Тур: 19. Стадион: Либеро Либерати.
0'
5' Желтая карточкаМарин Мариус
13' Желтая карточкаПиччинини Габриэле
0:1
23' ГолТрамони Лисандру
36' Желтая карточкаLorenzo Lucchesi
37' Желтая карточкаAlesandro Arena
40' Желтая карточкаФалетти Сесар
43' Желтая карточкаЛабойко Якуб
1:1
46' ГолСоренсен Фредерик
53' Желтая карточкаКасасола Тиаго
64' Желтая карточкаДиаките Салим
90'+5
Ход матча
5'
23'
0:1
36'
37'
40'
43'
46'
53'
64'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
302 Количество передач 524
-
37 Владение мячом, % 63
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Тернана
Пиза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.37
|Касасола Тиаго
|4
|0.21
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.16
|Диаките Салим
|2
|0.11
|Соренсен Фредерик
|2
|0.11
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.05
|Луперини Грегорио
|1
|0.05
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.05
|Дионизи Федерико
|1
|0.05
|Челли Алессандро III
|1
|0.05
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|6 (2)
|0.32
|Трамони Лисандру
|2
|0.11
|Млакар Ян
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Эштевеш Томаш
|1
|0.05
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Морео Стефано
|1
|0.05
|Марин Мариус
|1
|0.05
|Трамони Маттео
|1
|0.05
|Канестрелли Симоне
|1
|0.05
|Alesandro Arena
|1
|0.05
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Де Бур Кес
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Раймондо Антонио
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|6
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|5
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|1
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Alesandro Arena
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Тернана
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
11
6
Тернана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
18%
4
40%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
5
50%
76-90
Забито
24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
17%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
6
25%
3
16%
61-75
6
25%
3
16%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
4
15%
5
25%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
23%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3
Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0
Результаты матчей
Тернана
Пиза
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Тернана
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
45
37
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
613
415
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8