Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолГассама Секу
18' Желтая карточкаНеофуту Андреас III
25' Желтая карточкаФор Наварон
40' Желтая карточкаСук Йоэй
53' Желтая карточкаРосси Карим
59' Желтая карточкаДумбия Абубакар
77' Желтая карточкаКовачевич Боян
90'+6
Ход матча
14'
1:0
25'
40'
53'
59'
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
Анортосис
Кармиотисса
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.4
2.33
Среднее время на гол
64
38
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
1.09
1.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
49
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|7
|0.41
|Гассама Секу
|5
|0.29
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.29
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.24
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.24
|Коррейя Андерсон
|1
|0.06
|Тиун Уссейну
|1
|0.06
|Феррер Сальвадор
|1
|0.06
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.06
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|6
|0.35
|Росси Карим
|3
|0.18
|Думбия Абубакар
|3 (1)
|0.18
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.12
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.12
|Лукили Карим
|1
|0.06
|Кукалаш Ставрош
|1
|0.06
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|6
|0
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|1
|Каргас Яннис
|4
|0
|Элдер Феррейра
|4
|0
|Арболеда Иван
|2
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|6
|1
|Кукалаш Ставрош
|7
|0
|Малоне Дион
|4
|1
|Сук Йоэй
|5
|0
|Думбия Абубакар
|5
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Росси Карим
|3
|0
|Неофуту Андреас III
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
4
Анортосис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Кармиотисса
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
15
10
Анортосис
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Кармиотисса
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
7%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
40%
8
53%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
8
28%
9
47%
76-90
Пропущено
12
36
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
3
25%
4
11%
1-15
1
8%
8
22%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
2
17%
8
22%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
4
33%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0
Результаты матчей
Анортосис
Кармиотисса
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
44
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
36
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
107
512
413
314
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Анортосис
|Кастель Серхио
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|7