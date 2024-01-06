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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 18.
АПОЭЛ
1:0
Конец матча
Анортосис
0'
58' Желтая карточка
Техера Серхио
65' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
71' Желтая карточка
Квилитая Георгий
82' Вторая желтая карточка
Техера Серхио
1:0
89' Гол
Томане Антониу
90' Желтая карточка
Корреа Павлос
90'+21
АПОЭЛ
Анортосис

История личных встреч

АПОЭЛ
Анортосис

37 матчей

75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

32.4%
54.1%
13.5%
12 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.2%
37.8%
23 победы 14 ничьих 0 побед

29 матчей

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

65.5%
34.5%
0 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

62.1%
37.9%
0 побед 18 ничьих 11 побед

66 матчей

42.4%
30.3%
27.3%
28 побед 20 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
12 побед 39 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.8%
48.5%
16.7%
23 победы 32 ничьи 11 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.25
1.09

Среднее время на гол

72
82

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.06
0.72

Среднее время на гол

85
125

Всего голов

76
60

Голов в среднем за матч

1.15
0.91

Тотал матчей

2.5
57
Больше 86%
Меньше 14%
9
42
Больше 64%
Меньше 36%
24
21
Больше 32%
Меньше 68%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
4
Больше 6%
Меньше 94%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

78
99

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (1) 0.39
Шебаке Иссам 4 0.22
Квилитая Георгий 4 (1) 0.22
Вильяфаньес Лукас 3 0.17
Ндонгаля Дьемерси 3 0.17
Джевфе 2 0.11
Донис Анастасиос 2 0.11
Гавриэл Ставрос 2 0.11
Креспо Хосе 1 0.06
Петрович Радосав 1 0.06
Эфрем Георгиос 1 0.06
Эдуарду Уилсон 1 0.06
Томане Антониу 1 0.06
Далсью 1 0.06
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 7 0.39
Гассама Секу 5 0.28
Герреро Мигель 5 (2) 0.28
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.22
Элдер Феррейра 4 (1) 0.22
Коррейя Андерсон 1 0.06
Тиун Уссейну 1 0.06
Феррер Сальвадор 1 0.06
Dimitrianos Tzouliou 1 0.06

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 7 0
Маркиньос XXIII 6 0
Костадинов Георги 5 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Сациас Яннис 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Томане Антониу 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 7 1
Чико Хосе Мануэль Морено 3 1
Каргас Яннис 4 0
Элдер Феррейра 4 0
Арболеда Иван 2 1
Корреа Павлос 1 1
Уорис Маджид 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Тиун Уссейну 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Nabil Marmouk 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Анортосис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Анортосис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
12
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
6
40%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
5
42%
3
21%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

33
29
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
0
0%
3
10%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
10
30%
8
28%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
6
55%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2
Анортосис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1
Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4

Результаты матчей

АПОЭЛ
Анортосис

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
4
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
10
8
5
13
2.5
4
14
2
16
3.5
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 34 - 10 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
Пафос
 17 11 2 4 32 - 11 35
4.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
5.
Арис Лимасол
 17 10 2 5 28 - 17 32
6.
АЕК Ларнака
 17 8 6 3 28 - 18 30
7.
Аполлон
 3:1 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
9.
АЕЛ Лимасол
 1:3 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Отеллос
 17 3 4 10 15 - 26 13
11.
Этникос Ахна
 17 3 4 10 22 - 40 13
12.
Закакиу
 17 2 6 9 22 - 41 12
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 17 1 2 14 9 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
5.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 1:3 9 4 1 4 13 - 17 13
9.
Аполлон
 3:1 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 3:1 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 1:3 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Техера Серхио 1 7
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
Весь список
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    • 47'
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