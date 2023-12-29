Тур: 15. Стадион: Драгау. Главный судья: Gustavo Correia
Ход матча
25'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
77
Коррея
Жоау
33
Круз
Сандру
70
Морим
Эдер
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Защитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Шавиш
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
2.8
2.56
Среднее время на гол
32
35
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.56
0.4
Среднее время на гол
162
225
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.36
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
50
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4
|0.27
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.13
|Консейсау Франсишку
|2
|0.13
|Маркано Иван
|2
|0.13
|Мартинес Антонио III
|2
|0.13
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.07
|Пепе Кеплер
|1
|0.07
|Венделл Боргес
|1
|0.07
|Зе Педро
|1
|0.07
|Хайме Иван
|1
|0.07
|Занузи Зайду
|1
|0.07
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|8 (2)
|0.53
|Алвес Даниэль
|2
|0.13
|Виктор Пауло
|1
|0.07
|Круз Сандру
|1
|0.07
|Коррея Жоау
|1
|0.07
|Ланга Бруну
|1
|0.07
|Соуза Бернардо
|1
|0.07
|Пинью Педро
|1
|0.07
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Консейсау Франсишку
|6
|0
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Варела Алан
|4
|0
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Кардозу Фабиу
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|6
|0
|Рибейру Рубен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Витория Стивен
|2
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Родригеш Бруну
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Шавиш
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
12
8
Порту
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Шавиш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
5
22
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
7
32%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
2
40%
3
14%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
6
38%
76-90
Пропущено
11
38
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 13
1
9%
9
24%
1-15
1
9%
8
21%
16-30
2
18%
5
13%
31-45
3
27%
4
11%
46-60
2
18%
4
11%
61-75
2
18%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1
Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2
Результаты матчей
Порту
Шавиш
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Порту
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
86
59
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|21 - 11
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 22
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:0 Шавиш
Исход игры
Порту
99.2% (118)
Ничья
0% (0)
Шавиш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
19.3% (22)
Нет
80.7% (92)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.1% (56)
3:0 Порту
24.4% (29)
3:1 Порту
9.2% (11)
2:1 Порту
8.4% (10)
1:0 Порту
3.4% (4)
4:0 Порту
2.5% (3)
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