Тур: 19. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаStefano Negro
25' Желтая карточкаФаласко Никола
0:0
26' Не забитый пенальтиКаррьеро Джузеппе
33' Желтая карточкаМендеш Педру
57' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
69' Желтая карточкаБранка Симоне
72' Желтая карточкаПаван Никола
77' Желтая карточкаСальви Алессандро
90'+5
Ход матча
19'
25'
26'
33'
57'
69'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
309 Количество передач 345
-
47 Владение мячом, % 53
90
Мендеш
Педру
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Читтаделла
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Среднее время на гол
83
97
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|7 (2)
|0.37
|Родригес Пабло
|2
|0.11
|Несторовски Илья
|2
|0.11
|Манцари Джакомо
|1
|0.05
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.05
|Кваранта Данило
|1
|0.05
|Калигара Фабрицио
|1
|0.05
|Патрицио Масини
|1
|0.05
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filippo Pittarello
|4
|0.21
|Кассано Клаудио
|3
|0.16
|Вита Алессио
|3
|0.16
|Пандольфи Лука
|3
|0.16
|Маистрелло Томми
|3
|0.16
|Andrea Magrassi
|2
|0.11
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.11
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|Паван Никола
|1
|0.05
|Francesco Amatucci
|1
|0.05
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Фаласко Никола
|5
|1
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Джоване Самуэль
|5
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Кваранта Данило
|2
|1
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Патрицио Масини
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|9
|0
|Сальви Алессандро
|7
|0
|Кариссони Лоренцо
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Stefano Negro
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Читтаделла
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Асколи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
6
17
Асколи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Читтаделла
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
25%
5
28%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
13%
6
33%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Забито
17
26
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
4
24%
6
23%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
18%
9
35%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
13%
5
26%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
7
29%
29%
3
16%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
6
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1
Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2
Результаты матчей
Асколи
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Асколи
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
27
64
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
415
712
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|19
|10
|5
|4
|31 - 20
|35
|3.
|19
|10
|5
|4
|25 - 21
|35
|4.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 13
|33
|5.
|19
|9
|6
|4
|25 - 20
|33
|6.
|19
|9
|3
|7
|28 - 24
|30
|7.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|8.
|19
|7
|7
|5
|19 - 22
|28
|9.
|19
|6
|7
|6
|20 - 20
|25
|10.
|18
|7
|3
|8
|23 - 24
|24
|11.
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|12.
|18
|4
|10
|4
|17 - 19
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|18 - 21
|22
|14.
|19
|5
|6
|8
|19 - 21
|21
|15.
|19
|5
|5
|9
|26 - 28
|20
|16.
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|17.
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|19
|4
|5
|10
|17 - 24
|17
|19.
|19
|3
|8
|8
|16 - 27
|17
|20.
|19
|3
|5
|11
|17 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 14
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 11
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|10.
|9
|2
|6
|1
|8 - 9
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|15.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|16.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|17.
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|19.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 12
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|15.
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|16.
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|17.
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|18.
|9
|2
|2
|5
|14 - 18
|8
|19.
|10
|2
|2
|6
|9 - 20
|8
|20.
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|11 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|8 (4)
|Комо
|Кутроне Патрик
|7 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|9
|Бьянко Алессандро
|9
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|8