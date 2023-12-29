Тур: 15. Стадион: Эштадиу да Луш. Зрители: 58725 Главный судья: Нарсису Андре
0'
1:0
31' ГолКабрал Артур
37' Желтая карточкаШикинью
61' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
62' Желтая карточкаКекчю Оркун
80' Желтая карточкаМуса Петар
2:0
85' ГолСилва Рафа
3:0
89' ГолМуса Петар
90' Желтая карточкаАссунсао Густаво
90'+5
Ход матча
31'
1:0
37'
61'
62'
65'
80'
85'
2:0
89'
3:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
47
Говейя
Тьягу
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
79 Феликс УгуПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
77 Соуза ЖерсонНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Бенфика
Фамаликан
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.17
2.4
Среднее время на гол
41
37
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.33
Среднее время на гол
112
270
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|5
|0.33
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.33
|Муса Петар
|4
|0.27
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.2
|Эурснес Фредрик
|2
|0.13
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.13
|Нерес Давид
|1
|0.07
|Кекчю Оркун
|1
|0.07
|Невеш Жоау
|1
|0.07
|Бах Александр
|1
|0.07
|Кабрал Артур
|1
|0.07
|Силва Антониу
|1
|0.07
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|4 (1)
|0.27
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.13
|Моура Франсишку
|1
|0.07
|Са Гуштаву
|1
|0.07
|Шикинью
|1
|0.07
|Де Хас Юстин
|1
|0.07
|Аранда Оскар
|1
|0.07
|Фонсека Тео
|1
|0.07
|Родригеш Афонсу
|1
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|5
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Юссуф Зейду
|4
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|0
|Шикинью
|3
|1
|Кастро Пабло
|3
|1
|Моура Франсишку
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Кадис Хондер
|2
|1
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|0
|1
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Бенфика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
6
Бенфика
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
6
46%
2
29%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
21%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
3
11%
3
21%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
19%
3
21%
31-45
3
11%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
9
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
17
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1
Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0
Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4
Результаты матчей
Бенфика
Фамаликан
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
96
312
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|3.
|1:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|22 - 11
|34
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|0:1 Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Фамаликан
Исход игры
Бенфика
96.6% (114)
Ничья
2.5% (3)
Фамаликан
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
55.1% (65)
2:1 Бенфика
13.6% (16)
3:0 Бенфика
11% (13)
1:0 Бенфика
6.8% (8)
3:1 Бенфика
5.1% (6)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:0 Бенфика
1.7% (2)
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