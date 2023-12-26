Тур: 19. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
23' ГолТутино Дженнаро
30' Желтая карточкаМикай Алессандро
1:1
39' ГолКутроне Патрик
48' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
1:2
50' ГолВерди Симоне
83' Желтая карточкаFabio Rispoli
84' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
88' Желтая карточкаАрригони Томмазо
90'+6
Ход матча
23'
1:0
30'
39'
50'
1:2
83'
84'
88'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
308 Количество передач 381
-
46 Владение мячом, % 54
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
80
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Diego Ronco
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
История личных встреч
Козенца
Комо
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.33
Среднее время на гол
40
270
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
2.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
57
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|5 (2)
|0.26
|Вока Идриз
|3
|0.16
|Маццокки Симоне
|3
|0.16
|Форте Франческо
|2
|0.11
|Вентури Майкл
|2
|0.11
|Маррас Мануэль
|1
|0.05
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Ариоли Алессандро
|1
|0.05
|Massimo Zilli
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|7
|0.37
|Верди Симоне
|4 (3)
|0.21
|Иоанну Николас
|3
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|3
|0.16
|Барба Федерико
|2
|0.11
|Одентал Кас
|2
|0.11
|Беллемо Алессандро
|1
|0.05
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.05
|Да Кунья Лукас
|1
|0.05
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|8
|0
|Прашелик Матеуш
|6
|1
|Вентури Майкл
|6
|0
|Флоренци Альдо
|5
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Микай Алессандро
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|5
|0
|Да Кунья Лукас
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Барба Федерико
|2
|1
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
3
Козенца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
13
Козенца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Комо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
20%
3
27%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
5
42%
3
30%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
36%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
21%
6
24%
1-15
5
26%
1
4%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
6
24%
76-90
Пропущено
21
21
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
6
29%
6
29%
46-60
6
29%
6
29%
61-75
4
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3
Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3
Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1
Результаты матчей
Козенца
Комо
Точный счет
1:2
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Козенца
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
46
54
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
82
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
514
712
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8