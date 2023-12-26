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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 10386
Реджана
1:0
Конец матча
Катанзаро
0'
23' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
27' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
30' Желтая карточка
Сунас Димитрис
1:0
41' Гол
Natan Girma
67' Желтая карточка
Гион Андреа
68' Желтая карточка
Амброзино Джузеппе
75' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
87' Желтая карточка
Стоппа Маттео
90'+5

Ход матча

23'
 
Сконьямилло Стефано
27'
Пьераньоло Эдоардо
 
30'
 
Сунас Димитрис
41'
Natan Girma
(Кабаши Элвис)
1:0
46'
 
Бьяши Томмазо
Сунас Димитрис
46'
 
Гион Андреа
Верна Лука
46'
Либутти Лоренцо
Пьераньоло Эдоардо
 
62'
 
Крайнц Лука
Крастев Димо
66'
Портанова Маноло
Чрнигой Домен
 
67'
 
Гион Андреа
68'
 
Амброзино Джузеппе
74'
Антист Жанис
Гондо Седрик
 
75'
Бьянко Алессандро
 
81'
 
Оливери Андреа
Д'Андреа Лука
83'
 
Стоппа Маттео
Понтиссо Симоне
87'
 
Стоппа Маттео
90'
Мелегони Филиппо
Natan Girma
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 379 Количество передач 579
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
33
Чрнигой
Домен
80
Natan
Girma
11
Гондо
Седрик
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
5
Крастев
Димо
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
7
Д'Андреа
Лука
8
Верна
Лука
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
70
Амброзино
Джузеппе
24
Сунас
Димитрис
Реджана
3-4-2-1
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Реджана
Катанзаро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СCС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 6 (1) 0.32
Бьяши Томмазо 5 0.26
Йемелло Пьетро 4 0.21
Верна Лука 2 0.11
Амброзино Джузеппе 2 0.11
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.11
Сунас Димитрис 1 0.05
Помпетти Марко 1 0.05
Бриньола Энрико 1 0.05
Гион Андреа 1 0.05
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 1
Портанова Маноло 4 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 7 0
Бригенти Николо 4 0
Panos Katseris 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Бьяши Томмазо 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Шитум Марио 2 0
Сунас Димитрис 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Крайнц Лука 1 0
Верна Лука 1 0
Помпетти Марко 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Катанзаро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
3
Реджана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Катанзаро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
90% (9)
10% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

3
10
Реджана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Катанзаро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
7
58%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
1
25%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
5
25%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
5
33%
76-90

Забито

9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
12 Не забивали 5
1
11%
4
16%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
1
11%
7
28%
31-45
3
33%
6
24%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
33%
3
12%
76-90

Пропущено

36
27
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
9
25%
3
11%
1-15
3
8%
5
19%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
9
25%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1
Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2
Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0

Результаты матчей

Реджана
Катанзаро

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реджана
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
10
9
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кабаши Элвис сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Natan Girma бьет в цель!
    • 30'
      Сунас Димитрис получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Пьераньоло Эдоардо получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Сконьямилло Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Реджана 1:0 Катанзаро онлайн

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