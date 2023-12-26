Тур: 19. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
6' Желтая карточкаМайер Жан
0:1
7' ГолГильоне Паоло
1:1
20' ГолНеделчару Ионуц
1:2
32' ГолКастаньетти Микеле
40' Желтая карточкаГравес Симон
2:2
72' ГолДи Франческо Федерико
90' Желтая карточкаОкереке Давид
90' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
3:2
90' ГолШтулац Лео
90'+10
Ход матча
6'
7'
20'
32'
40'
72'
90'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
439 Количество передач 355
-
55 Владение мячом, % 45
37
Майер
Жан
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Палермо
Кремонезе
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.37
|Штулац Лео
|4
|0.21
|Сегре Джакопо
|4
|0.21
|Манкузо Леонардо
|3
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.16
|Инсинье Роберто
|2
|0.11
|Лучиони Фабио
|2
|0.11
|Хендерсон Лиам
|1
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.05
|Солери Эдоардо
|1
|0.05
|Кулибали Мамаду
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Гравес Симон
|1
|0.05
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.05
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.47
|Кастаньетти Микеле
|3
|0.16
|Пикель Шарль
|3
|0.16
|Коллоколо Микеле
|3
|0.16
|Раванелли Лука
|3
|0.16
|Гильоне Паоло
|2
|0.11
|Окереке Давид
|2
|0.11
|Васкес Франко
|1
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.05
|Дзанимачча Лука
|1
|0.05
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Ivan Marconi
|2
|1
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Пикель Шарль
|5
|0
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Раванелли Лука
|2
|1
|Майер Жан
|3
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Окереке Давид
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
4
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кремонезе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
16
12
Палермо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Кремонезе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
7
44%
5
33%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
6
38%
2
14%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
32
29
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
4
13%
3
10%
1-15
5
16%
7
24%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
13
41%
7
24%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
2
9%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
7
30%
1
7%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
5
22%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2
Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1
Результаты матчей
Палермо
Кремонезе
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Палермо
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
63
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
109
910
712
415
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8