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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Палермо
3:2
Конец матча
Кремонезе
0'
6' Желтая карточка
Майер Жан
0:1
7' Гол
Гильоне Паоло
1:1
20' Гол
Неделчару Ионуц
1:2
32' Гол
Кастаньетти Микеле
40' Желтая карточка
Гравес Симон
2:2
72' Гол
Ди Франческо Федерико
90' Желтая карточка
Окереке Давид
90' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
3:2
90' Гол
Штулац Лео
90'+10
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
53
Хендерсон
Лиам
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
11
Инсинье
Роберто
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
18
Гильоне
Паоло
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
37
Майер
Жан
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Палермо
4-3-3
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Кремонезе

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
К
2:1
К
3:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.37
Штулац Лео 4 0.21
Сегре Джакопо 4 0.21
Манкузо Леонардо 3 0.16
Ди Франческо Федерико 3 0.16
Инсинье Роберто 2 0.11
Лучиони Фабио 2 0.11
Хендерсон Лиам 1 0.05
Чеккарони Пьетро 1 0.05
Солери Эдоардо 1 0.05
Кулибали Мамаду 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Гравес Симон 1 0.05
Аурелио Джузеппе 1 0.05
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.47
Кастаньетти Микеле 3 0.16
Пикель Шарль 3 0.16
Коллоколо Микеле 3 0.16
Раванелли Лука 3 0.16
Гильоне Паоло 2 0.11
Окереке Давид 2 0.11
Васкес Франко 1 0.05
Серникола Леонардо 1 0.05
Дзанимачча Лука 1 0.05
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Брунори Маттео 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Ivan Marconi 2 1
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Гравес Симон 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Пикель Шарль 5 0
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Раванелли Лука 2 1
Майер Жан 3 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Окереке Давид 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Палермо
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
4
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кремонезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

16
12
Палермо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Кремонезе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
7
44%
5
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
6
38%
2
14%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

32
29
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
13%
3
10%
1-15
5
16%
7
24%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
13
41%
7
24%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
9%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
7
30%
1
7%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
5
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2
Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1

Результаты матчей

Палермо
Кремонезе

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Палермо
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
4
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
10
9
1.5
9
10
7
12
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
5.
Кремонезе
 19 9 5 5 28 - 16 32
6.
Палермо
 19 9 5 5 32 - 23 32
7.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Сампдория
 19 7 4 8 24 - 25 25
10.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 19 4 11 4 18 - 20 23
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Палермо
 10 5 1 4 16 - 13 16
7.
Кремонезе
 10 4 3 3 13 - 7 15
8.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
9.
Сампдория
 10 4 1 5 13 - 13 13
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 9 5 2 2 15 - 9 17
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 10 2 5 3 10 - 11 11
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
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    • 46'
      Гомес Клаудио уходит с поля. Штулац Лео выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 6'
      Майер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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