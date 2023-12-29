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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 41529 Главный судья: Gustavo Correia
Порту
1:0
Конец матча
Шавиш
0'
25' Желтая карточка
Рибейру Рубен
41' Желтая карточка
Мартинес Антонио
50' Желтая карточка
Родригеш Бруну
51' Желтая карточка
Варела Алан
1:0
58' Гол
Мариу Жоау
75' Желтая карточка
Коррея Жоау
85' Желтая карточка
Виктор Пауло
88' Желтая карточка
Круз Сандру
90' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
90'+9

Ход матча

25'
 
Рибейру Рубен
41'
Мартинес Антонио
 
50'
 
Родригеш Бруну
51'
Варела Алан
 
58'
Мариу Жоау
(Пепе VI)
1:0
62'
Галено Вандерсон
Тареми Мехди
 
62'
Эванилсон
Варела Алан
 
62'
Консейсау Франсишку
Мартинес Антонио
 
62'
 
Алвес Даниэль
Эрнандес Эктор
63'
 
Соуза Бернардо
Нвакали Келечи
70'
 
Виктор Пауло
Санка Леандру
70'
 
Теофилус Тибанг
Морим Эдер
75'
 
Коррея Жоау
79'
 
Карраса Моура
Коррея Жоау
80'
Мендеш Жоау
Венделл Боргес
 
85'
 
Виктор Пауло
87'
Груйич Марко
Мариу Жоау
 
88'
 
Круз Сандру
90'
Кардозу Фабиу
 
Прогнозы 119
Порту 99.2% (118)
X 0% (0)
Шавиш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
2
Кардозу
Фабиу
18
Венделл
Боргес
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
29
Мартинес
Антонио
III
9
Тареми
Мехди
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
77
Коррея
Жоау
4
Родригеш
Бруну
33
Круз
Сандру
5
Ланга
Бруну
70
Морим
Эдер
21
Гимарайнш
Рикарду
28
Нвакали
Келечи
10
Санка
Леандру
23
Эрнандес
Эктор
II
20
Рибейру
Рубен
Порту
4-4-2
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Порту
Шавиш

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
КЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:4
КЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
К
0:0
К
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

2.8
2.56

Среднее время на гол

32
35

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.56
0.4

Среднее время на гол

162
225

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.36
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
50

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 0.27
Тареми Мехди 3 (1) 0.2
Эуштакиу Стивен 2 0.13
Консейсау Франсишку 2 0.13
Маркано Иван 2 0.13
Мартинес Антонио III 2 0.13
Галено Вандерсон 1 (1) 0.07
Пепе Кеплер 1 0.07
Венделл Боргес 1 0.07
Зе Педро 1 0.07
Мариу Жоау III 1 0.07
Хайме Иван 1 0.07
Занузи Зайду 1 0.07
Пепе VI 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 8 (2) 0.53
Алвес Даниэль 2 0.13
Виктор Пауло 1 0.07
Круз Сандру 1 0.07
Коррея Жоау 1 0.07
Ланга Бруну 1 0.07
Соуза Бернардо 1 0.07
Пинью Педро 1 0.07
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Консейсау Франсишку 6 0
Венделл Боргес 4 1
Варела Алан 5 0
Кардозу Фабиу 3 1
Нико Гонсалес 4 0
Пепе Кеплер 2 1
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Консейсау Сержиу 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Эванилсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Коррея Жоау 3 0
Родригеш Бруну 3 0
Витория Стивен 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Круз Сандру 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

12
8
Порту
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Шавиш
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Пропущено

5
23
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
7
30%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
40%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
2
40%
3
13%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
6
38%
76-90

Пропущено

11
39
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
1
9%
9
23%
1-15
1
9%
8
21%
16-30
2
18%
5
13%
31-45
3
27%
5
13%
46-60
2
18%
4
10%
61-75
2
18%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1
Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2

Результаты матчей

Порту
Шавиш

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Порту
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
3
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
Спортинг Л
 Заявка 14 11 1 2 30 - 15 34
3.
Порту
 Заявка 15 11 1 3 22 - 11 34
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
6.
Морейренсе
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 15 4 6 5 13 - 18 18
9.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
10.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
11.
Арока
 Заявка 15 4 4 7 22 - 20 16
12.
Эштрела
 Заявка 15 4 4 7 16 - 22 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Визела
 Заявка 15 2 6 7 14 - 22 12
17.
Риу Аве
 Заявка 15 2 6 7 16 - 24 12
18.
Шавиш
 Заявка 15 3 1 11 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 19 - 6 24
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Порту
 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 8 6 0 2 12 - 6 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Арока
 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Фамаликан
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
14.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
17.
Шавиш
 Заявка 8 1 0 7 4 - 23 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (5)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Арока Мухика Рафаэль 8
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 6
Шавиш Виктор Пауло 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Пепе VI сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Мариу Жоау III забивает с левой ноги!
    • 51'
      Варела Алан получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Родригеш Бруну получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Мартинес Антонио III получает желтую карточку за нырок
    • 25'
      Рефери не любит споров - именно за это Рибейру Рубен сейчас получил желтую
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Порту 99.2% (118)
    X 0% (0)
    Шавиш 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Порту 1:0 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:0 Шавиш

    Исход игры
    Порту
    99.2% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Шавиш
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    19.3% (22)
    Нет
    80.7% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    47.1% (56)
    3:0 Порту
    24.4% (29)
    3:1 Порту
    9.2% (11)
    2:1 Порту
    8.4% (10)
    1:0 Порту
    3.4% (4)
    4:0 Порту
    2.5% (3)
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