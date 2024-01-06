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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 18.
АЕЛ Лимасол
1:3
Второй тайм: 75'
Аполлон
0'
0:1
11' Гол
Giorgios Malekkides
1:1
44' Гол
Франдзис Христофорос
1:2
45' Гол
Маркеш Педру
45' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
1:3
48' Гол
Вальбуэна Матьё
67' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
70' Желтая карточка
Fabrice Nkwoh
АЕЛ Лимасол
Аполлон

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Аполлон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

28 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед

43 матча

27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

20.9%
32.6%
46.5%
9 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:2
К
0:0
К
2:0
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТМС
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:2
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
0:1
К
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
КК
1:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.82
0.95

Среднее время на гол

110
94

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.32

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

46
49

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

84
78

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 3 0.17
Папафотис Вассилис 2 0.11
Морсай Йонатан 2 0.11
Silva 2 0.11
Андреу Эвангелос 2 0.11
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.11
Медоевич Слободан 1 0.06
Филипович Петар 1 0.06
Срнич Драголюб 1 0.06
Мендоса Хавьер 1 0.06
Yiannis Gerolemou 1 0.06
Fabrice Nkwoh 1 0.06
Франдзис Христофорос 1 0.06
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 7 0.39
Вальбуэна Матьё 5 (1) 0.28
Перец Элиэль 3 (1) 0.17
Абдураими Бешарт 2 0.11
Крменчик Михал 2 0.11
Юрчевич Марио 2 0.11
Giorgios Malekkides 2 0.11
Экполо Годсвилл 2 0.11
Костаче Ионуц 1 0.06
Дариква Тендайи 1 0.06
Сагаль Анхело 1 0.06
Коль Исраэль 1 0.06

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 6 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Папафотис Вассилис 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Срнич Славолюб 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Michalis Kolias 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Коль Исраэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Крменчик Михал 2 0
Перец Элиэль 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4
АЕЛ Лимасол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Аполлон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

5
10
АЕЛ Лимасол
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Аполлон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
9%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
2
11%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
32%
6
23%
31-45
4
21%
2
8%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
4
21%
7
27%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
7
35%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
8
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6
Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Аполлон

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
7
10
2
15
2.5
4
13
2
15
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 18 13 3 2 34 - 10 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
Пафос
 17 11 2 4 32 - 11 35
4.
Омония Никосия
 17 10 5 2 34 - 19 35
5.
Арис Лимасол
 17 10 2 5 28 - 17 32
6.
АЕК Ларнака
 17 8 6 3 28 - 18 30
7.
Аполлон
 3:1 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 17 7 4 6 25 - 25 25
9.
АЕЛ Лимасол
 1:3 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Отеллос
 17 3 4 10 15 - 26 13
11.
Этникос Ахна
 17 3 4 10 22 - 40 13
12.
Закакиу
 17 2 6 9 22 - 41 12
13.
Кармиотисса
 17 2 4 11 19 - 36 10
14.
Докса Катокопия
 17 1 2 14 9 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
3.
Арис Лимасол
 8 6 1 1 11 - 4 19
4.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
5.
АЕК Ларнака
 8 5 2 1 21 - 13 17
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 8 4 1 3 11 - 9 13
8.
АЕЛ Лимасол
 1:3 9 4 1 4 13 - 17 13
9.
Аполлон
 3:1 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 12 - 14 11
11.
Кармиотисса
 8 2 3 3 15 - 15 9
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
14.
Докса Катокопия
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 3:1 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 9 5 2 2 13 - 7 17
4.
Пафос
 8 5 1 2 17 - 7 16
5.
Омония Никосия
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
7.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Закакиу
 8 1 3 4 13 - 16 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 1:3 9 2 0 7 8 - 16 6
12.
Этникос Ахна
 8 0 2 6 10 - 26 2
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Техера Серхио 1 7
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 8
Неа Саламина Тчаха Серж 1 6
Кармиотисса Ковачевич Боян 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Аполлон
99.00
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3.60
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