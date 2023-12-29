Тур: 15. Стадион: Драгау. Зрители: 41529 Главный судья: Gustavo Correia
0'
25' Желтая карточкаРибейру Рубен
41' Желтая карточкаМартинес Антонио
50' Желтая карточкаРодригеш Бруну
51' Желтая карточкаВарела Алан
1:0
58' ГолМариу Жоау
75' Желтая карточкаКоррея Жоау
85' Желтая карточкаВиктор Пауло
88' Желтая карточкаКруз Сандру
90' Желтая карточкаКардозу Фабиу
90'+9
Ход матча
25'
41'
50'
51'
58'
1:0
62'
75'
85'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
77
Коррея
Жоау
33
Круз
Сандру
70
Морим
Эдер
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Защитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Шавиш
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
2.8
2.56
Среднее время на гол
32
35
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.56
0.4
Среднее время на гол
162
225
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.36
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
50
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4
|0.27
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.2
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.13
|Консейсау Франсишку
|2
|0.13
|Маркано Иван
|2
|0.13
|Мартинес Антонио III
|2
|0.13
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.07
|Пепе Кеплер
|1
|0.07
|Венделл Боргес
|1
|0.07
|Зе Педро
|1
|0.07
|Мариу Жоау III
|1
|0.07
|Хайме Иван
|1
|0.07
|Занузи Зайду
|1
|0.07
|Пепе VI
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|8 (2)
|0.53
|Алвес Даниэль
|2
|0.13
|Виктор Пауло
|1
|0.07
|Круз Сандру
|1
|0.07
|Коррея Жоау
|1
|0.07
|Ланга Бруну
|1
|0.07
|Соуза Бернардо
|1
|0.07
|Пинью Педро
|1
|0.07
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Консейсау Франсишку
|6
|0
|Венделл Боргес
|4
|1
|Варела Алан
|5
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|1
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Пепе Кеплер
|2
|1
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|7
|0
|Рибейру Рубен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Коррея Жоау
|3
|0
|Родригеш Бруну
|3
|0
|Витория Стивен
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Круз Сандру
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Порту
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Шавиш
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
12
8
Порту
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Шавиш
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
13
10
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Пропущено
5
23
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
7
30%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
40%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
2
40%
3
13%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
4
33%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
6
38%
76-90
Пропущено
11
39
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 14
1
9%
9
23%
1-15
1
9%
8
21%
16-30
2
18%
5
13%
31-45
3
27%
5
13%
46-60
2
18%
4
10%
61-75
2
18%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1
Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1
Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 АВС - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2
Результаты матчей
Порту
Шавиш
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Порту
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
87
510
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|30 - 15
|34
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|22 - 11
|34
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 20
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 22
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 6
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 23
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (5)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|8
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 6
|Шавиш
|Виктор Пауло
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Шавиш
Исход игры
Порту
99.2% (118)
Ничья
0% (0)
Шавиш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
19.3% (22)
Нет
80.7% (92)
Популярный счёт
2:0 Порту
47.1% (56)
3:0 Порту
24.4% (29)
3:1 Порту
9.2% (11)
2:1 Порту
8.4% (10)
1:0 Порту
3.4% (4)
4:0 Порту
2.5% (3)
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