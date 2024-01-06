Тур: 18.
1:3
Второй тайм: 75'
0'
0:1
11' ГолGiorgios Malekkides
1:1
44' ГолФрандзис Христофорос
1:2
45' ГолМаркеш Педру
45' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
1:3
48' ГолВальбуэна Матьё
67' Желтая карточкаМендоса Хавьер
70' Желтая карточкаFabrice Nkwoh
Ход матча
11'
44'
45'
1:2
48'
1:3
67'
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Аполлон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед
43 матча
27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
20.9%
32.6%
46.5%
9 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.82
0.95
Среднее время на гол
110
94
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.32
Среднее время на гол
67
68
Всего голов
46
49
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
84
78
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|3
|0.17
|Папафотис Вассилис
|2
|0.11
|Морсай Йонатан
|2
|0.11
|Silva
|2
|0.11
|Андреу Эвангелос
|2
|0.11
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.11
|Медоевич Слободан
|1
|0.06
|Филипович Петар
|1
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.06
|Мендоса Хавьер
|1
|0.06
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
|Франдзис Христофорос
|1
|0.06
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|7
|0.39
|Вальбуэна Матьё
|5 (1)
|0.28
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.17
|Абдураими Бешарт
|2
|0.11
|Крменчик Михал
|2
|0.11
|Юрчевич Марио
|2
|0.11
|Giorgios Malekkides
|2
|0.11
|Экполо Годсвилл
|2
|0.11
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.06
|Сагаль Анхело
|1
|0.06
|Коль Исраэль
|1
|0.06
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|6
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Папафотис Вассилис
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Перец Элиэль
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
4
АЕЛ Лимасол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Аполлон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
5
10
АЕЛ Лимасол
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Аполлон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
9%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
2
11%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
32%
6
23%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
4
21%
7
27%
76-90
Пропущено
31
20
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
7
35%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
8
26%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6
Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Аполлон
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
36
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
44
18
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
512
710
215
413
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|34 - 10
|42
|2.
|18
|11
|4
|3
|29 - 13
|37
|3.
|17
|11
|2
|4
|32 - 11
|35
|4.
|17
|10
|5
|2
|34 - 19
|35
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 17
|32
|6.
|17
|8
|6
|3
|28 - 18
|30
|7.
|3:1
|18
|8
|5
|5
|30 - 20
|29
|8.
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|9.
|1:3
|18
|6
|1
|11
|21 - 33
|19
|10.
|17
|3
|4
|10
|15 - 26
|13
|11.
|17
|3
|4
|10
|22 - 40
|13
|12.
|17
|2
|6
|9
|22 - 41
|12
|13.
|17
|2
|4
|11
|19 - 36
|10
|14.
|17
|1
|2
|14
|9 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|22 - 9
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|11 - 4
|19
|4.
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|8.
|1:3
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|9.
|3:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|11.
|8
|2
|3
|3
|15 - 15
|9
|12.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|9 - 25
|6
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|3:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|17 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|8
|1
|3
|4
|13 - 16
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|11.
|1:3
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|12.
|8
|0
|2
|6
|10 - 26
|2
|13.
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|14.
|9
|0
|1
|8
|3 - 24
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6