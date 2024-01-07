Тур: 19. Стадион: Кадир Хас.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
8' Желтая карточкаАппиндангойе Аарон
0:1
23' Гол в свои воротаКочаман Ариф
28' Желтая карточкаСаздаджи Гекхан
1:1
42' ГолБаокен Стефан
63' Желтая карточкаБаокен Стефан
73' Желтая карточкаКвет Роман
Ход матча
23'
0:1
28'
42'
63'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
37
Арслан
Хакан
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреНападающий
-
76 Кайя ЭренНападающий
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кайсериспор
Сивасспор
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
34 матча
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Среднее время на гол
55
71
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.21
Среднее время на гол
64
74
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.53
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.61
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.17
|Баокен Стефан
|3
|0.17
|Кеман Оливье
|2
|0.11
|Кардозу Мигел
|1
|0.06
|Мане Карлуш
|1
|0.06
|Карими Али II
|1
|0.06
|Узодимма Энтони
|1
|0.06
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|6
|0.33
|Сайс Самуэль
|5
|0.28
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.11
|Родригес Жерсон
|2
|0.11
|Квет Роман
|1
|0.06
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.06
|Османпаша Джанер
|1
|0.06
|Бэрроу Моду
|1
|0.06
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.06
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Карими Али II
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|6
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Чифтчи Угюр
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
3
Кайсериспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
7
Кайсериспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Сивасспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
4
33%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
1
14%
6
35%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
9%
7
35%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Пропущено
22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
1
5%
1
4%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
8
30%
30%
31-45
6
27%
4
15%
46-60
5
23%
7
26%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0
Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3
Результаты матчей
Кайсериспор
Сивасспор
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
36
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
413
314
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|44 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 9
|44
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|31 - 21
|30
|4.
|1:1 Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|26 - 26
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 23
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 34
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 19
|25
|10.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 28
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|18 - 25
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|22 - 23
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 22
|18
|17.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|20 - 29
|18
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 19
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 41
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|5.
|1:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|3.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|4.
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|9.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 18
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3