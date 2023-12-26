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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
ФералпиСало
2:2
Конец матча
Венеция
0'
37' Желтая карточка
Кандела Антонио
1:0
38' Гол
Компаньон Маттиа
1:1
45' Пенальти
Похьянпало Йоэль
47' Желтая карточка
Курфалидис Христос
2:1
54' Гол
Компаньон Маттиа
65' Желтая карточка
Зеннаро Маттиа
2:2
75' Гол
Альтаре Джорджо
87' Желтая карточка
Черышев Денис
90'+5

Ход матча

37'
 
Кандела Антонио
38'
Компаньон Маттиа
(Чеппители Лука)
1:0
45'
1:1
Похьянпало Йоэль
46'
 
Свобода Михаэль
Кандела Антонио
47'
Курфалидис Христос
 
54'
Компаньон Маттиа
(Феличи Маттиа)
2:1
59'
Зеннаро Маттиа
Курфалидис Христос
 
64'
 
Гюткьяр Кристиан
Эллертссон Микаэль-Эгиль
65'
Зеннаро Маттиа
 
71'
Denis Hergheligiu
Ди Мольфетта Давиде
 
72'
Ла Мантия Андреа
Компаньон Маттиа
 
75'
2:2
Альтаре Джорджо
(Пьерини Николас)
77'
 
Дембеле Али
Пьерини Николас
77'
 
Черышев Денис
Бьярксон Бьярки Стейнн
85'
Летиция Гаэтано
Феличи Маттиа
 
86'
Alessandro Pietrelli
Бутич Карло
 
87'
 
Черышев Денис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 272 Количество передач 593
  • 32 Владение мячом, % 68
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
ФералпиСало
3-5-2
Венеция
4-3-3

История личных встреч

ФералпиСало
Венеция

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
4:1
ППД
0:1
ППД
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньон Маттиа 3 0.16
Ла Мантия Андреа 2 0.11
Davide Balestrero 2 0.11
Бутич Карло 2 0.11
Зеннаро Маттиа 2 0.11
Феличи Маттиа 1 0.05
Federico Bergonzi 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Курфалидис Христос 1 0.05
Mattia Tonetto 1 0.05
Чеппители Лука 0 0
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.32
Похьянпало Йоэль 5 (2) 0.26
Пьерини Николас 5 0.26
Тессманн Таннер 4 0.21
Йонсен Деннис 3 0.16
Альтаре Джорджо 3 0.16
Бузио Джанлука 2 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.05
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.05
Дембеле Али 1 0.05
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 8 0
Чеппители Лука 7 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 4 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ла Мантия Андреа 2 0
Бутич Карло 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Йонсен Деннис 3 0
Тессманн Таннер 3 0
Оливьери Марко 1 1
Кандела Антонио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Венеция
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
2
ФералпиСало
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Венеция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

7
17
ФералпиСало
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Венеция
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
6
55%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
4
67%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
40%
6
30%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Забито

17
31
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
18%
1
3%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
5
29%
29%
7
23%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
8
26%
76-90

Пропущено

35
20
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
5
14%
3
15%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
7
20%
3
15%
31-45
7
20%
7
35%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
6
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1
Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2

Результаты матчей

ФералпиСало
Венеция

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
7
3
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
11
8
2
17
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
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