Тур: 17.
0'
27' Желтая карточкаСарфо Кингсли
1:0
32' ГолКоль Исраэль
33' Желтая карточкаШполярич Данило
2:0
36' ГолЭкполо Годсвилл
38' Желтая карточкаКрменчик Михал
39' Желтая карточкаКвилитая Георгий
2:1
47' ГолМаркиньос XXIII
57' Желтая карточкаСациас Яннис
65' Желтая карточкаКоль Исраэль
66' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
72' Желтая карточкаКостадинов Георги
2:2
90' ГолКвилитая Георгий
90'+11
Ход матча
27'
32'
1:0
33'
36'
2:0
38'
39'
47'
2:1
57'
65'
66'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Аполлон
АПОЭЛ
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.5%
59.3%
22 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
37 матчей
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 25 побед
64 матча
35.9%
23.4%
40.7%
23 победы 15 ничьих 26 побед
Первый тайм
34.4%
43.8%
21.8%
22 победы 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.4%
37.5%
39.1%
15 побед 24 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.3
1.15
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
1.65
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
95
74
Голов в среднем за матч
1.48
1.16
Тотал матчей
2.5
62
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 77%
Меньше 23%
15
33
Больше 52%
Меньше 48%
31
15
Больше 23%
Меньше 77%
49
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|6
|0.35
|Вальбуэна Матьё
|4 (1)
|0.24
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.18
|Абдураими Бешарт
|2
|0.12
|Крменчик Михал
|2
|0.12
|Юрчевич Марио
|2
|0.12
|Экполо Годсвилл
|2
|0.12
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.06
|Сагаль Анхело
|1
|0.06
|Коль Исраэль
|1
|0.06
|Giorgios Malekkides
|1
|0.06
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (1)
|0.41
|Шебаке Иссам
|4
|0.24
|Квилитая Георгий
|4 (1)
|0.24
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0.18
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.18
|Джевфе
|2
|0.12
|Донис Анастасиос
|2
|0.12
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.12
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Петрович Радосав
|1
|0.06
|Эфрем Георгиос
|1
|0.06
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|5
|0
|Коль Исраэль
|4
|0
|Кириаку Хараламбос
|2
|1
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Перец Элиэль
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|7
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Костадинов Георги
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Сациас Яннис
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Аполлон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АПОЭЛ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
16
20
Аполлон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
АПОЭЛ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
4
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
7
35%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
26
32
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
6
23%
6
19%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
27%
9
28%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
7
35%
6
55%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3
Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0
Результаты матчей
Аполлон
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
44
18
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
45
35
18
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
161
710
89
413
512
314
215
116
215
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7