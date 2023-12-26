Тур: 19. Стадион: Лино Турина.
2:2
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаКандела Антонио
1:0
38' ГолКомпаньон Маттиа
1:1
45' ПенальтиПохьянпало Йоэль
47' Желтая карточкаКурфалидис Христос
2:1
54' ГолКомпаньон Маттиа
65' Желтая карточкаЗеннаро Маттиа
2:2
75' ГолАльтаре Джорджо
87' Желтая карточкаЧерышев Денис
90'+5
Ход матча
37'
38'
45'
1:1
54'
65'
75'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
272 Количество передач 593
-
32 Владение мячом, % 68
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФералпиСало
Венеция
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньон Маттиа
|3
|0.16
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.11
|Davide Balestrero
|2
|0.11
|Бутич Карло
|2
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.11
|Феличи Маттиа
|1
|0.05
|Federico Bergonzi
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Курфалидис Христос
|1
|0.05
|Mattia Tonetto
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|0
|0
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяр Кристиан
|6 (1)
|0.32
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|0.26
|Пьерини Николас
|5
|0.26
|Тессманн Таннер
|4
|0.21
|Йонсен Деннис
|3
|0.16
|Альтаре Джорджо
|3
|0.16
|Бузио Джанлука
|2
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.05
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.05
|Дембеле Али
|1
|0.05
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|8
|0
|Чеппители Лука
|7
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Йонсен Деннис
|3
|0
|Тессманн Таннер
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Кандела Антонио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Венеция
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
2
ФералпиСало
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Венеция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
7
17
ФералпиСало
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Венеция
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
6
55%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
4
67%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
40%
6
30%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
3
21%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Забито
17
31
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
18%
1
3%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
5
29%
29%
7
23%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
8
26%
76-90
Пропущено
35
20
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 13
5
14%
3
15%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
7
20%
3
15%
31-45
7
20%
7
35%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
6
17%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1
Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2
Результаты матчей
ФералпиСало
Венеция
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 32%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
73
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
28
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
415
118
217
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8