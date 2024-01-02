  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 17.
Омония Никосия
3:1
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
21' Желтая карточка
Безус Роман
1:0
26' Гол
Кусулос Янис
32' Желтая карточка
Silva
2:0
39' Гол
Лойзу Лойзос
3:0
47' Гол
Лойзу Лойзос
58' Желтая карточка
Michalis Kolias
3:1
89' Гол
Медоевич Слободан
90' Желтая карточка
Башту Угу
90' Желтая карточка
Срнич Славолюб
90'+7
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 8 побед

45 матчей

51.1%
20%
28.9%
23 победы 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

40%
35.6%
24.4%
18 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.6%
46.7%
17.7%
16 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

ПД
0:0
К
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
3:2
К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.32
0.65

Среднее время на гол

68
138

Всего голов

68
43

Голов в среднем за матч

1.51
0.96

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

59
94

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.47
Какулис Андроникос 7 (1) 0.41
Лойзу Лойзос 4 0.24
Кусулос Янис 3 0.18
Сиприано Маркос Робсон 2 0.12
Saidou Alioum 2 0.12
Безус Роман 2 (1) 0.12
Ансарифард Карим 2 (1) 0.12
Симич Велько 1 0.06
Панайоту Николас 1 0.06
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 3 0.18
Папафотис Вассилис 2 0.12
Морсай Йонатан 2 0.12
Silva 2 0.12
Андреу Эвангелос 2 0.12
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.12
Медоевич Слободан 1 0.06
Филипович Петар 1 0.06
Срнич Драголюб 1 0.06
Мендоса Хавьер 1 0.06
Yiannis Gerolemou 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 5 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Кулибали Сену 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Франссон Александер 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 6 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Папафотис Вассилис 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Michalis Kolias 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
3
Омония Никосия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АЕЛ Лимасол
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

12
9
Омония Никосия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
АЕЛ Лимасол
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
10%
1
13%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
3
38%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
5
33%
76-90

Забито

32
19
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
6
32%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
6
19%
4
21%
76-90

Пропущено

21
31
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
10%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
6
29%
6
19%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
7
33%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
8
1
1.5
4
4
4
5
2.5
1
7
2
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
3
1.5
1
8
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
13
4
1.5
5
12
6
11
2.5
2
15
2
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Анортосис
 17 11 4 2 29 - 12 37
3.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
4.
Пафос
 16 10 2 4 31 - 11 32
5.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 17 7 5 5 27 - 19 26
8.
Неа Саламина
 16 6 4 6 22 - 23 22
9.
АЕЛ Лимасол
 17 6 1 10 20 - 30 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 12 - 14 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
4.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Анортосис Кастель Серхио 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Лойзу Лойзос бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Лойзу Лойзос бьет в цель!
    • 32'
      Djalma получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Кусулос Янис бьет в цель!
    • 21'
      Безус Роман получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Омония Никосия 3:1 АЕЛ Лимасол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный