттистелла Томас
Тремолада Лука
70'
 
Стриццоло Лука
Фальчинелли Диего
72'
Моро Лука
Rachid Kouda
 
84'
Кроллис Раймондс
Элия Сальваторе
 
84'
Журковски Шимон
Бандинелли Филиппо
 
90'
Гелашвили Ива
(Эспозито Сальваторе)
1:1
90'
 
Риччо Алессандро
Edoardo Duca

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 422
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
33
Гелашвили
Ива
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
80
Rachid
Kouda
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
36
Канделари
Пьетро
99
Верде
Даниэле
9
Эспозито
Франческо
26
Riccardo
Gagno
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
17
Манкони
Якопо
Специя
4-3-2-1
Модена
4-3-3

История личных встреч

Специя
Модена

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
3:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

1.83
0.2

Среднее время на гол

49
450

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
141

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 3 0.16
Реца Аркадиуш 2 0.11
Эспозито Франческо 2 0.11
Верде Даниэле 2 (1) 0.11
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Rachid Kouda 1 0.05
Христов Петко 1 0.05
Антонуччи Мирко 1 0.05
Гелашвили Ива 1 0.05
Бертола Николо 1 0.05
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.16
Стриццоло Лука 3 0.16
Фальчинелли Диего 2 0.11
Палумбо Антонио 2 (1) 0.11
Заро Джованни 2 0.11
Edoardo Duca 2 0.11
Kleis Bozhanaj 2 0.11
Тремолада Лука 1 0.05
Бонфанти Николас 1 0.05
Fabio Abiuso 1 0.05
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 6 1
Журковски Шимон 5 1
Кассата Франческо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Rachid Kouda 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Верде Даниэле 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Христов Петко 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Пьетра Никколо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Коттали Маттео 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Edoardo Duca 3 0
Понси Фабио 3 0
Секулин Андреа 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Джерли Фабио 2 0
Маньино Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Кристиан Каус 1 0

Результаты матчей

Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Специя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

9
8
Специя
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Модена
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
5% (1)
68% (13)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
80%
4
40%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
3
33%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

19
10
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
5
26%
3
30%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
6%
4
21%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

26
22
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
2
8%
4
18%
31-45
6
23%
3
14%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
8
31%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1
Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0

Результаты матчей

Специя
Модена

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Специя
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
5
14
1
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 48'
      Edoardo Duca получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Rachid Kouda получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Канделари Пьетро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Специя 1:1 Модена онлайн

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