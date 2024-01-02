Тур: 17.
3:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаБезус Роман
1:0
26' ГолКусулос Янис
32' Желтая карточкаSilva
2:0
39' ГолЛойзу Лойзос
3:0
47' ГолЛойзу Лойзос
58' Желтая карточкаMichalis Kolias
3:1
89' ГолМедоевич Слободан
90' Желтая карточкаБашту Угу
90' Желтая карточкаСрнич Славолюб
90'+7
Ход матча
21'
26'
1:0
32'
39'
2:0
47'
3:0
58'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Победа «Омонии»
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 8 побед
45 матчей
51.1%
20%
28.9%
23 победы 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
40%
35.6%
24.4%
18 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.6%
46.7%
17.7%
16 побед 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.32
0.65
Среднее время на гол
68
138
Всего голов
68
43
Голов в среднем за матч
1.51
0.96
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
59
94
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.47
|Какулис Андроникос
|7 (1)
|0.41
|Лойзу Лойзос
|4
|0.24
|Кусулос Янис
|3
|0.18
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.12
|Saidou Alioum
|2
|0.12
|Безус Роман
|2 (1)
|0.12
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.12
|Симич Велько
|1
|0.06
|Панайоту Николас
|1
|0.06
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|3
|0.18
|Папафотис Вассилис
|2
|0.12
|Морсай Йонатан
|2
|0.12
|Silva
|2
|0.12
|Андреу Эвангелос
|2
|0.12
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.12
|Медоевич Слободан
|1
|0.06
|Филипович Петар
|1
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.06
|Мендоса Хавьер
|1
|0.06
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|5
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|6
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Папафотис Вассилис
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
3
Омония Никосия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕЛ Лимасол
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
12
9
Омония Никосия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
АЕЛ Лимасол
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
10%
1
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
38%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
5
33%
76-90
Забито
32
19
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
6
32%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
6
19%
4
21%
76-90
Пропущено
21
31
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
10%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
6
29%
6
19%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
7
33%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1
Результаты матчей
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
81
44
45
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
53
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
134
512
611
215
215
215
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7