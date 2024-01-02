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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 17.
Аполлон
2:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
27' Желтая карточка
Сарфо Кингсли
1:0
32' Гол
Коль Исраэль
33' Желтая карточка
Шполярич Данило
2:0
36' Гол
Экполо Годсвилл
38' Желтая карточка
Крменчик Михал
39' Желтая карточка
Квилитая Георгий
2:1
47' Гол
Маркиньос XXIII
57' Желтая карточка
Сациас Яннис
65' Желтая карточка
Коль Исраэль
66' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
72' Желтая карточка
Костадинов Георги
2:2
90' Гол
Квилитая Георгий
90'+11
Аполлон
АПОЭЛ

История личных встреч

Аполлон
АПОЭЛ

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.5%
59.3%
22 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

37 матчей

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 25 побед

64 матча

35.9%
23.4%
40.7%
23 победы 15 ничьих 26 побед

Первый тайм

34.4%
43.8%
21.8%
22 победы 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.4%
37.5%
39.1%
15 побед 24 ничьи 25 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

1.65
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

95
74

Голов в среднем за матч

1.48
1.16

Тотал матчей

2.5
62
Больше 97%
Меньше 3%
2
49
Больше 77%
Меньше 23%
15
33
Больше 52%
Меньше 48%
31
15
Больше 23%
Меньше 77%
49
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
62

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 6 0.35
Вальбуэна Матьё 4 (1) 0.24
Перец Элиэль 3 (1) 0.18
Абдураими Бешарт 2 0.12
Крменчик Михал 2 0.12
Юрчевич Марио 2 0.12
Экполо Годсвилл 2 0.12
Костаче Ионуц 1 0.06
Дариква Тендайи 1 0.06
Сагаль Анхело 1 0.06
Коль Исраэль 1 0.06
Giorgios Malekkides 1 0.06
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (1) 0.41
Шебаке Иссам 4 0.24
Квилитая Георгий 4 (1) 0.24
Вильяфаньес Лукас 3 0.18
Ндонгаля Дьемерси 3 0.18
Джевфе 2 0.12
Донис Анастасиос 2 0.12
Гавриэл Ставрос 2 0.12
Креспо Хосе 1 0.06
Петрович Радосав 1 0.06
Эфрем Георгиос 1 0.06
Эдуарду Уилсон 1 0.06
Далсью 1 0.06

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 5 0
Коль Исраэль 4 0
Кириаку Хараламбос 2 1
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Крменчик Михал 2 0
Перец Элиэль 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 7 0
Маркиньос XXIII 6 0
Костадинов Георги 5 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Сациас Яннис 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Квилитая Георгий 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Томане Антониу 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
АПОЭЛ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Аполлон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АПОЭЛ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

16
20
Аполлон
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
АПОЭЛ
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
4
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
7
35%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
30%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

26
32
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
6
23%
6
19%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
27%
9
28%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
7
35%
6
55%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
5
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3
Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0
Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0

Результаты матчей

Аполлон
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5
4
4
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5
3
5
2.5
1
8
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
8
9
4
13
2.5
5
12
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Анортосис
 17 11 4 2 29 - 12 37
3.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
4.
Пафос
 16 10 2 4 31 - 11 32
5.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 17 7 5 5 27 - 19 26
8.
Неа Саламина
 16 6 4 6 22 - 23 22
9.
АЕЛ Лимасол
 17 6 1 10 20 - 30 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 12 - 14 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
4.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Анортосис Кастель Серхио 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Весь список
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