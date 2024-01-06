Тур: 18.
0'
58' Желтая карточкаТехера Серхио
65' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
71' Желтая карточкаКвилитая Георгий
82' Вторая желтая карточкаТехера Серхио
1:0
89' ГолТомане Антониу
90' Желтая карточкаКорреа Павлос
90'+21
Ход матча
58'
65'
71'
81'
82'
89'
1:0
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
37 матчей
75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
32.4%
54.1%
13.5%
12 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.2%
37.8%
23 победы 14 ничьих 0 побед
29 матчей
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
65.5%
34.5%
0 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
62.1%
37.9%
0 побед 18 ничьих 11 побед
66 матчей
42.4%
30.3%
27.3%
28 побед 20 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
12 побед 39 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.8%
48.5%
16.7%
23 победы 32 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.25
1.09
Среднее время на гол
72
82
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.06
0.72
Среднее время на гол
85
125
Всего голов
76
60
Голов в среднем за матч
1.15
0.91
Тотал матчей
2.5
57
Больше 86%
Меньше 14%
9
42
Больше 64%
Меньше 36%
24
21
Больше 32%
Меньше 68%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
4
Больше 6%
Меньше 94%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
78
99
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (1)
|0.39
|Шебаке Иссам
|4
|0.22
|Квилитая Георгий
|4 (1)
|0.22
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0.17
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.17
|Джевфе
|2
|0.11
|Донис Анастасиос
|2
|0.11
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.11
|Креспо Хосе
|1
|0.06
|Петрович Радосав
|1
|0.06
|Эфрем Георгиос
|1
|0.06
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.06
|Томане Антониу
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|7
|0.39
|Гассама Секу
|5
|0.28
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.28
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.22
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.22
|Коррейя Андерсон
|1
|0.06
|Тиун Уссейну
|1
|0.06
|Феррер Сальвадор
|1
|0.06
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.06
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|7
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Костадинов Георги
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Сациас Яннис
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|7
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|1
|Каргас Яннис
|4
|0
|Элдер Феррейра
|4
|0
|Арболеда Иван
|2
|1
|Корреа Павлос
|1
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Анортосис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Анортосис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
12
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Анортосис
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
6
40%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
5
42%
3
21%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
33
29
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
0
0%
3
10%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
5
17%
61-75
10
30%
8
28%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
6
55%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2
Анортосис
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1
Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4
Результаты матчей
АПОЭЛ
Анортосис
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
45
18
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
810
108
513
414
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|34 - 10
|42
|2.
|18
|11
|4
|3
|29 - 13
|37
|3.
|17
|11
|2
|4
|32 - 11
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|34 - 19
|35
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 17
|32
|6.
|17
|8
|6
|3
|28 - 18
|30
|7.
|3:1
|18
|8
|5
|5
|30 - 20
|29
|8.
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|9.
|1:3
|18
|6
|1
|11
|21 - 33
|19
|10.
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|11.
|17
|3
|4
|10
|22 - 40
|13
|12.
|17
|2
|6
|9
|22 - 41
|12
|13.
|17
|2
|4
|11
|19 - 36
|10
|14.
|17
|1
|2
|14
|9 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|22 - 9
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|8.
|1:3
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|9.
|3:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|11.
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|12.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|9 - 25
|6
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|3:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|17 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|8
|1
|3
|4
|13 - 16
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|11.
|1:3
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|12.
|8
|0
|2
|6
|10 - 26
|2
|13.
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|14.
|9
|0
|1
|8
|3 - 24
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6