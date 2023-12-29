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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 58725 Главный судья: Нарсису Андре
Бенфика
3:0
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
31' Гол
Кабрал Артур
37' Желтая карточка
Шикинью
61' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
62' Желтая карточка
Кекчю Оркун
80' Желтая карточка
Муса Петар
2:0
85' Гол
Силва Рафа
3:0
89' Гол
Муса Петар
90' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
90'+5

Ход матча

31'
Кабрал Артур
(Силва Рафа)
1:0
37'
 
Шикинью
61'
 
Отавио Эдмилсон
62'
Кекчю Оркун
 
65'
 
Сантос Натан
Фонсека Тео
65'
 
Родригеш Афонсу
Агиррегабириа Мартин
65'
 
Добре Алекс
Шикинью
70'
Муса Петар
Кекчю Оркун
 
70'
Гуэдеш Гонсалу
Говейя Тьягу
 
70'
Флорентину
Кабрал Артур
 
74'
Журасек Давид
Эурснес Фредрик
 
80'
Муса Петар
 
81'
 
Кастро Пабло
Са Гуштаву
85'
Силва Рафа
(Муса Петар)
2:0
88'
 
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
88'
Gustavo Marques
Араужу Томаш
 
89'
Муса Петар
(Силва Рафа)
3:0
90'
 
Ассунсао Густаво
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бенфика 96.6% (114)
X 2.5% (3)
Фамаликан 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
44
Араужу
Томаш
5
Родригес
Фелипе
II
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
47
Говейя
Тьягу
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
9
Кабрал
Артур
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
Бенфика
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Фамаликан

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.17
2.4

Среднее время на гол

41
37

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.33

Среднее время на гол

112
270

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 5 0.33
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.33
Муса Петар 4 0.27
Тенгстедт Каспер 3 0.2
Эурснес Фредрик 2 0.13
Мариу Жоау 2 (1) 0.13
Нерес Давид 1 0.07
Кекчю Оркун 1 0.07
Невеш Жоау 1 0.07
Бах Александр 1 0.07
Кабрал Артур 1 0.07
Силва Антониу 1 0.07
Родригес Фелипе II 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 4 (1) 0.27
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Моура Франсишку 1 0.07
Са Гуштаву 1 0.07
Шикинью 1 0.07
Де Хас Юстин 1 0.07
Аранда Оскар 1 0.07
Фонсека Тео 1 0.07
Родригеш Афонсу 1 0.07
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 0
Мариу Жоау 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Ассунсао Густаво 5 0
Шикинью 3 1
Кастро Пабло 3 1
Моура Франсишку 4 0
Топич Мирко 4 0
Кадис Хондер 2 1
Отавио Эдмилсон 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Сантос Натан 3 0
Аранда Оскар 2 0
Соуза Жоау Педру 0 1
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Бенфика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
6
Бенфика
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
6
46%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
21%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
3
11%
3
21%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
19%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
9
33%
3
21%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1
Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4

Результаты матчей

Бенфика
Фамаликан

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
3
12
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
3.
Порту
 1:0 Заявка 15 11 1 3 22 - 11 34
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
10.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 0:1 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 1:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 0:1 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 1:0 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 0:1 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 37'
      Шикинью получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Бенфика 96.6% (114)
    X 2.5% (3)
    Фамаликан 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Фамаликан

    Исход игры
    Бенфика
    96.6% (114)
    Ничья
    2.5% (3)
    Фамаликан
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (24)
    Нет
    78.57% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    55.1% (65)
    2:1 Бенфика
    13.6% (16)
    3:0 Бенфика
    11% (13)
    1:0 Бенфика
    6.8% (8)
    3:1 Бенфика
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:0 Бенфика
    1.7% (2)
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