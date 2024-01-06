Тур: 18.
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолGiorgios Malekkides
1:1
44' ГолФрандзис Христофорос
1:2
45' ГолМаркеш Педру
45' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
1:3
48' ГолВальбуэна Матьё
67' Желтая карточкаМендоса Хавьер
70' Желтая карточкаFabrice Nkwoh
86' Желтая карточкаПерец Элиэль
90'+5
Ход матча
11'
44'
45'
1:2
48'
1:3
67'
70'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Аполлон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед
43 матча
27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
20.9%
32.6%
46.5%
9 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.82
0.95
Среднее время на гол
110
94
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.32
Среднее время на гол
67
68
Всего голов
46
49
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
17
Больше 40%
Меньше 60%
26
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
84
78
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|3
|0.17
|Папафотис Вассилис
|2
|0.11
|Морсай Йонатан
|2
|0.11
|Silva
|2
|0.11
|Андреу Эвангелос
|2
|0.11
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.11
|Медоевич Слободан
|1
|0.06
|Филипович Петар
|1
|0.06
|Срнич Драголюб
|1
|0.06
|Мендоса Хавьер
|1
|0.06
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.06
|Fabrice Nkwoh
|1
|0.06
|Франдзис Христофорос
|1
|0.06
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|7
|0.39
|Вальбуэна Матьё
|5 (1)
|0.28
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.17
|Абдураими Бешарт
|2
|0.11
|Крменчик Михал
|2
|0.11
|Юрчевич Марио
|2
|0.11
|Giorgios Malekkides
|2
|0.11
|Экполо Годсвилл
|2
|0.11
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Дариква Тендайи
|1
|0.06
|Сагаль Анхело
|1
|0.06
|Коль Исраэль
|1
|0.06
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|6
|0
|Мендоса Хавьер
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|4
|0
|Папафотис Вассилис
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Срнич Славолюб
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
4
АЕЛ Лимасол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Аполлон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
5
10
АЕЛ Лимасол
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Аполлон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
5
26%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
4
40%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Забито
20
29
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
10%
7
24%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
7
35%
7
24%
31-45
4
20%
3
10%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
4
20%
7
24%
76-90
Пропущено
34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
8
38%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
8
24%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6
Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Аполлон
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
54
18
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
513
810
216
513
216
315
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|8
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 6
|Кармиотисса
|Ковачевич Боян
|1 6