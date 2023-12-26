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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Асколи
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
19' Желтая карточка
Stefano Negro
25' Желтая карточка
Фаласко Никола
0:0
26' Не забитый пенальти
Каррьеро Джузеппе
33' Желтая карточка
Мендеш Педру
57' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
69' Желтая карточка
Бранка Симоне
72' Желтая карточка
Паван Никола
77' Желтая карточка
Сальви Алессандро
90'+5

Ход матча

19'
 
Stefano Negro
25'
Фаласко Никола
 
26'
0:0
Каррьеро Джузеппе
33'
Мендеш Педру
 
46'
 
Фраре Доменико
Stefano Negro
57'
Беллучи Джузеппе
 
58'
 
Кассано Клаудио
Тессьоре Андреа
59'
 
Пандольфи Лука
Filippo Pittarello
64'
Байейе Брайан
Адьяпонг Клод
 
64'
Фальцерано Марчелло
Миланезе Томмазо
 
69'
 
Бранка Симоне
72'
 
Корнвиг Эмиль
Каррьеро Джузеппе
72'
 
Паван Никола
76'
Simon D'Uffizi
Родригес Пабло
 
77'
 
Сальви Алессандро
78'
 
Маистрелло Томми
Andrea Magrassi
90'
Kevin Haveri
Фаласко Никола
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 309 Количество передач 345
  • 47 Владение мячом, % 53
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
17
Адьяпонг
Клод
20
Миланезе
Томмазо
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
54
Фаласко
Никола
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
18
Тессьоре
Андреа
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
Асколи
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Читтаделла

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:1
К
2:1
СB
0:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Среднее время на гол

83
97

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 7 (2) 0.37
Родригес Пабло 2 0.11
Несторовски Илья 2 0.11
Манцари Джакомо 1 0.05
Беллучи Джузеппе 1 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.05
Кваранта Данило 1 0.05
Калигара Фабрицио 1 0.05
Патрицио Масини 1 0.05
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filippo Pittarello 4 0.21
Кассано Клаудио 3 0.16
Вита Алессио 3 0.16
Пандольфи Лука 3 0.16
Маистрелло Томми 3 0.16
Andrea Magrassi 2 0.11
Каррьеро Джузеппе 2 0.11
Кариссони Лоренцо 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Бранка Симоне 1 0.05
Паван Никола 1 0.05
Francesco Amatucci 1 0.05
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 7 1
Фаласко Никола 5 1
Ди Таккио Франческо 5 0
Калигара Фабрицио 5 0
Джоване Самуэль 5 0
Несторовски Илья 4 0
Кваранта Данило 2 1
Боттегин Эрик 3 0
Родригес Пабло 3 0
Патрицио Масини 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Мендеш Педру 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 9 0
Сальви Алессандро 7 0
Кариссони Лоренцо 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Stefano Negro 2 0
Паван Никола 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Читтаделла
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Асколи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

6
17
Асколи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Читтаделла
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
25%
5
28%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
13%
6
33%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Забито

17
26
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
4
24%
6
23%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
18%
9
35%
76-90

Пропущено

24
19
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
13%
5
26%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
7
29%
29%
3
16%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1
Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2

Результаты матчей

Асколи
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Асколи
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
4
4
15
1.5
7
12
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 19 12 5 2 37 - 17 41
2.
Венеция
 19 10 5 4 31 - 20 35
3.
Комо
 19 10 5 4 25 - 21 35
4.
Кремонезе
 0:0 19 9 6 4 26 - 13 33
5.
Читтаделла
 19 9 6 4 25 - 20 33
6.
Катанзаро
 19 9 3 7 28 - 24 30
7.
Палермо
 0:0 19 8 6 5 29 - 21 30
8.
Модена
 19 7 7 5 19 - 22 28
9.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 20 25
10.
Сампдория
 18 7 3 8 23 - 24 24
11.
Реджана
 19 5 8 6 21 - 24 23
12.
Бари
 18 4 10 4 17 - 19 22
13.
Пиза
 19 5 7 7 18 - 21 22
14.
Козенца
 19 5 6 8 19 - 21 21
15.
Зюйдтироль
 19 5 5 9 26 - 28 20
16.
Лекко
 19 5 5 9 20 - 29 20
17.
Тернана
 19 4 6 9 23 - 27 18
18.
Асколи
 19 4 5 10 17 - 24 17
19.
Специя
 19 3 8 8 16 - 27 17
20.
ФералпиСало
 19 3 5 11 17 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 6 4 0 18 - 8 22
2.
Венеция
 10 6 2 2 20 - 14 20
3.
Читтаделла
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Комо
 9 5 3 1 14 - 11 18
5.
Катанзаро
 9 5 1 3 16 - 12 16
6.
Кремонезе
 0:0 10 4 3 3 13 - 7 15
7.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
8.
Палермо
 0:0 10 4 2 4 13 - 11 14
9.
Сампдория
 9 4 0 5 12 - 12 12
10.
Бари
 9 2 6 1 8 - 9 12
11.
Козенца
 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Брешия
 10 3 3 4 9 - 11 12
13.
Реджана
 10 2 6 2 10 - 11 12
14.
Асколи
 9 3 2 4 9 - 8 11
15.
Лекко
 9 3 1 5 12 - 16 10
16.
Пиза
 9 2 4 3 9 - 10 10
17.
Тернана
 10 2 4 4 9 - 9 10
18.
Зюйдтироль
 9 2 3 4 13 - 13 9
19.
Специя
 9 1 5 3 5 - 7 8
20.
ФералпиСало
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
Кремонезе
 0:0 9 5 3 1 13 - 6 18
3.
Комо
 10 5 2 3 11 - 10 17
4.
Палермо
 0:0 9 4 4 1 16 - 10 16
5.
Венеция
 9 4 3 2 11 - 6 15
6.
Катанзаро
 10 4 2 4 12 - 12 14
7.
Модена
 10 3 5 2 10 - 12 14
8.
Брешия
 9 3 4 2 11 - 9 13
9.
Читтаделла
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 11 12
12.
Реджана
 9 3 2 4 11 - 13 11
13.
Зюйдтироль
 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
15.
Лекко
 10 2 4 4 8 - 13 10
16.
Козенца
 9 2 3 4 4 - 9 9
17.
Специя
 10 2 3 5 11 - 20 9
18.
Тернана
 9 2 2 5 14 - 18 8
19.
ФералпиСало
 10 2 2 6 9 - 20 8
20.
Асколи
 10 1 3 6 8 - 16 6
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 11 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Парма Ман Деннис 8 (4)
Комо Кутроне Патрик 7 (2)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 9
Читтаделла Бранка Симоне 9
Бьянко Алессандро 9
Асколи Беллучи Джузеппе 1 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Педро Мендес получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Каррьеро Джузеппе пробил пенальти, но не смог забить!
    • 25'
      Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Stefano Negro получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Асколи 0:0 Читтаделла онлайн

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