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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Козенца
1:2
Конец матча
Комо
0'
1:0
23' Гол
Тутино Дженнаро
30' Желтая карточка
Микай Алессандро
1:1
39' Гол
Кутроне Патрик
48' Желтая карточка
Фонтанаросса Алессандро
1:2
50' Гол
Верди Симоне
83' Желтая карточка
Fabio Rispoli
84' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
88' Желтая карточка
Арригони Томмазо
90'+6
1
Микай
Алессандро
2
Сгарби
Филиппо
23
Вентури
Майкл
6
Фонтанаросса
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
24
Вивиани
Маттиа
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
27
Pietro
Martino
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
1
Шемпер
Адриан
80
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
6
Иовин
Алессио
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
Козенца
3-5-2
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Комо

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
5:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
2:0
Р
1:0
КИЛП
1:4
Р
1:4

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

2.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
57

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 5 (2) 0.26
Вока Идриз 3 0.16
Маццокки Симоне 3 0.16
Форте Франческо 2 0.11
Вентури Майкл 2 0.11
Маррас Мануэль 1 0.05
Канотто Луиджи 1 0.05
Ариоли Алессандро 1 0.05
Massimo Zilli 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 7 0.37
Верди Симоне 4 (3) 0.21
Иоанну Николас 3 0.16
Габриеллони Алессандро 3 0.16
Барба Федерико 2 0.11
Одентал Кас 2 0.11
Беллемо Алессандро 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Черри Альберто 1 0.05
Да Кунья Лукас 1 0.05
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 8 0
Прашелик Матеуш 6 1
Вентури Майкл 6 0
Флоренци Альдо 5 0
Кало Джакомо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Вока Идриз 4 0
Фонтанаросса Алессандро 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Микай Алессандро 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 5 0
Да Кунья Лукас 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Барба Федерико 2 1
Кутроне Патрик 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Сала Марко 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
3
Козенца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Комо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
13
Козенца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Комо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
20%
3
27%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
5
42%
3
30%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
36%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
21%
6
24%
1-15
5
26%
1
4%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
21%
6
24%
76-90

Пропущено

21
21
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
6
29%
6
29%
46-60
6
29%
6
29%
61-75
4
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3
Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3
Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1
Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1

Результаты матчей

Козенца
Комо

Точный счет

1:2
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Козенца
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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