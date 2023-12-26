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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Тернана
1:1
Конец матча
Пиза
0'
5' Желтая карточка
Марин Мариус
13' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
0:1
23' Гол
Трамони Лисандру
36' Желтая карточка
Lorenzo Lucchesi
37' Желтая карточка
Alesandro Arena
40' Желтая карточка
Фалетти Сесар
43' Желтая карточка
Лабойко Якуб
1:1
46' Гол
Соренсен Фредерик
53' Желтая карточка
Касасола Тиаго
64' Желтая карточка
Диаките Салим
90'+5
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
3
Челли
Алессандро
III
25
Лабойко
Якуб
71
Луперини
Грегорио
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
28
Ди
Стефано
Филиппо
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
36
Пиччинини
Габриэле
7
Трамони
Лисандру
28
Alesandro
Arena
77
Д'Аллесандро
Марко
32
Морео
Стефано
Тернана
3-4-1-2
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Тернана
Пиза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:4
СB
1:0
СB
1:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.37
Касасола Тиаго 4 0.21
Ди Стефано Филиппо 3 0.16
Диаките Салим 2 0.11
Соренсен Фредерик 2 0.11
Фалетти Сесар 1 (1) 0.05
Луперини Грегорио 1 0.05
Lorenzo Lucchesi 1 0.05
Дионизи Федерико 1 0.05
Челли Алессандро III 1 0.05
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 6 (2) 0.32
Трамони Лисандру 2 0.11
Млакар Ян 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Эштевеш Томаш 1 0.05
Пиччинини Габриэле 1 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Морео Стефано 1 0.05
Марин Мариус 1 0.05
Трамони Маттео 1 0.05
Канестрелли Симоне 1 0.05
Alesandro Arena 1 0.05
Велозу Мигель 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Диаките Салим 6 0
Луперини Грегорио 5 0
Капуано Марко 2 1
Де Бур Кес 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Раймондо Антонио 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Lorenzo Lucchesi 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 6 1
Леверб Максим 4 1
Канестрелли Симоне 5 0
Барбьери Томмазо 3 1
Трамони Лисандру 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Морео Стефано 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Alesandro Arena 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Караччоло Антонио 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Тернана
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

11
6
Тернана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Пиза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
18%
4
40%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
5
50%
76-90

Забито

24
19
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
17%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
6
25%
3
16%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
4
15%
5
25%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3
Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0

Результаты матчей

Тернана
Пиза

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Тернана
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
4
15
3
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
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