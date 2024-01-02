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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 17.
Анортосис
1:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
1:0
14' Гол
Гассама Секу
18' Желтая карточка
Неофуту Андреас III
25' Желтая карточка
Фор Наварон
40' Желтая карточка
Сук Йоэй
53' Желтая карточка
Росси Карим
59' Желтая карточка
Думбия Абубакар
77' Желтая карточка
Ковачевич Боян
90'+6
Анортосис
Кармиотисса

История личных встреч

Анортосис
Кармиотисса

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
К
5:1
К
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.4
2.33

Среднее время на гол

64
38

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1.09
1.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
49

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 7 0.41
Гассама Секу 5 0.29
Герреро Мигель 5 (2) 0.29
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.24
Элдер Феррейра 4 (1) 0.24
Коррейя Андерсон 1 0.06
Тиун Уссейну 1 0.06
Феррер Сальвадор 1 0.06
Dimitrianos Tzouliou 1 0.06
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 6 0.35
Росси Карим 3 0.18
Думбия Абубакар 3 (1) 0.18
Сук Йоэй 2 (1) 0.12
Фор Наварон 2 (1) 0.12
Лукили Карим 1 0.06
Кукалаш Ставрош 1 0.06

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 6 0
Чико Хосе Мануэль Морено 3 1
Каргас Яннис 4 0
Элдер Феррейра 4 0
Арболеда Иван 2 1
Уорис Маджид 2 0
Тиун Уссейну 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Коррейя Андерсон 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Nabil Marmouk 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 6 1
Кукалаш Ставрош 7 0
Малоне Дион 4 1
Сук Йоэй 5 0
Думбия Абубакар 5 0
Пантели Стилианос 4 0
Лукили Карим 4 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Росси Карим 3 0
Неофуту Андреас III 3 0
Фор Наварон 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0

Результаты матчей

Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Кармиотисса
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
4
Анортосис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Кармиотисса
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

15
10
Анортосис
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Кармиотисса
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
7%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
6
29%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
40%
8
53%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
3
10%
5
26%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
8
28%
9
47%
76-90

Пропущено

12
36
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 16
3
25%
4
11%
1-15
1
8%
8
22%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
2
17%
8
22%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
4
33%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1
Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0

Результаты матчей

Анортосис
Кармиотисса

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
5
3
1.5
1
8
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
5
12
4
13
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Анортосис
 17 11 4 2 29 - 12 37
3.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
4.
Пафос
 16 10 2 4 31 - 11 32
5.
Арис Лимасол
 16 10 2 4 28 - 16 32
6.
АЕК Ларнака
 16 8 5 3 28 - 18 29
7.
Аполлон
 17 7 5 5 27 - 19 26
8.
Неа Саламина
 16 6 4 6 22 - 23 22
9.
АЕЛ Лимасол
 17 6 1 10 20 - 30 19
10.
Этникос Ахна
 16 3 4 9 20 - 37 13
11.
Отеллос
 16 3 3 10 15 - 26 12
12.
Закакиу
 16 2 5 9 21 - 40 11
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 16 1 1 14 8 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
5.
Пафос
 8 5 1 2 14 - 4 16
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 8 4 1 3 12 - 14 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 8 2 0 6 7 - 14 6
13.
Закакиу
 8 1 2 5 8 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
4.
Аполлон
 8 4 3 1 17 - 9 15
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 8 4 1 3 17 - 12 13
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Неа Саламина
 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 8 0 0 8 2 - 23 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Анортосис Кастель Серхио 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Сук Йоэй получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Фор Наварон получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Неофуту Андреас III получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Гассама Секу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 1:0 Кармиотисса онлайн

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