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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Кайсериспор
1:3
Конец матча
Сивасспор
0'
8' Желтая карточка
Аппиндангойе Аарон
0:1
23' Гол в свои ворота
Кочаман Ариф
28' Желтая карточка
Саздаджи Гекхан
1:1
42' Гол
Баокен Стефан
63' Желтая карточка
Баокен Стефан
73' Желтая карточка
Квет Роман
1:2
90' Пенальти
Манай Рей
90' Желтая карточка
Йылмаз Картал
90' Желтая карточка
Аттама Джозеф
90' Желтая карточка
Манай Рей
1:3
90' Гол
Манай Рей
90'+12

Ход матча

8'
 
Аппиндангойе Аарон
23'
0:1
Кочаман Ариф
28'
Саздаджи Гекхан
 
42'
Баокен Стефан
(Боа Морте Аилтон)
1:1
63'
Баокен Стефан
 
65'
 
Квет Роман
Койта Бенгали-Фоде
65'
 
Гекай Эмре
Сайс Самуэль
73'
 
Квет Роман
80'
Дживелек Рамазан
Боа Морте Аилтон
 
90'
1:2
Манай Рей
90'
Йылмаз Картал
 
90'
 
Камара Самба
Бэрроу Моду
90'
 
Кейта Абдул-Кадер
Гекай Эмре
90'
Аттама Джозеф
 
90'
 
Манай Рей
90'
1:3
Манай Рей
(Квет Роман)
91'
Сариарслан Тальха
Аттама Джозеф
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
54
Кочаман
Ариф
33
Калдырым
Хасан
Али
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
7
Кардозу
Мигел
70
Боа
Морте
Аилтон
13
Баокен
Стефан
9
Тиам
Маме
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
37
Арслан
Хакан
55
Койта
Бенгали-Фоде
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
Кайсериспор
4-3-3
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Сивасспор

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

34 матча

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
2:2
С
1:1
С
4:1
К
2:3
С
2:1
С
3:0
ТМК
1:1
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:4
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
К
1:1
К
1:1
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1
С
6:2
С
1:0
С
4:1
С
2:2
С
2:4
С
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.21

Среднее время на гол

64
74

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.53
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.61
Боа Морте Аилтон 3 0.17
Баокен Стефан 3 0.17
Кеман Оливье 2 0.11
Кардозу Мигел 1 0.06
Мане Карлуш 1 0.06
Карими Али II 1 0.06
Узодимма Энтони 1 0.06
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 8 (1) 0.44
Сайс Самуэль 5 0.28
Нжи Клинтон Муа 2 0.11
Родригес Жерсон 2 0.11
Квет Роман 1 0.06
Койта Бенгали-Фоде 1 0.06
Османпаша Джанер 1 0.06
Бэрроу Моду 1 0.06
Аппиндангойе Аарон 1 0.06
Башсан Эмрах 0 0
Харисис Харилаос 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 3 0
Йылмаз Картал 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Карими Али II 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Баязит Билал 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Ака Яу 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 6 0
Манай Рей 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Чифтчи Угюр 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Квет Роман 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Эрдал Зия 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Кападжак Бурак 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
3
Кайсериспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сивасспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
7
Кайсериспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сивасспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
4
29%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
6
43%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
8%
7
32%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
5
21%
7
32%
76-90

Пропущено

24
29
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
4%
1
3%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
5
21%
9
31%
31-45
6
25%
4
14%
46-60
5
21%
7
24%
61-75
5
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0
Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Арнавуткей 2:1
Фенербахче - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3

Результаты матчей

Кайсериспор
Сивасспор

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
1
7
2
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
6
1.5
4
6
1
7
2.5
3
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
5
13
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 5:1 Заявка 18 15 2 1 49 - 15 47
2.
Галатасарай
 Заявка 17 14 2 1 32 - 9 44
3.
Трабзонспор
 Заявка 17 9 3 5 31 - 21 30
4.
Бешикташ
 Заявка 18 9 2 7 26 - 26 29
5.
Кайсериспор
 Заявка 18 8 5 5 25 - 23 29
6.
Ризеспор
 Заявка 18 8 5 5 24 - 23 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 22 28
8.
Касымпаша
 Заявка 18 7 5 6 32 - 34 26
9.
Антальяспор
 Заявка 18 6 7 5 23 - 19 25
10.
Сивасспор
 Заявка 18 6 6 6 23 - 28 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 5 6 7 18 - 25 21
12.
Газиантеп
 Заявка 18 6 2 10 22 - 29 20
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 5 5 8 19 - 22 20
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 4 8 6 22 - 23 20
15.
Хатайспор
 Заявка 18 4 7 7 25 - 26 19
16.
Коньяспор
 Заявка 17 4 6 7 18 - 22 18
17.
Самсунспор
 Заявка 18 5 3 10 20 - 29 18
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 4 5 9 18 - 19 17
19.
Пендикспор
 Заявка 18 3 6 9 20 - 41 15
20.
Истанбулспор
 1:5 Заявка 17 2 2 13 13 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 8 0 0 20 - 6 24
2.
Фенербахче
 5:1 Заявка 9 7 1 1 26 - 10 22
3.
Адана Демирспор
 Заявка 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Ризеспор
 Заявка 9 6 2 1 14 - 5 20
5.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
7.
Трабзонспор
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
10.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Касымпаша
 Заявка 9 4 2 3 19 - 20 14
12.
Хатайспор
 Заявка 8 3 3 2 16 - 14 12
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 3 3 3 11 - 8 12
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
19.
Истанбулспор
 1:5 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 8 1 3 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 5:1 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 9 6 2 1 12 - 3 20
3.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
4.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
5.
Бешикташ
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Кайсериспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
9.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 11 - 15 9
10.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
11.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
12.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
14.
Коньяспор
 Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 9 1 1 7 8 - 18 4
20.
Истанбулспор
 1:5 Заявка 8 0 1 7 3 - 15 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 14 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Весь список
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