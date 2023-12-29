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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Порту
0:0
Перерыв
Шавиш
0'
25' Желтая карточка
Рибейру Рубен
41' Желтая карточка
Мартинес Антонио

Ход матча

25'
 
Рибейру Рубен
41'
Мартинес Антонио
 
Прогнозы 119
Порту 99.2% (118)
X 0% (0)
Шавиш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Порту
Ничья
Шавиш
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
29
Мартинес
Антонио
III
9
Тареми
Мехди
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
33
Круз
Сандру
5
Ланга
Бруну
70
Морим
Эдер
21
Гимарайнш
Рикарду
28
Нвакали
Келечи
10
Санка
Леандру
23
Эрнандес
Эктор
II
20
Рибейру
Рубен
Порту
4-4-2
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Порту
Шавиш

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:4
КЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
К
0:0
К
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

2.8
2.56

Среднее время на гол

32
35

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.56
0.4

Среднее время на гол

162
225

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
50

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 0.27
Тареми Мехди 3 (1) 0.2
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Консейсау Франсишку 2 0.13
Маркано Иван 2 0.13
Мартинес Антонио III 2 0.13
Галено Вандерсон 1 (1) 0.07
Пепе Кеплер 1 0.07
Венделл Боргес 1 0.07
Зе Педро 1 0.07
Хайме Иван 1 0.07
Занузи Зайду 1 0.07
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 8 (2) 0.53
Алвес Даниэль 2 0.13
Виктор Пауло 1 0.07
Круз Сандру 1 0.07
Коррея Жоау 1 0.07
Ланга Бруну 1 0.07
Соуза Бернардо 1 0.07
Пинью Педро 1 0.07
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Консейсау Франсишку 6 0
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 4 0
Варела Алан 4 0
Пепе Кеплер 2 1
Кардозу Фабиу 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 6 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Витория Стивен 2 0
Коррея Жоау 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Родригеш Бруну 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Шавиш
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

12
8
Порту
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Шавиш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

5
22
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
7
32%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
2
40%
3
14%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
5
24%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
33%
6
38%
76-90

Пропущено

11
38
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 13
1
9%
9
24%
1-15
1
9%
8
21%
16-30
2
18%
5
13%
31-45
3
27%
4
11%
46-60
2
18%
4
11%
61-75
2
18%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1
Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2

Результаты матчей

Порту
Шавиш

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Порту
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
3.
Порту
 0:0 Заявка 15 10 2 3 21 - 11 32
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
10.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 0:0 Заявка 15 3 2 10 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 0:0 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Шавиш
 0:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 22 4
17.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Порту Карму Давид 1 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Мартинес Антонио III получает желтую карточку за нырок
  • 25'
    Рефери не любит споров - именно за это Рибейру Рубен сейчас получил желтую
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 119
Порту 99.2% (118)
X 0% (0)
Шавиш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Шавиш
1.40
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6.60
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16.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:0 Шавиш

Исход игры
Порту
99.2% (118)
Ничья
0% (0)
Шавиш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
19.3% (22)
Нет
80.7% (92)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.1% (56)
3:0 Порту
24.4% (29)
3:1 Порту
9.2% (11)
2:1 Порту
8.4% (10)
1:0 Порту
3.4% (4)
4:0 Порту
2.5% (3)
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